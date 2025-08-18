Grădinița nr. 8 din Ceadîr-Lunga, modernizată: investiții de opt milioane de lei

21:20

După ce au stat preț de câteva ore în fața Gării și au ascultat discursuri critice la adresa guvernării R. Moldova, cele câteva zeci de protestatari, care au răspuns la apelul condamnatului Ilan Șor și s-au adunat sâmbătă, 16 august, în fața Gării, au început să instaleze corturi, după ora 20.30. Polițiștii au intervenit în forță, au confiscat corturile și le-au explicat manifestanților că riscă pedepse. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, protestul este ilegal, fiind interzis de administrația publică locală. „Ați venit noaptea ca tâlharii și ați furat corturile”, le-a reproșat oamenilor legii Alexei Lungu, liderul Partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor.