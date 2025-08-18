Tânăra care și-a pierdut viața în accidentul de la Strășeni era subofițeră în cadrul orchestrei IGSU

11:00

Ce înseamnă să fii patriot? Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, patriot este persoana care își iubește patria și luptă pentru apărarea și prosperitatea ei, este devotată poporului său, fiind gata să lupte pentru interesele țării sale. Sună bine, nu? Doar că politicienii din R. Moldova au decis (pentru a câta oară?) să mai pângărească...