La Chișinău a avut loc Forumul Tinerilor din Diaspora. Cristina Gherasimov: „Republica Moldova are nevoie de energia, creativitatea și curajul tinerilor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuțiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obține garanții de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Între timp, Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com. Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeților săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condițiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.