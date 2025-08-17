Trump anunță „mari progrese” după întâlnirea cu Putin, dar fără acord concret

14:00

Persoanele care acceptă să participe la protestul organizat de Ilan Șor, contra celor 3.000 de dolari promiși de fugar, vor fi trase la răspundere contravențională, avertizează șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Acesta spune că sancționați vor fi nu doar cei ce acceptă remunerarea, ci chiar și cei care vor porni din localități spre protestul din Chișinău.