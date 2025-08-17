Trump anunță „mari progrese” după întâlnirea cu Putin, dar fără acord concret
TVR Moldova, 17 august 2025 21:20
Trump anunță „mari progrese” după întâlnirea cu Putin, dar fără acord concret
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 2 ore
Acum 4 ore
19:30
Spania se confruntă cu incendii de vegetație de proporții, care au mistuit deja peste 100 de mii de hectare. Autoritățile au dispus evacuarea a mii de locuitori din mai multe regiuni, în timp ce premierul a anunțat că va vizita zonele afectate.
18:50
Mai mulți tineri basarabeni stabiliți peste hotare și-au dat astăzi întâlnire la Chișinău. Ei au participat la un forum unde au discutat despre oportunitățile profesionale din Republica Moldova și au făcut schimb de experiență cu autoritățile, mai ales în procesul de integrare europeană.
Acum 6 ore
17:30
Plenul Curţii Constituţionale a ales-o, duminică, pe Domnica Manole în calitate de preşedinte al Curţii Constituţionale. Acesta este al doilea mandat al Domnicăi Manole în funcția de președinte al Curții, primul a fost deținut în perioada 2020-2025.
16:50
O femeie care conducea o Toyota Auris a decedat după ce a provocat, duminică la amiază, în jurul orei 13:50, un accident pe șoseaua Chișinău-Ungheni.
Acum 8 ore
16:20
Echipa de 44 de pompieri și salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) s-a întors acasă după ce a participat timp de o lună la misiuni internaționale în Grecia, în cadrul Programului European de Protecție Civilă.
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge luni la Casa Albă pentru o întrevedere cu Donald Trump, iar în vizită va fi însoțit de mai mulți lideri europeni și internaționali.
Acum 12 ore
13:20
Bilanțul „protestului” lui Șor: Huliganism, consum de alcool și aproape 70 de persoane sancționate # TVR Moldova
Aproape 70 de participanți la pretinsul protest, plătit, al grupului criminal Șor, organizat pe 16 august în zona Gării Chișinău, au fost reținute de poliție, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției. Oamenii legii au întocmit procese-verbale pentru corupere, încălcarea circulației rutiere, huliganism, pentru consum de alcool, stare de ebrietate și fumat în spațiul public.
12:20
Parlamentul Republicii Moldova s-a reunit astăzi în sesiune specială, unde a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale.
10:50
În ultimele 24 de ore, peste 101 mii de persoane au traversat punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, potrivit Poliției de Frontieră.
10:30
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 148 de confruntări între forțele de apărare ale Ucrainei și trupele ruse, dintre care 51 în sectorul Pokrovsk. Potrivit Ukrinform, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat actualizarea situației la ora 08:00, duminică, 17 august.
09:40
Un seism cu magnitudinea de 6 pe scara Richter a lovit duminică provincia Sulawesi, în centrul Indoneziei, potrivit agenţiei naţionale de gestionare a dezastrelor (BNPB), citată de Reuters.
Acum 24 ore
08:40
ANGELINA UNGUREANU, jurnalist TVR MOLDOVA:Așa arată începutul unei călătorii pentru mii de oameni, în fiecare zi: autogări lăsate în paragină, cu pereți scorojiţi şi toalete blocate. După câţiva ani în care au fost gestionate de o companie privată, aceste obiective au revenit sub controlul statului. Procesul însă a fost anevoios și încă nu este complet finalizat. Au fost blocaje, iar pe alocuri chiar cu altercaţii între autorităţi şi fosta companie „Gările Auto Moderne.
Ieri
20:10
Expoziția din centrul Chișinăului: Instituțiile de forță și-au prezentat echipamentul din dotare # TVR Moldova
Sute de oameni au asistat la demonstrații și prezentări de echipamente ale Poliției, salvatorilor și pompierilor la expoziția cu genericul „În siguranță în vacanță”. Evenimentul face parte din manifestările Zilelor Diasporei, organizate în august, când mulți basarabeni din străinatate revin acasă.
19:40
Tabără de literatură la Vadul lui Vodă, organizată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” # TVR Moldova
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” a organizat cea de-a 9-a ediţie a Taberei de Literatură „Leonard Tuchilatu”. Timp de cinci zile, tineri scriitori dornici să-şi perfecţioneze abilităţile au învătat și exersat noi tehnici lingvistice cu ajutorul mentorilor din România şi Republica Moldova.
19:30
Ministerul Educatiei a anuntat că sprijinul financiar în valoare de 1.000 de lei, oferit pentru fiecare copil din clasele I–IX, la începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe cardul părinților. Aceștia trebuie să se înregistreze pe platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să urmeze câțiva pași. Cei care nu posedă un card bancar vor putea ridica banii de la poștă, după data de 4 septembrie.
19:10
Igor Dodon, surprins de TVR Moldova întorcându-se de la Moscova: „Am o lecţie la Sberbank” # TVR Moldova
Liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, Igor Dodon, învinuit în dosarul „Sacoşa”, a fost surprins vineri seară pe Aeroportul Internațional Chişinău. El a confirmat că se întoarce din capitala Federaţiei Ruse, dar sustine că vizita a fost în scop personal, cu familia. Alţi trei politicieni din opoziţia pro-rusă de la Chişinău s-au întors și ei recent din Federaţia Rusă, dar au negat că au fost la Moscova.
17:20
În cazul atentatului la securitatea primarului de Stăuceni, procuratura a anunțat că, pe moment, există doi învinuiți – un bărbat și soția acestuia. Bărbatul a fost plasat în arest pentru 20 de zile, în timp ce soția acestuia este cercetată în stare de libertate. Pe 14 august, suspecții au fost reținuți pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce intenționau să părăsească Republica Moldova.
15:40
/VIDEO/ Ce se întâmplă la „Protestul” lui Șor: Poliția a anunțat activiștii că va aplica forța # TVR Moldova
În zona Gării Chișinău, s-au adunat câteva zeci de persoane, în majoritate, femei vârstnice, pentru a participa la pretinsul protest anunțat de oligarhul fugar Ilan Șor. Poliția a informat oamenii adunați că manifestația este interzisă și că acțiunile lor sunt ilegale. Forțele de ordine au rugat persoanele adunate să părăsească zona, în caz contrar, vom fi obligate să aplice forța fizică și mijloacele speciale, conform legii.
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a confirmat pentru TVR Moldova informația privind reținerea lui Egor Platon.
14:50
Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate de neclintit pentru a-și apăra eficient suveranitatea și integritatea teritorială se spune într-o declarație a liderilor europeni după discuția cu președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful de la Casa Albă a comunicat liderilor europeni rezultatele discuției pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska.
13:30
Finul lui Plahotniuc, Andrian Candu, reia mesajul nașului său: „Uniți-vă și consolidați forțele!” # TVR Moldova
Andrian Candu, finul oligarhului Vladimir Plahotniuc, face apel către foștii săi colegi din Partidul „Pro-Moldova” să sprijine Partidul Democrat Modern din Moldova. Recent, apropiații lui Vladimir Plahotniuc - Vladimir Cebotari și Boris Foca - au anunțat că Partidul Democrat Modern din Moldova va participa la alegerile parlamenare septembrie. Anunțul celor doi a fost făcut la scurt timp după ce Vladimir Plahotniuc a făcut un apel către foștii săi colegi să răstoarne guvernul PAS.
12:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington pe 18 august pentru a discuta despre încetarea războiului Rusiei în Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice între cei doi lideri pe 16 august, potrivit publicației ucrainene Kyiv Independent.
11:10
Treisprezece tineri, asociați Blocului „Victoria”, și-au amenajat corturi pe peronul Gării Chișinău # TVR Moldova
Treisprezece tineri, inclusiv doi minori, care și-au instalat corturi pe peronul Gării Chișinău, au fost reținuți sâmbătă dimineață de angajații Inspectoratului General al Poliției, potrivit TV8. Persoanele reținute fac parte din organizația de tineret a Blocului „Victorie”. Așa-numitul „protest” organizat la solicitarea liderului organizației criminale, Ilan Șor, nu este autorizat.
10:40
Ministrul ceh de Externe a amintit de „Conspirația de la Munchen” în timpul întâlnirii Trump-Putin # TVR Moldova
După începerea întâlnirii Trump-Putin din Alaska, ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a făcut analogie cu „Conspirația de la München”, unde lumea a încercat să-l îmbuneze pe Hitler.
10:20
Donald Trump și Vladimir Putin au susținut împreună declarații de presă, după întâlnirea de trei ore avută în format 3 la 3 – multașteptatul „summit istoric”, cum a fost numit, din Alaska, transmite TVR Info.
10:10
Donald Trump și Vladimir Putin au susținut împreună declarații de presă, după întâlnirea de trei ore avută în format 3 la 3 – multașteptatul „summit istoric”, cum a fost numit, din Alaska, transmite TVR Info.
09:10
200 de elevi din localităţi ale autonomiei găgăuze și din raionul Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română organizată la Iași. Timp de 12 zile, tinerii îşi vor îmbunătăți competențele lingvistice și vor descoperi cultura și valorile românești. Programul este susținut de ministerele Educației din România și Republica Moldova, precum și de Ambasada României la Chișinău.
15 august 2025
23:10
Putin, primit cu întrebări incomode în Alaska: „Domnule președinte, veți înceta să ucideți civili?” # TVR Moldova
Jurnaliștii prezenți pe pe pista bazei aeriene Elmendorf, din Alaska, la întâlnirea istorică dintre președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, l-au întrebat pe liderul de la Kremlin dacă va opri focul și va renunța la uciderea civililor în Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin nu a răspuns.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Republica Moldova nu va avea nicio echipă în grupele unui turneu european. După victoria de la Chișinău, Milsami Orhei a fost învinsă rușinos de AC Virtus, o echipă de amatori din San Marino. În paralel, Sheriff Tiraspol a remizat, aseară, cu Royal Anderlecht, dar acest rezultat a fost insuficient pentru a-și continua aventura în preliminariile Ligii Conferinței.
19:40
Traversările neautorizate ale frontierei de stat este principala provocare Poliţiei de Frontieră # TVR Moldova
Traversările neautorizate ale frontierelor de stat rămân principala provocare cu care se confruntă Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova. Iar acest fenomen s-a aplificat după izbucnirea conflictului armat declanşat de Rusia în Ucraina, spun poliţiştii. Resurse importante, umane şi materiale, sunt folosite şi pentru combaterea traficului ilegal de mărfuri la graniţele ţării.
19:10
Tiraspolul solicită Chișinăului „acces neîngrădit” la vot pentru transnistreni la parlamentare # TVR Moldova
Pretinsul Soviet Suprem de la Tiraspol solicită Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale ale Republicii Moldova, precum și organizațiilor internaționale „acces neîngrădit” pentru locuitorii din regiunea transnistreană, care dețin cetățenia Republicii Moldova, la participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent.
19:00
Astăzi are loc întâlnirea istorică din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, un moment care ar putea influența echilibrul geopolitic global. Mizele sunt considerabile, în special pentru Ucraina și statele europene, dar şi pentru cei doi şefi de stat. În Anchorage s-au luat măsuri draconice de securitate, în timp ce regiunea s-a transformat într-un epicentru al atenției internaționale.
18:50
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Ucraina hotărăște asupra schimburilor de teritorii cu Rusia # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump a plecat în aceasta dupa amiaza spre Alaska, unde se va întâlni faţă în faţă cu Vladimir Putin.
18:10
Exponenți ai unui fost candidat la prezidențiale în România, implicați în dezinformare în Moldova # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, spune că R. Moldova se confruntă, în prezent, cu campanii de dezinformare fără precedent, lansate, în special în spațiul online. Într-un interviu pentru presa de peste Prut, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în anumite cazuri sunt implicați exponenți ai unui fost candidat pentru prezidențiale din România.
17:50
A început cel mai mare eveniment al anului la Carpet Outlet!
17:20
Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, se pare că a purtat un pulover cu literele „CCCP” – URSS în limba rusă – la sosirea sa în Alaska.
17:00
O bursă de criptovalută din Kârgâzstan, asociată cu fugarul Ilan Șor, sub sancțiunile SUA # TVR Moldova
Pe 15 august, Departamentul Trezoreriei SUA (OFAC) a extins lista de sancțiuni introdusă în legătură cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Registrul actualizat a inclus bursele de criptomonede Garantex Europe OU și Grinex, precum și mai multe companii afiliate, inclusiv Old Vector, înregistrată în Kârgâzstan și emitentul criptomonedei stabile A7A5. OFAC consideră că acestea au fost implicate în spălarea banilor, deservirea infractorilor cibernetici și eludarea sancțiunilor impuse anterior, iar printre actorii schemei figurează oligarhul fugar moldovean Ilan Șor.
16:40
Rata inflaţiei în Republica Moldova continuă să scadă. Ultimul raport publicat de Banca Națională a Moldovei arată că ritmul scumpirilor se va tempera. În luna iunie, rata anuală a inflației a coborât la 8%, iar la începutul anul viitor va scădea sub 6%. Șefa BNM, Anca Dragu, a precizat că acesta este un semnal pozitiv pentru economie și investitori.
16:40
Pe 15 august, Departamentul Trezoreriei SUA (OFAC) a extins lista de sancțiuni introdusă în legătură cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Registrul actualizat a inclus bursele de criptomonede Garantex Europe OU și Grinex, precum și mai multe companii afiliate, inclusiv Old Vector, înregistrată în Kârgâzstan și emitentul criptomonedei stabile A7A5. OFAC consideră că acestea au fost implicate în spălarea banilor, deservirea infractorilor cibernetici și eludarea sancțiunilor impuse anterior, iar printre actorii schemei figurează oligarhul fugar moldovean Ilan Șor.
16:10
Cine câștigă jocul de putere din Alaska? Trump promite „șanse pentru pace”, Rusia - arme strategice # TVR Moldova
O neutralizare geopolitică a Ucrainei, o relaţie mai bună cu Statele Unite, poate chiar profitabilă economic, cu un apel la instinctul afacerist al lui Trump – acestea ar fi câștigurile pe care Rusia le-ar putea obține astăzi, în Alaska, potrivit presei internaţionale.
15:40
Astăzi are loc cea de-a XI-a ediţie a Congresului Diasporei, considerat cel mai important forum de discuții dintre cetățenii stabiliți peste hotare și autoritățile Republicii Moldova. Agenda evenimentului cuprinde ateliere tematice pe teme precum dezvoltare locală, investiţii, educaţie, cultură şi schimb de bune practici.
15:10
Proteste, securitate și animale sălbatice la Anchorage, înainte de summitul Trump–Putin # TVR Moldova
Câteva ore ne mai despart de întâlnirea istorică din Alaska, dintre cei mai importanţi lideri mondiali, Donald Trump și Vladimir Putin. Vorbim despre un eveniment cu ecouri globale și mize uriaşe pentru Ucraina şi Europa.
14:20
„Da asta contează?”. Ce au spus Irina Vlah şi Victoria Furtună, surprinse la întoarcerea din Moscova # TVR Moldova
Irina Vlah şi Victoria Furtună, politicieni apropiaţi fugarului Ilan Şor, ar fi sosit joi seară, împreună, cu acelaşi avion, de la Moscova prin Istanbul, potrivit surselor TVR MOLDOVA. Ele au fost surprinse de echipa TVR Moldova în timp ce ieşeau, separat, din aeroport. Întrebate însă dacă s-au întors din capitala Federaţiei Ruse, cele două au negat.
14:10
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan. A vizitat monumentul prieteniei cu SUA # TVR Moldova
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS şi Statele Unite, în drum spre Alaska, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump.
14:00
Șeful Poliției avertizează: Cei care acceptă să vină la protestul lui Șor vor fi sancționați # TVR Moldova
Persoanele care acceptă să participe la protestul organizat de Ilan Șor, contra celor 3.000 de dolari promiși de fugar, vor fi trase la răspundere contravențională, avertizează șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Acesta spune că sancționați vor fi nu doar cei ce acceptă remunerarea, ci chiar și cei care vor porni din localități spre protestul din Chișinău.
13:50
„Casierul negru” al lui Șor: Noua metodă a Kremlinului de a transporta bani în Moldova # TVR Moldova
Reporterii publicației ucrainene, OSINT-Bdzholi, au dezvăluit rolul unuia dintre „casierii negri” ai Kremlinului în acțiunile de destabilizare pregătite de Moscova în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Acesta este proprietarul unei afaceri cu monumente funerare, care, mai nou, a devenit responsabil de achitarea „protestatarilor” lui Șor.
13:10
Meteorologii au emis un nou Cod Galben de caniculă. Avertizarea meteorologilor este valabilă pentru data de 17 august.
13:10
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru primarul satului Frumușica, suspectat de omor # TVR Moldova
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. Oamenii legii solicită aceeaşi măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici.
13:00
Un fost lider al Partidului „Șor” vorbește de „vărsări de sânge” la protestul planificat de Ilan Șor # TVR Moldova
Fostul președinte al raionului Orhei și lider al fostului Partid „Șor”, Dinu Țurcanu, susține, într-un apel publicat pe Facebook, că protestul plătit, anunțat de Ilan Șor pentru sâmbătă, în scuarul Gării Chișinău, este din start compromis se află în zonă penală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.