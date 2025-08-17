Trump refuză întâlnirea comună cu liderii europeni și va avea mai întâi o întrevedere tête-à-tête cu Zelenski

19:00

La scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pentru alegătorii din regiunea transnistreană ar putea fi deschise 10 secții de votare, de trei ori mai puțin decât la prezidențialele din 2024. Cel puțin așa susține vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, care precizează că acest număr de birouri corespunde numărului alegătorilor care s-au prezentat la urne la ultimele […]