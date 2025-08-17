PROFIL // Curtea Constituțională are o nouă componență: cine sunt cei șase judecători cu mandate până în 2029 și 2031
Moldova1, 17 august 2025 19:10
Curtea Constituțională a R. Moldova are o nouă componență. Cinci dintre cei șase magistrați ai Înaltei Curți au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc, care au jurat, de la tribuna Parlamentului, să respecte supremația Constituției și să apere drepturile cetățenilor R. Moldova. Mandatul acestora este de șase ani și va expira în 2031. Totodată, mandatul celui de-al șaselea magistrat, Viorica Puică, numită în funcție în anul 2023, va expira în 2029.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
19:10
Ceremonie emoționantă pentru pompierii moldoveni întorși din misiunea internațională din Grecia # Moldova1
După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a întors acasă. Salvatorii au fost întâmpinați în cadrul unei ceremonii oficiale, la care au fost prezenți reprezentanți ai autorităților, colegi de breaslă și membri ai familiilor. Deși, vizibil epuizați și emoționați, pompierii spun că sunt mândri că au contribuit, prin curajul și efortul lor, la salvarea de vieți și la stingerea incendiilor devastatoare din Republica Elenă.
19:10
PROFIL // Curtea Constituțională are o nouă componență: cine sunt cei șase judecători cu mandate până în 2029 și 2031 # Moldova1
Curtea Constituțională a R. Moldova are o nouă componență. Cinci dintre cei șase magistrați ai Înaltei Curți au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc, care au jurat, de la tribuna Parlamentului, să respecte supremația Constituției și să apere drepturile cetățenilor R. Moldova. Mandatul acestora este de șase ani și va expira în 2031. Totodată, mandatul celui de-al șaselea magistrat, Viorica Puică, numită în funcție în anul 2023, va expira în 2029.
Acum 2 ore
18:00
Proteste ilegale la Chișinău: 69 de persoane reținute și circa 150 de procese-verbale întocmite # Moldova1
Șaizeci și nouă de participanți la protestul neautorizat de sâmbătă, organizat în preajma Gării din Chișinău de către organizația criminală „Șor”, au fost reținuți de Poliție. De asemenea, oamenii legii au întocmit aproape 150 de procese-verbale pentru diverse contravenții, printre care huliganism, corupere, încălcarea legislației privind întrunirile și consumul de alcool în locuri publice.
17:30
„Este o lovitură pe la spate”. La Kiev, Trump este acuzat de înțelegeri cu Putin pentru a forța capitularea Ucrainei # Moldova1
Reprezentanți ai autorităților și ai societății din Ucraina l-au criticat dur pe președintele american Donald Trump, care, contrar declarațiilor sale anterioare, nu a luat măsuri reale pentru a-l sancționa pe liderul rus Vladimir Putin după ce acesta a respins propunerea de încetare a focului la întâlnirea de la Anchorage, scrie Financial Times, citat de The Moscow Times.
Acum 4 ore
17:00
O tânără de 24 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs duminică, în jurul orei 13:50, pe șoseaua Chișinău – Ungheni, lângă Strășeni. Potrivit poliției, femeia se afla la volanul unui autoturism și, preliminar, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis. Mașina acesteia a fost lovită lateral de un microbuz, condus de un tânăr de 20 de ani.
17:00
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei la fotbal. Al treilea trofeu ca valoare va purta numele lui Franz Beckenbauer, în onoarea figurii emblematice a clubului bavarez și a fotbalului german, care a decedat anul trecut. Echipa condusă de belgianul Vincent Kompany a învins pe VfB Stuttgart cu scorul de 2:1 într-un meci jucat chiar pe Neckarstadion din Ștuttgart.
16:50
FC Barcelona a debutat în forță în La Liga: catalanii au surclasat în deplasare pe Real Mallorca # Moldova1
FC Barcelona a debutat cu o victorie concludentă în noua ediție de campionat a primei divizii spaniole de fotbal. Catalanii au triumfat pe terenul echipei Real Mallorca cu scorul de 3:0. Oaspeții au preluat rapid conducerea - deja în minutul 7 brazilianul Raphinha a marcat cu capul din centrarea lui Lamine Yamal.
16:40
A lăsat urme adânci în istoria modernă a Republicii Moldova și a rămas în memorie ca o personalitate integră, care a servit țara cu demnitate și devotament absolut față de interesul național. Aprecierile au răsunat la conferința comemorativă, consacrată deputatului, diplomatului și generalului Gheorghe Hioară, semnatar al Declarației de Independență. La eveniment a fost lansat volumul „Gheorghe Hioară: Destin și moștenire de valori”, de academicianul Ion Mereuță.
16:00
Plenul Curții Constituționale a ales-o duminică pe Domnica Manole în calitate de președinte al Curții Constituționale.
16:00
Petrocubul își continuă parcursul fără înfrângere în prima divizie moldovenească de fotbal # Moldova1
Petrocub Hâncești este singura echipă neînvinsă în actuala ediție de campionat a primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 9-a, „petroliștii” au remizat în deplasare cu Zimbru Chișinău, scor 1:1. Prima repriză a fost săracă în faze de poartă, însă chiar și așa, „leii” hânceșteni au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutele adiționale ale primei reprize și au deschis scorul.
Acum 6 ore
14:30
„Pentru a doua zi consecutiv, avem succese pe unele dintre cele mai dificile sectoare din regiunea Donețk – pe direcțiile Dobropolia și Pokrovsk”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. De asemenea, el a informat despre capturarea mai multor soldați ruși care „au încercat să pătrundă în adâncimea pozițiilor noastre” în acea zonă, relatează DW.
13:40
Poliția anunță despre reținerea a 69 de participanți l-a protestul neautorizat de sâmbătă, organizat în preajma Gării din Chișinău de către organizația criminală „Șor”. Au fost întocmite procese verbale pentru diverse contravenții, printre care huliganism, încălcarea legislației privind întrunirile și consumul de alcool în locuri publice, se arată într-un comunicat al IGP.
Acum 8 ore
13:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlament. Opoziția acuză guvernarea de „uzurparea puterii constituționale” # Moldova1
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu, a 78 de deputați și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare magistrat care a ieșit în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
13:00
RETROSPECTIVA // Manevrele Rusiei împotriva R. Moldova continuă, proteste și coruperea alegătorilor, summitul Trump - Putin fără un acord semnat # Moldova1
Manevrele de război informațional și atacurile cibernetice ale Rusiei împotriva Republicii Moldova, protestul neautorizat al Blocului „Victorie” și depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale au marcat săptămâna aceasta. Totodată, viitorul procuror general urmează să fie desemnat, iar Vladimir Plahotniuc se apropie de extrădare. Pe plan extern, summitul Trump–Putin din Alaska nu a adus niciun acord privind Ucraina
12:50
Într-o lume dominată de taste, ecrane și notificări, scrisul de mână pare să fi devenit o abilitate rară, chiar aproape uitată. Ziua Mondială a Caligrafiei, marcată în cea de-a doua zi de miercuri a lunii august, este o ocazie perfectă de a ne reaminti de plăcerea pe care o aduce contactul cu stiloul. La Iași, a fost organizat workshop-ul „Caligrafie și Lettering” cu scopul de a aprofunda tehnicile caligrafice.
12:40
O nouă înfruntare între 2 cei mai buni tenismani ai momentului se va da la Cincinnati. Spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner vor juca finala turneului ATP din statul american Ohio.
12:10
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la tribuna Parlamentului. Opoziția: „Demisia!” # Moldova1
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu, a 78 de deputați și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare judecător care ieșea în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
12:10
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN.
12:00
După ce li se spune, de mai bine de un secol, că limba lor se scrie fonetic, românii nu-și mai dau seama că scriu folosind niște convenții deseori extrem de artificiale.
11:50
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la tribuna Parlamentului: opoziția le-a cerut „demisia” # Moldova1
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu, a 78 de deputați și ai membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare judecător care ieșea în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
11:50
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii vor avea o convorbire înaintea vizitei lui Zelenski la Washington # Moldova1
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii – țări ale așa-numitei „coaliții a celor dispuși” – intenționează să aibă duminică o convorbire pentru a discuta situația după negocierile dintre președinții SUA și Rusiei în Alaska și înaintea întâlnirii lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump la Washington, relatează serviciul rus al BBC News.
Acum 12 ore
11:20
ULTIMA ORĂ // Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la tribuna Parlamentului, în timp ce opoziția scanda „Demisia” și „Uzurpatorii” # Moldova1
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale – Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco, Ion Malanciuc – au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție de la tribuna Parlamentului, în prezența președintei Maia Sandu, a spicherului Igor Grosu și a deputaților. În timp ce majoritatea parlamentară a aplaudat fiecare judecător care ieșea în față să citească jurământul, opoziția a scandat: „Demisia”, „Rușine” și „Uzurpatorii”.
11:00
Președintele american Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și de a îngheța linia frontului din celelalte regiuni ucrainene pe care armata rusă le controlează parțial, relatează Agerpres cu referire la AFP, care citează o sursă ce are cunoștință de acest subiect.
10:30
Proiectul de transformare a Minei Chișinău într-o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii din sectoarele Rîșcani și Ciocana, deja de doi ani se află la etapa a doua. Administrația așteaptă avizul necesar pentru a putea utiliza apa din mină și a o livra în rețeaua publică. Potrivit autorităților competente, documentul poate fi acordat doar după prezentarea unor analize actualizate ale calității apei. Până atunci, este pompată și revărsată în râul Bâc.
09:20
Interesul moldovenilor pentru transportul sustenabil este în continuă creștere. În prima jumătate a anului, au fost înregistrate 15 mii de mașini electrice sau hibride. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, majorarea este de câteva sute de procente. Șoferii spun că aleg astfel de vehicule, deoarece îi scapă, total sau parțial, de cheltuielile pentru combustibil.
08:50
Hoții au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur și alte articole, într-un jaf îndrăzneț comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, relatează News.ro, cu referire la AP.
08:20
Sere conform rigorilor europene. În satul Bardar din raionul Ialoveni, pasiunea pentru flori a fost transformată într-o afacere modernă. Vorbim despre Elizaveta Ghimp care s-a aflat mai mulți ani peste hotare. Revenită acasă, a preluat îndeletnicirea părinților și a transformat-o într-o mică afacere de familie.
Acum 24 ore
21:20
FOTO, VIDEO // Protestatarii lui Șor au încercat să instaleze corturi în scuarul Gării din Chișinău: polițiștii au zădărnicit protestul ilegal # Moldova1
După ce au stat preț de câteva ore în fața Gării și au ascultat discursuri critice la adresa guvernării R. Moldova, cele câteva zeci de protestatari, care au răspuns la apelul condamnatului Ilan Șor și s-au adunat sâmbătă, 16 august, în fața Gării, au început să instaleze corturi, după ora 20.30. Polițiștii au intervenit în forță, au confiscat corturile și le-au explicat manifestanților că riscă pedepse. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, protestul este ilegal, fiind interzis de administrația publică locală. „Ați venit noaptea ca tâlharii și ați furat corturile”, le-a reproșat oamenilor legii Alexei Lungu, liderul Partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor.
21:20
Radioul Public Național American (NPR) relatează că într-un printer public al unui hotel din Anchorage au fost găsite opt pagini de documente care descriau planul întâlnirii dintre președinții Statelor Unite și Rusiei, transmite BBC News.
21:00
FOTO, VIDEO // ULTIMA ORĂ: Protestatarii lui Șor instalează corturi în scuarul Gării din Chișinău: Polițiștii intervin # Moldova1
După ce au stat în fața Gării și au ascultat discursuri critice la adresa guvernării R. Moldova, cele câteva zeci de protestatari, care au răspuns la apelul condamnatului Ilan Șor și s-au adunat sâmbătă, 16 august, în fața Gării, au început să instaleze corturi după ora 20.30. Polițiștii au intervenit în forță și au confiscat corturile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, protestul este ilegal, fiind interzis de administrația publică locală. „Ați venit noaptea ca tâlharii și ați furat corturile”, le-a reproșat oamenilor legii Alexei Lungu, liderul Partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor.
20:50
FOTO, VIDEO // ULTIMA ORĂ: Protestatarii lui Șor instalează corturi în scuarul Gării din Chișinău # Moldova1
Cele câteva zeci de protestatari, care au răspuns la apelul condamnatului Ilan Șor și s-au adunat sâmbătă, 16 august, în fața Gării, au început să instaleze corturi, după ora 20.30.
20:50
Corturi tematice, demonstrații vii și expoziții au transformat sâmbătă Piața Marii Adunări Naționale într-un adevărat centru interactiv al siguranței publice. Cetățenii au putut descoperi cum acționează polițiștii, pompierii, salvatorii sau vameșii și au testat echipamente moderne. Iar cei mici s-au bucurat de ateliere și jocuri educative. Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Diasporei.
20:30
Expert Watchdog: Protestul organizat de susținătorii lui Șor a fost un test pentru Poliție # Moldova1
Așa-numitul protest organizat de susținătorii lui Ilan Șor în zona Gării din Chișinău a urmărit în principal testarea capacității de reacție a Poliției și o tentativă de a stimula mobilizarea oamenilor prin plată, a declarat pentru Moldova 1 expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru.
Ieri
18:50
FT: Putin i-a spus lui Trump că forțele ucrainene trebuie să părăsească Donețkul, dar în alte regiuni este dispus să „înghețe” frontul # Moldova1
Vladimir Putin a propus, în cadrul negocierilor cu Donald Trump, să fie „înghețată” linia frontului în regiunile Zaporojie și Herson, cu condiția ca armata ucraineană să părăsească întreg teritoriul regiunii Donețk, scrie publicația Financial Times (FT), citată de BBC News.
18:30
METEO // Cod galben de caniculă: până la plus 35 de grade Celsius, duminică, în sudul și centrul R. Moldova # Moldova1
Canicula revine în R. Moldova. Meteorologii din R. Moldova au anunțat temperaturi mari pentru sudul și centrul R. Moldova, în ziua de duminică, 17 august.
18:00
Generalul Richard Shirreff: SUA ar fi avut tot dreptul să-l aresteze pe Putin. Ce spun alți experți despre summitul de la Alaska # Moldova1
„Aderarea la NATO este singura cale de a pune capăt războiului din Ucraina”, afirmă generalul Sir Richard Shirreff, citat de Sky News. Fostul comandant adjunct suprem al NATO se declară dezamăgit de rezultatele summitului Trump-Putin. Richard Shirreff a spus că Statele Unite ar fi avut „tot dreptul” să îl aresteze pe Vladimir Putin la sosirea în Alaska, „să-l bage într-o salopetă portocalie și să-l trimită în Haga în lanțuri”.
17:20
Ungheni's renowned sculpture camp is back after a seven-year absence.
17:20
Eveniment de amploare pe stadionul Dinamo din capitală: 12 echipe au participat la Cupa Diasporei la mini-fotbal # Moldova1
Atmosferă elecrizantă pe stadionul Dinamo din capitală. 12 echipe au participat la Cupa Diasporei moldovenești la mini-fotbal. Moldoveni stabiliți în Italia, Irlanda, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania sau Portugalia, plus alte câteva echipe din Republica Moldova au demonstrat faptul că fotbalul nu este doar un spectacol, ci și un fenomen social.
17:00
Al-Nassr continuă să facă ravagii pe piața transferurilor în această vară. Clubul saudit a anunțat oficial că l-a achiziționat pe Kingsley Coman de la Bayern Munchen. Suma plătită pentru fotbalistul francez este de 25 de milioane de euro.
17:00
Eveniment de amploare pe stadionul Dinamo din capitală: 12 echipe au participat la Diasporei la mini-fotbal # Moldova1
Atmosferă elecrizantă pe stadionul Dinamo din capitală. 12 echipe au participat la Cupa Diasporei moldovenești la mini-fotbal. Moldoveni stabiliți în Italia, Irlanda, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania sau Portugalia, plus alte câteva echipe din Republica Moldova au demonstrat faptul că fotbalul nu este doar un spectacol, ci și un fenomen social.
16:40
Armata rusă a lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” și 85 de drone de atac Shahed, împreună cu dispozitive de diversiune, chiar în timpul negocierilor dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurate în Alaska, relatează The Moscow Times.
16:00
Bărbatul acuzat că a aruncat un explozibil la casa primarului din Stăuceni, plasat în arest pentru 20 de zile # Moldova1
Bărbatul învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil lângă locuința primarului din Stăuceni a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanță la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău.
15:50
Foto // Zeci de cetățeni au ignorat îndemnul Poliției și au venit la protestul ilegal al lui Șor: „Vom fi obligați să folosim mijloacele speciale” # Moldova1
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților de a nu participa la proteste ilegale, pentru că riscă să fie amendați, și s-au adunat sâmbătă, 16 august, la Gară, răspunzând la îndemnul condamnatului Ilan Șor, care i-a chemat să protesteze „nonstop” împotriva guvernării.
15:30
Turneul WTA de la Cincinnati a rămas fără primele două favorite. Arina Sabalenka și Cori Gauff au fost eliminate în faza sferturilor de finală.
15:30
Foto // Zeci de cetățeni au ignorat îndemnul Poliției și au venit la protestul ilegal anunțat de Șor: „Vom fi obligați să folosim mijloacele speciale” # Moldova1
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților de a nu participa la proteste ilegale, pentru că riscă să fie amendați, și s-au adunat astăzi la Gară, răspunzând la îndemnul condamnatului Ilan Șor, care i-a chemat să protesteze „nonstop” împotriva guvernării.
15:10
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova - a fost reținut vineri de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. Informația privind reținerea lui Egor Platon a fost confirmată de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco.
14:30
Liderii europeni susțin eforturile lui Trump pentru pace în Ucraina și subliniază că frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță # Moldova1
Liderii europeni – printre care președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz – salută eforturile lui Donald Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a obține o pace justă și durabilă, se arată într-o declarație publicată pe site-ul Consiliului European în urma discuției purtate cu președintele american și cu liderul de la Kiev.
12:40
Campioana Angliei FC Liverpool a debutat cu o victorie spectaculoasă în noua ediție de Premier League. „Cormoranii” au învins pe FC Bournemouth cu 4-2 în meciul disputat pe stadionul Anfield.
12:30
Acțiunile rusești cad după refuzul lui Putin de a opri focul în Ucraina. Investitorii ruși pierd miliarde # Moldova1
Piața de acțiuni din Rusia a reacționat prin scădere în urma negocierilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump, care au durat de două ori mai puțin decât era planificat și, potrivit lui Trump, nu au condus la un acord privind Ucraina, relatează The Moscow Times.
12:00
Critici din SUA, UE și Ucraina, triumf la Moscova: Primele reacții după summitul din Alaska # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi câștigat mai mult timp în urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele american Donald Trump după summitul din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunțat nimic concret ulterior. Declarațiile de presă scurte și vagi făcute de Putin și Trump sunt criticate în spațiul public.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.