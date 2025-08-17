PROFIL // Curtea Constituțională are o nouă componență: cine sunt cei șase judecători cu mandate până în 2029 și 2031

12:00

Președintele rus Vladimir Putin pare să fi câștigat mai mult timp în urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele american Donald Trump după summitul din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunțat nimic concret ulterior. Declarațiile de presă scurte și vagi făcute de Putin și Trump sunt criticate în spațiul public.