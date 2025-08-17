Consultări la Bruxelles pentru negocierile de la Washington
Libertatea Cuvântului, 17 august 2025 19:10
La 17 august Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a vizitat Bruxellesul, participând la reuniunea „coaliției celor dispuși”. Ulterior, el, împreună cu liderii europeni, va
Acum 5 minute
19:20
În regiunea Cernăuți, în ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID-19 a sărit de aproape șase ori – de la 4 la 23 de
Acum 10 minute
19:10
Acum 30 minute
19:00
O delegație cultural-sportiv a tineretului din regiunea Cernăuți a plecat în Franța # Libertatea Cuvântului
O delegație cultural-sportivă de tineret din regiunea Cernăuți a plecat astăzi în Franța pentru a participa la tradiționalele turnee sportive în cadrul parteneriatului
Acum 12 ore
10:40
Moment astrologic. Duminică, 17 august 2025. Astrele recomandă evitarea conflictelor # Libertatea Cuvântului
Astăzi nativii zodiacului vor profita din plin de timpul liber pentru a-și găsi echilibrul interior. Unii dintre ei vor deveni mult mai selectivi
10:30
Este tânăra Iulia Gheorghian din frumosul sat bucovinean Pătrăuții de Jos, de pe Valea Siretului. Deși a absolvit facultatea de biologie, de multă
10:00
Scrisoarea primei doamne Melania Trump către Putin: „A venit timpul” să protejăm copiii # Libertatea Cuvântului
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a scris o „scrisoare de pace” către liderul rus Vladimir Putin, în care a subliniat că
09:50
La Centrul Bucovinean de Cultură și Artă a avut loc lansarea Proiectului cultural-artistic „Herson. Viața sub tir” și a Festivalului Național de Artă
09:20
Lideri europeni, invitați la o întâlnire în SUA: cine va merge cu Zelenski la Trump # Libertatea Cuvântului
Oficialii europeni vor decide dacă se vor alătura lui Zelenski în timpul vizitei sale la Casa Albă. La întâlnirea dintre Președintele SUA, Donald
Acum 24 ore
21:00
Președintele SUA, Donald Trump, i-a invitat pe liderii europeni la întâlnirea sa cu Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, care va avea loc la Casa
20:50
În regiunea Cernăuți a fost ucisă o pensionară: de săvârșirea crimei este suspectată o consăteană de 27 de ani # Libertatea Cuvântului
În raionul Cernăuți, polițiștii au reținut o femeie suspectată de uciderea unei pensionare. La 14 august, poliția din regiunea Cernăuți a primit un
Ieri
16:30
Pe lângă faptul că sunt deosebit de gustoase, vinetele sunt o sursă bogată de fibre, vitamine (acid folic, complexul A şi C) şi
16:30
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska. La prima vedere, întâlnirea pare să fi reprezentat mai degrabă o victorie diplomatică pentru
14:50
Trump, după întâlnirea cu Putin și discuțiile cu Zelenski, a făcut o declarație despre încheierea războiului # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA a declarat că a fost o „zi excelentă și de mare succes în Alaska”. Acest lucru a fost declarat de Președintele
14:40
Un bărbat a fost descoperit la Punctul de trecere a frontierei „Porubne”, încercând să scoată un sfert de milion de dolari din țară # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne — Siret”, vameșii au descoperit un bărbat care încerca să scoată ilegal un sfert de milion
14:30
Vineri, 15 august, trei bărbați au murit în regiunea Cernăuți în timp ce efectuau lucrări de curățare la una dintre fântânile locale. Salvatorii
09:50
„Primarul orașului Herța, colectivul și deputații Consiliului Orășenesc îl felicită cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei de naștere pe directorul Centrului
09:40
La Spitalul Clinic Regional din Cernăuți a fost efectuată cu succes a opta transplantare de rinichi. Chirurgii au transplantat organul lui Myhailo Gnatiuk,
09:20
După discuțiile cu Vladimir Putin, Donald Trump a declarat că părțile sunt „destul de aproape de un acord”, dar totul depinde de acordul
15 august 2025
21:30
La Cernăuți a avut loc un Forum de idei și oportunități pentru veteranii de război și familiile acestora. Obiectivul principal al evenimentului a
21:20
Conform datelor operative, la 14 august curent, din totalul de 54,6 mii de hectare de cereale timpurii și leguminoase, s-au recoltat deja 50,2
19:20
Trump speră să convină asupra încetării ostilităților, astfel încât să poată avea loc negocieri ulterioare pentru un acord de pace. Președintele american, Donald
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Vedeta de la Hollywood, Mila Kunis, nu uită de baștină – de Cernăuți și Ucraina # Libertatea Cuvântului
Pe 14 august, Mila Kunis a sărbătorit cea de-a 42-a aniversare a zilei de naștere. Născută la Cernăuți, această vedetă de la Hollywood
19:10
La Cernăuți au fost aduse 100 de cadavre de militari pentru identificare. Acest lucru a fost anunțat de șeful Biroului de Expertiză Medico-Legală
19:10
„Astăzi, consăteanul nostru, militarul Alexandru Csionzov, a plecat din nou să-și îndeplinirescă îndatoririle sale de a apăra țara. Potrivit unei frumoase tradiții, lângă
09:00
La 15 august (stil nou) este prăznuită una dintre cele mai mari sărbători ale anului: Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria
08:50
S-a aflat de ce Trump se opune participării lui Zelenski la întâlnirea din Alaska # Libertatea Cuvântului
Donald Trump nu dorește prezența lui Volodymyr Zelenski la negocieri, temându-se de eșecul summit-ului. Președintele SUA, Donald Trump, s-a opus participării Președintelui Ucrainei,
01:40
Locuitorii satului Grubna, fostul raion Secureni, l-au întâmpinat călduros pe Ivan Ivancenko, eliberat din captivitate. Oamenii s-au aliniat de-a lungul străzii cu steaguri
14 august 2025
21:20
Problema lui Trump nu este că a încurcat malurile, ci că nu are nici boțman, nici navigator care să-i arate căpitanului orbit direcția
21:10
În Bucovina a fost descoperit un bărbat, ascuns sub remorca unui camion pentru a intra ilegal în România # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei Porubne din regiunea Cernăuți, a fost descoperit un camion sub a cărui remorcă se ascundea un bărbat.
21:10
84 de persoane, militari și civili, au fost returnate în Ucraina din captivitatea rusă # Libertatea Cuvântului
Printre cei eliberați se numără apărători ai Mariupolului, precum și persoane ținute captive de ocupanți încă din anii 2014, 2016 și 2017. Aproape
21:10
Sofia Rotaru și-a sărbătorit a 78-a aniversare a zilei de naștere la Marșinți # Libertatea Cuvântului
Celebra cântăreață Sofia Rotaru și-a sărbătorit recent a 78-a aniversare a zilei de naștere în satul natal, Marșinți de lângă Noua Suliță. Sora
21:00
Istoria unui militar din Bucovina, pe care camarazii l-au dus pe brațe de pe câmpul de luptă timp de două săptămâni Servantul la
19:40
„Visez ca rețeaua să se extindă în toată Ucraina”: o tânără din regiunea Cernăuți își dezvoltă afacerea cu ajutorul unui grant # Libertatea Cuvântului
O tânără de 20 de ani din regiunea Cernăuți a primit un grant pentru tineri pentru a extinde afacerea de familie de producere
19:40
08:00
Nutriţie şi sănătate. Ce se întâmplă când mănânci alimente picante. Care sunt efectele consumului de capsaicină # Libertatea Cuvântului
Chiar dacă unele persoane preferă gustul alimentelor condimentate, pentru altele poate fi dificil să le consume, deoarece toleranța la gustul acestora poate varia
13 august 2025
23:00
Nicușor Dan: „Avem nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei” # Libertatea Cuvântului
Liderii europeni, împreună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, au organizat astăzi, 13 august, o videoconferință cu președintele SUA. Potrivit Președintelui Franței, Emmanuel Macron,
22:40
În regiunea Cernăuți încă un punct de trecere a frontierei va permite tranzitul autobuzelor mari # Libertatea Cuvântului
Prin Punctul de trecere a frontierei „Diakivți – Racovăț” va fi permisă circulația autobuzelor mari de pasageri. Această decizie a fost luată în
22:20
Ofițerii operativi ai Detașamentului de grăniceri Cernăuți caută și obțin în mod constant informații despre activitățile ilegale la granița de stat. Organizatorii unor
22:10
Expoziția „Stațiuni și odihnă ale bucovinenilor în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea” a fost deschisă la Muzeul Etnografic Regional din
22:00
Zelenski despre discuția cu Trump și liderii Europei: Sper că suntem mai aproape de pace # Libertatea Cuvântului
Discuțiile de astăzi dintre liderii Ucrainei, Europei și SUA ar putea fi un pas mai aproape de încheierea războiului rusesc. Despre acest lucru
11:10
Calendula Officinalis sau gălbenelele sunt celebre pentru proprietățile lor de a trata unele forme de cancer. Încă din antichitate sunt cunoscute pentru beneficiile
11:00
Și-a dat viața pentru Ucraina: a căzut pe front soldatul Andrii Gamal din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Soldatul Andrii Gamal din Cernăuți și-a dat viața pentru Ucraina. El a fost absolvent al Gimnaziului nr. 17 din Cernăuți (fosta școală nr.
10:40
Președintele României, Nicușor Dan, va vizita Kievul în toamnă, la invitația lui Volodymyr Zelenski. România sprijină Ucraina în eforturile sale de a obține
12 august 2025
18:40
Despre aceasta a informat agenția de știri ACC, cu referire la Centrul de presă al Detașamentului de grăniceri din Cernăuți. Un operator de
18:40
Pe 12 august 2025, în spațiul de tineret START din orașul Noua Suliță, a avut loc evenimentul „Tinerii știu cum!” în cadrul
18:40
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a comentat schimbul de teritorii în contextul încheierii războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. În
18:30
În raionul Pokrovsk din regiunea Donețk au loc cele mai crâncene lupte de pe linia frontului ucraineano-rus. De rezultatele lor depinde mersul în
18:30
„Bine ați venit acasă” și „Vă mulțumim pentru independență” – cu astfel de pancarte, locuitorii comunității Vășcăuți l-au întâmpinat pe consăteanul lor, Serghii
18:30
Trei militari ai brigăzii 107 separate a Forțelor de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei au fost eliberați din captivitatea rusească. După
09:30
Federația Rusă a atacat infrastructura petrolieră și de gaze operată de Azerbaidjan în Ucraina. S-a întâmplat în perioada în care Azerbaidjanul și Armenia
