Zelenski, la Bruxelles înaintea unei vizite comune cu lideri europeni în SUA

Cotidianul, 17 august 2025 18:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns duminică, 17 august, la Bruxelles, pentru o întrevedere bilaterală cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Președinției ucrainene, Serhii Nikiforov, transmite The Kyiv Independent. După discuția bilaterală, cei doi oficiali vor susține o conferință de presă comună, iar ulterior …
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, 17 august, la Bruxelles, că deciziile privind teritoriul Ucrainei „nu pot fi luate fără ca Ucraina să fie la masa negocierilor”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Volodimir Zelenski. Von der Leyen a subliniat necesitatea unor „garanții de …
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinit lista electorală cu trei candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Cotidianul
Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinit lista electorală cu trei candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 17 august. De asemenea, CEC a acreditat 30 de persoane în calitate de observatori internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice …
Domnica Manole a fost aleasă în calitate de Președinte al Curții Constituționale. Decizia a fost luată astăzi, 17 august 2025, de Plenul Curţii Constituţionale. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. Amintim că cei cinci …
Igor Grosu respinge acuzațiile opoziției privind numirea judecătorilor Curții Constituționale # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile opoziției referitoare la numirea noilor judecători ai Curții Constituționale, subliniind că procedurile au respectat integral legislația și Constituția Republicii Moldova. „Este corect să respectăm legea și noi respectăm legislația Republicii Moldova privind numirea membrilor Curții Constituționale. De-a lungul timpului, prin activitățile lor, prin comportamentul lor, fie că vin …
Poliția a reținut aproximativ 70 de persoane în urma participării la protestele neautorizate ale grupării criminale „Șor” # Cotidianul
După ce condamnatul penal Ilan Șor a chemat susținătorii săi la proteste plătite cu 3000 de dolari, ieri, 16 august, a avut loc o tentativă de organizare a acestora. Deși Poliția a anunțat că protestele plătite sunt interzise în Republica Moldova, unele persoane au decis să încalce legea. Organizația criminală „Șor” a încercat de mai …
Pro-rușii au protestat în fața Parlamentului în timpul depunerii jurământului noilor judecători ai Curții Constituționale # Cotidianul
În timpul ceremoniei de depunere a jurământului noilor magistrați ai Curții Constituționale, Blocului Electoral Patriotic – format din patru partide pro-ruse conduse de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin au organizat un protest în fața Parlamentului, criticând guvernarea și politizarea Curții. Manifestanții au afișat pancarte critice la adresa autorităților și a conducerii …
VIDEO Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlamentul Republicii Moldova # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit duminică, 17 august, în sesiune specială pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrații Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc și-au depus jurământul în fața Președintelui Republicii Moldova, a …
VIDEO Alexandru Tănase, despre condamnarea bașcanei Găgăuziei: „Este o boală a moldovenilor să creadă în miracole și să-și vândă votul” # Cotidianul
Recentele evoluții judiciare din autonomia găgăuză readuc în prim-plan tema coruperii alegătorilor. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că sentința pronunțată în cazul bașcanei Evghenia Guțul, aleasă prin cumpărarea voturilor, ar putea descuraja tentativele similare în viitoarele scrutine. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, corupția electorală rămâne una dintre cele mai grave …
VIDEO Poliția a intervenit la protestul plătit de Ilan Șor: corturi demontate, „personaje” în costume reținute și participanți instruiți în Rusia pentru provocări # Cotidianul
Poliția a intervenit vineri seara, 16 august, în scuarul Gării Feroviare din Chișinău și a demontat corturile ridicate de susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor, care încercau să organizeze un protest „pe termen nelimitat”, contra plată. Manifestația nu era autorizată și contravine legislației, au subliniat autoritățile. Alexei Lungu, liderul partidului „Șansă” – formațiune afiliată lui Șor, …
Liderii nordici și baltici reafirmă sprijinul față de Ucraina, cer armistițiu și garanții de securitate # Cotidianul
Liderii celor opt țări nordice și baltice — Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia — au emis o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și cer un armistițiu imediat, însoțit de garanții de securitate credibile. Declarația, publicată sâmbătă, 16 august, reiterează că “pentru a se atinge o pace justă …
Kremlinul a publicat declarația completă a lui Putin după discuțiile dintre SUA și Rusia din Alaska # Cotidianul
La 15 august, în Alaska, a avut loc summitul de pace la care au participat delegațiile SUA și Rusiei, la care au participat președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Negocierile s-au încheiat fără anunțarea unor acorduri concrete, însă Kremlinul a publicat ulterior declarația completă a liderului rus, transmite Mediafax. Putin a afirmat că discuțiile au …
Patru partide au depus listele de candidați la CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pe parcursul zilei de sâmbătă, 16 august 2025, a recepționat cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat din partea a patru formațiuni politice. Astfel, Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale” a solicitat înregistrarea unei liste de 56 de candidați, Partidul Politic „MOLDOVA MARE” …
Două valuri de proteste ilegale la Gara Feroviară, organizate de susținătorii fugarului Ilan Șor # Cotidianul
Ziua de sâmbătă, 16 august, a adus două valuri de manifestații la Gara Feroviară din Chișinău, organizate de susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor. Deși primul grup de protestatari s-a instalat încă de dimineață, încercând să monteze corturi pe peron, al doilea protest a avut loc la ora 15:00, conform anunțului făcut de Șor. Poliția, prezentă …
Bărbatul acuzat că a detonat un explozibil lângă casa primarului din Stăuceni, plasat în arest pentru 20 de zile # Cotidianul
Bărbatul învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil lângă locuința primarului din Stăuceni a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanță la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău. Potrivit acuzării, incidentul a avut loc în noaptea de 10 august 2025, când învinuitul, împreună cu soția …
România salută invitația lui Zelenski la Casa Albă și consideră summitul Trump-Putin un prim pas pentru deblocarea negocierilor privind pacea în Ucraina # Cotidianul
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis un prim mesaj oficial de la București după summitul desfășurat pe 15 august în Alaska între președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Șefa MAE a apreciat că întâlnirea reprezintă „un prim pas spre deblocarea negocierilor” și a salutat invitația președintelui Zelenski pentru o vizită la Casa Albă, programată …
VIDEO Victoria Furtună, lidera pro-rusă a „Moldova Mare”, depune actele la CEC pentru alegerile din septembrie după o vizită controversată la Moscova # Cotidianul
Pro-rusa Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru a fi înregistrată în cursa electorală parlamentară din 28 septembrie 2025. Formațiunea anunță că își propune să reprezinte interesele cetățenilor și să promoveze o agendă axată pe economie, valori tradiționale și drepturi sociale. Înainte de depunerea actelor la CEC, Victoria …
Liderii a cinci țări europene — Polonia, Franța, Germania, Marea Britanie și Italia — urmează să facă o declarație comună după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin de la summitul din Alaska. Anunțul a fost făcut de premierul polonez Donald Tusk, care a menționat pe X că discuția dintre liderii …
VIDEO Protest cu minori și fără autorizație la Gara Feroviară din Chișinău: Susținătorii „Victoriei” au încercat să instaleze corturi în sprijinul Evgheniei Guțul # Cotidianul
Protestul organizat de susținătorii Blocului „Victorie” în sprijinul bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare, a fost întrerupt sâmbătă dimineață, 16 august, de către forțele de ordine la Gara Feroviară din Chișinău. Acțiunea nu a fost autorizată, iar în imaginile publicate de organizatori se observă că printre participanți au fost …
Zelenski pleacă luni la Washington: Vom discuta cu Trump toate detaliile privind pacea și securitatea Ucrainei # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un mesaj după ce ieri a avut discuții cu președinte al SUA, Donald Trump, și cu liderii europeni despre Summitul de la Alaska. Liderul de la Kiev, a anunțat că va călători la Washington luni, 18 august, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump. Liderul de la Kiev a …
Așteptata „mare înțelegere istorică” dintre Trump și Putin s-a prăbușit spectaculos la prima probă de conținut: conferința de presă comună, scrie fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Potrivit lui, Putin a scos de la naftalină aceleași clișee propagandistice rusești, recitând cu aplomb minciunile despre „conflictul ucrainean” și „poporul frate”. Cea mai cinică dintre ele? …
Donald Trump anunță că a ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin privind sfârșitul războiului din Ucraina, prin cedări teritoriale și garanții de securitate din partea SUA # Cotidianul
Președintele SUA Donald Trump a declarat pentru Fox News că, în urma discuțiilor cu Vladimir Putin din Alaska, cei doi lideri au convenit „în mare parte” asupra unui scenariu de pace pentru Ucraina, care ar include schimburi de teritorii și garanții de securitate din partea Statelor Unite, informează CNN. Întrebat de Sean Hannity de la …
Donald Trump și Vladimir Putin susțin o conferință de presă comună în Alaska, după o rundă de discuții bilaterale desfășurate în această dimineață. Întâlnirea, marcată de subiecte sensibile privind relațiile SUA–Rusia, atrage atenția presei internaționale și a analiștilor politici. Între timp, Volodymyr Zelenskyy comentează pe platforma X.com: În ziua negocierilor, rușii ucid la fel. Iar …
De râs și de plâns: De la Moscova, Șor cere poliției de la Chișinău să treacă de partea protestatarilor partidului „Victoria” # Cotidianul
Pro-rusul și fugarul, Ilan Șor, a adresat vineri un apel către poliția moldovenească, cerându-le să nu „înăbușe protestul poporului” și să treacă de partea cetățenilor. Anterior, Șor anunțase mutarea mitingului de protest planificat pentru 16 august la Chișinău, din Piața Centrală pe piața din fața Gării Feroviare, motivând decizia prin presiunile exercitate de autorități. Politicianul …
VIDEO | Igor Grosu: Propaganda rusă este o amenințare directă la adresa democrației și a parcursului european al Republicii Moldova # Cotidianul
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care avertizează cetățenii asupra riscurilor propagandei venite din Rusia, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din toamnă. „ Lupta pe care o ducem împotriva propagandei de la Kremlin este departe de a se sfârși. Alegerile din toamnă au devenit un …
Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a deschis astăzi o misiune de observare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, ca urmare a invitației autorităților naționale. Misiunea este condusă de Jillian Stirk și este formată dintr-o echipă centrală de 15 experți cu sediul la Chișinău. ODIHR va fi sprijinit …
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a avut o discuție telefonică cu foarte președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, care s-a soldat cu eliberarea a 16 prizonieri ucraineni. „Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri. Discuția noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să …
POLITICO: R. Moldova ar putea primi în curând undă verde pentru un pas major în procesul de aderare la UE # Cotidianul
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui avans semnificativ Republicii Moldova în drumul său către aderarea la blocul comunitar de 27 de membri, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lui septembrie — ceea ce ar pune-o, pentru prima dată, înaintea Ucrainei, scrie publicația Politico.com. Conform scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar urma să …
La alegerile parlamentare, pentru alegătorii din stânga Nistrului ar putea fi deschise de trei ori mai puține secții de votare # Cotidianul
La scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pentru alegătorii din regiunea transnistreană ar putea fi deschise 10 secții de votare, de trei ori mai puțin decât la prezidențialele din 2024. Cel puțin așa susține vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, care precizează că acest număr de birouri corespunde numărului alegătorilor care s-au prezentat la urne la ultimele …
Fluxuri financiare ale rețelei criminale Șor coordonate de un fost sportiv de la Chișinău. Cum a ajuns Ruslan Erohin „casierul din umbră”. Portarul banilor murdari destinați protestatarilor # Cotidianul
Căile subterane și ilegale prin care penalul Ilan Șor aduce sau transferă bani din Rusia continuă să fie deconspirate de polițiștii moldoveni și de jurnaliștii de investigație. Într-o proaspătă anchetă a portalului ucrainean Osint, o comunitate de voluntari de demascare a schemelor prin care sunt sprijinite rețelele criminale, inclusiv susținătorii agresiunii ruse în statul vecin, …
Primarul din Frumușica, Florești, acuzat de un omor comis acum șapte ani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Cotidianul
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, bănuit de comiterea unui omor acum șapte ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. O măsură similară a fost luată și pentru alți trei complici în dosar, inclusiv medicul legist. Decizia a fost luată de către magistrații Judecătoriei …
Maia Sandu: Procesul de aderare la UE se bazează pe merite, nu pe viteză egală între statele candidate # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat vineri, 15 august, la zvonurile potrivit cărora Moldova ar putea avansa înaintea Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că acest proces se desfășoară pe baza meritelor fiecărei țări și nu impune un ritm egal între statele candidate. În cadrul Congresului Diasporei 2025, Sandu a precizat …
Negocierile SUA–Rusia privind Ucraina: cine sunt membrii delegațiilor care se întâlnesc în Alaska? # Cotidianul
Când Vladimir Putin va ateriza vineri în Alaska, pentru întâlnirea de mare miză cu Donald Trump, va fi însoțit de unii dintre cei mai puternici membri ai cercului său restrâns — o echipă formată din politicieni experimentați, strategi financiari și diplomați de forță, care au contribuit la modelarea politicii externe și economice a Rusiei în …
Deputații vin duminică la lucru. Biroul permanent a decis convocarea unei sesiuni extraordinare. Ce include agenda # Cotidianul
Deputații moldoveni, care au încheiat oficial mandatul, se întrunesc duminică într-o sesiune extraordinară, unde va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Biroul permanent al legislativului a decis convocarea ședinței pentru duminică, 17 august. Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții …
Înalți demnitari din delegația rusă au ajuns în Alaska. Serghei Lavrov a apărut în fața jurnaliștilor cu un tricou cu inscripția „URSS” # Cotidianul
Reprezentanții delegației ruse, dar și presa de la Moscova, au ajuns deja în Alaska, unde astăzi seara urmează să aibă loc summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind un armistițiu în Ucraina. Din delegația Moscovei fac parte Serghei Lavrov, Anton Siluanov și Kirill Dmitriev. Ministrul rus de Externe, îmbrăcat într-un tricou cu inscripția …
Interferențele Rusiei în R. Moldova, condamnate printr-o rezoluție ce urmează să fie adoptată în Parlamentul European # Cotidianul
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că Parlamentul European va vota, într-un gest fără precedent, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova. Acest lucru urmează să fie adoptat în septembrie. “Este ceva fără precedent, pentru că, de obicei, Parlamentul European ezită în a adopta astfel de documente în preajma unor momente electorale. Însă …
Poliția atenționează că structurile penalului Șor au început mobilizarea pentru protestele ilegale: Se fac noi scheme de plăți prin aplicația PSB # Cotidianul
Poliția Națională atenționează repetat despre riscurile ce pot apărea la protestele ilegale plătite pe care vor să le organizeze structurile lui Ilan Șor în fața Gării din Chișinău. IGP susține că activiștii au început mobilizările și au instituit deja noi metode de înregistrare a participanților la protestele ilegale pentru a efectua transferurile prin aplicația rusească …
Diaspora, actor strategic pentru viitorul Republicii Moldova: mesajul Maiei Sandu la Congresul Diasporei # Cotidianul
Moldovenii plecați peste hotare au un rol strategic în construcția viitorului Republicii Moldova, a declarat președinta Maia Sandu, vineri, 15 august, în fața reprezentanților comunităților din străinătate, reuniți la Congresul Diasporei, care se desfășoară la Palatul Republicii din Chișinău. Șefa statului a îndemnat diaspora să rămână unită și vigilentă la tentativele de manipulare și corupere …
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, s-a îmbolnăvit înainte de o nouă ședință de judecată. O cauză ar fi lipsa climatizorului din locuință, susține avocatul # Cotidianul
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, nu s-a prezentat la o nouă ședință de judecată, la care urma să fie audiat. Fostul funcționar s-a îmbolnăvit subit și a fost internat în spital. Avocatul susține că este vorba de mai multe boli cronice care s-au …
Igor Grosu: „Propaganda Rusiei și minciuna sunt cea mai mare amenințare la adresa securității Republicii Moldova” # Cotidianul
Propaganda și minciuna reprezintă instrumentele principale ale criminalilor și ale Federației Ruse și constituie pericolul numărul unu pentru securitatea și viitorul Republicii Moldova, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Speakerul a avertizat că Rusia încearcă să folosească alegerile din toamnă pentru a răspândi dezinformare și fake news în scopul destabilizării țării. Potrivit lui Grosu, Moscova, …
Pro-rusele Irina Vlah și Victoria Furtună, o nouă vizită la Moscova după „instrucțiuni”. Politicienele, surprinse la revenire pe Aeroportul din Chișinău # Cotidianul
În preajma campaniei electorale, pro-rusele Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi mers într-o nouă vizită la Moscova după „instrucțiuni”. Cele două politiciene au fost surprinse în Aeroportul Chișinău în timp ce reveneau din „deplasare”. Liderul Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, președinta „Moldova Mare, Victoria Furtună, au călătorit în același avion, care zburase din Istanbul până …
Sergiu Stati, fost deputat transfug, condamnat pentru îmbogățire ilicită: amendă de 450.000 de lei și confiscarea a aproape 2 milioane # Cotidianul
Fostul deputat transfug și ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, care se plângea că „nu-i ajunge salaiu” a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită, anunță Judecătoria Chișinău. Potrivit sentinței pronunțate pe 14 august, Stati a primit o amendă de 450.000 de lei și a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 12 ani. …
SUA sancționează companiile lui Ilan Șor, acuzate că au ajutat Rusia să eludeze sancțiunile prin criptomonede # Cotidianul
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: …
Participanții la manifestațiile plătite ale penalului Ilan Șor riscă amenzi de până la 15 mii de lei pentru o singură zi de protest. Cernăuțeanu: Fiecare să decidă dacă mita va acoperi amenda! # Cotidianul
Poliția anunță că a inițiat deja un proces pentru coruperea privind întrunirile, iar toți cei care vor veni la protestele care ar urma să fie plătite de Ilan Șor vor fi amendați cu până la 7500 de lei pentru fiecare zi de participare. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că, pe lângă această sancțiune, manifestanții riscă …
Alte două partide au depus listele de candidați pentru parlamentarele din 28 septembrie # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pe parcursul zilei de astăzi, a recepționat două cereri de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 28 septembrie 2025. Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor a depus lista cu 53 de candidați, fiind înscris provizoriu pe poziția a …
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești pentru păstrare temporară și lucrări de mentenanță. Potrivit AAC, aeronavele – aparținând categoriei de căutare-salvare – au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de instituție, cu coordonare prealabilă prin canale …
VIDEO Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Ambele părți au eliberat câte 84 de soldați # Cotidianul
A avut loc un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Ucraina a reușit să obțină întoarcerea a 84 de soldați și civili din captivitatea rusă. Despre acest lucru a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. „Îi aducem acasă pe ucraineni, în Ucraina. Un nou schimb – 84 de persoane. …
CEC sesizează Procuratura Anticorupție în cazul a patru partide ale lui Șor pentru nereguli financiare în campania electorală # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să sesizeze Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. Este vorba despre Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Partidul „Victorie”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere”. Potrivit CEC, aceste …
