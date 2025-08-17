Domnica Manole, realeasă în funcția de președinte al Curții Constituționale

21:05

Guvernul bulgar a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE, citată de AGERPRES.