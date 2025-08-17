Proaspătul magistrat al Curții Constituționale, fostul vicepreședinte al PAS, Sergiu Litvinenco, spune că abia de azi va fi imparțial

13:10

Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui avans semnificativ Moldovei în procesul său de aderare, înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, ceea ce ar plasa țara înaintea Ucrainei pentru prima data, scrie POLITICO. Potrivit unor surse diplomatice și unui oficial al UE, se analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster de negociere” pentru Moldova la începutul […] Articolul POLITICO: UE analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster” cu R. Moldova la începutul lunii septembrie. Un pas care ar putea tensiona relațiile cu Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.