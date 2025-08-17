Igor Grosu respinge acuzațiile opoziției privind numirea judecătorilor Curții Constituționale

17:40

Autorii atacului cu un obiect explozibil din preajma casei primarului din Stăuceni au fost reținuți în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de Poliție, care precizează că este vorba de doi bărbați, unul fiind anterior anchetat și pentru alte infracțiuni. „La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții …