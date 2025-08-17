Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii
Parlament.md, 17 august 2025 13:10
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii
• • •
Alte ştiri de Parlament.md
Acum 10 minute
13:10
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii # Parlament.md
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii
Acum 4 ore
09:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice # Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice
09:30
Schimb de bune practici între funcționarii din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova și cei din Parlamentul Republicii Italiene # Parlament.md
Schimb de bune practici între funcționarii din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova și cei din Parlamentul Republicii Italiene
Acum 6 ore
09:00
Schimb de bune practici între funcționarii din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova și cei din Camera Deputaților a Republicii Italiene # Parlament.md
Schimb de bune practici între funcționarii din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova și cei din Camera Deputaților a Republicii Italiene
Ieri
14:40
Parlamentul se convoacă în sesiune specială
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Biroul permanent va examina solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială # Parlament.md
Biroul permanent va examina solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială
13 august 2025
11:00
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament # Parlament.md
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament
12 august 2025
11:00
Diplomație parlamentară: 52 de grupuri de prietenie cu diverse țări a constituit Parlamentul de legislatura a XI-a # Parlament.md
Diplomație parlamentară: 52 de grupuri de prietenie cu diverse țări a constituit Parlamentul de legislatura a XI-a
10 august 2025
17:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Festivalul pâinii de la Căușeni: „Este o sărbătoare a vieții și a tradițiilor noastre” # Parlament.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Festivalul pâinii de la Căușeni: „Este o sărbătoare a vieții și a tradițiilor noastre”
8 august 2025
16:30
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Cahul: „Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate” # Parlament.md
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Cahul: „Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate”
13:10
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE # Parlament.md
Fiecare al unsprezecelea act adoptat de Parlamentul de legislatura a XI-a a fost cu sigla UE
7 august 2025
09:00
Parlamentul de legislatura a XI-a, în cifre: peste 220 de rapoarte recepționate, 10 audieri parlamentare și 16 moțiuni # Parlament.md
Parlamentul de legislatura a XI-a, în cifre: peste 220 de rapoarte recepționate, 10 audieri parlamentare și 16 moțiuni
6 august 2025
16:40
Igor Grosu a discutat cu participanții Programului DOR: „Oriunde v-ați afla în lume, Moldova este a voastră și vă așteaptă mereu cu dor și cu brațele deschise” # Parlament.md
Igor Grosu a discutat cu participanții Programului DOR: „Oriunde v-ați afla în lume, Moldova este a voastră și vă așteaptă mereu cu dor și cu brațele deschise”
09:10
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a, jumătate dintre ele aparținând deputaților # Parlament.md
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a, jumătate dintre ele aparținând deputaților
5 august 2025
08:50
Bilanțul activității comisiilor permanente ale Parlamentului de legislatura a XI-a
4 august 2025
13:20
Parlamentul de legislatura a XI-a s-a întrunit în 172 de ședințe plenare și a adoptat aproape 1 600 de acte normative # Parlament.md
Parlamentul de legislatura a XI-a s-a întrunit în 172 de ședințe plenare și a adoptat aproape 1 600 de acte normative
1 august 2025
10:00
Activitatea deputaților în sesiunea de primăvară 2025: Au înaintat Parlamentului 147 de inițiative legislative # Parlament.md
Activitatea deputaților în sesiunea de primăvară 2025: Au înaintat Parlamentului 147 de inițiative legislative
31 iulie 2025
12:00
Igor Grosu, în discuții cu moldovenii stabiliți cu traiul în Elveția: „Să promovați Republica Moldova, oriunde v-ați afla” # Parlament.md
Igor Grosu, în discuții cu moldovenii stabiliți cu traiul în Elveția: „Să promovați Republica Moldova, oriunde v-ați afla”
10:00
Șeful legislativului, Igor Grosu, a discutat, la Geneva, cu omologi din mai multe state despre relațiile bilaterale și cooperarea interparlamentară # Parlament.md
Șeful legislativului, Igor Grosu, a discutat, la Geneva, cu omologi din mai multe state despre relațiile bilaterale și cooperarea interparlamentară
09:40
Sesiunea de primăvară 2025 a Parlamentului, la final. Deputații au adoptat 260 de acte # Parlament.md
Sesiunea de primăvară 2025 a Parlamentului, la final. Deputații au adoptat 260 de acte
30 iulie 2025
16:20
Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament: „Moldovenii vor avea de ales – lăsăm Moldova pradă unui stat străin, care vrea s-o controleze prin grupări oligarhice și criminale, sau mergem înainte pe calea aderării la UE” # Parlament.md
Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament: „Moldovenii vor avea de ales – lăsăm Moldova pradă unui stat străin, care vrea s-o controleze prin grupări oligarhice și criminale, sau mergem înainte pe calea aderării la UE”
15:30
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament de la Geneva # Parlament.md
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament de la Geneva
13:50
Bilanțul activității parlamentare în luna iulie 2025: Au fost adoptate 85 de acte normative # Parlament.md
Bilanțul activității parlamentare în luna iulie 2025: Au fost adoptate 85 de acte normative
29 iulie 2025
08:40
Igor Grosu va susține un discurs la Conferința Mondială a Președinților de Parlament
28 iulie 2025
16:00
Igor Grosu s-a întâlnit cu Prim-ministrul Republicii Bulgaria: „Relațiile dintre țările noastre devin tot mai trainice” # Parlament.md
Igor Grosu s-a întâlnit cu Prim-ministrul Republicii Bulgaria: „Relațiile dintre țările noastre devin tot mai trainice”
14:00
Inițiativele legislative menite să sprijine tinerii au fost discutate la sesiunile de informare organizate de OTIP Comrat # Parlament.md
Inițiativele legislative menite să sprijine tinerii au fost discutate la sesiunile de informare organizate de OTIP Comrat
27 iulie 2025
17:10
Agricultori din întreaga țară au sărbătorit sfârșitul recoltării de cereale la Festivalul Folcloric „La seceriș” # Parlament.md
Agricultori din întreaga țară au sărbătorit sfârșitul recoltării de cereale la Festivalul Folcloric „La seceriș”
10:00
Proiecte de modernizare a localităților din raionul Basarabeasca
26 iulie 2025
15:10
În satul Abaclia din raionul Basarabeasca a fost inaugurat bustul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt # Parlament.md
În satul Abaclia din raionul Basarabeasca a fost inaugurat bustul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt
24 iulie 2025
13:50
Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu tinerii care fac stagiul de practică în serviciul public: „Ne dorim ca acest program să fie cât mai atractiv” # Parlament.md
Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu tinerii care fac stagiul de practică în serviciul public: „Ne dorim ca acest program să fie cât mai atractiv”
09:00
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Telenești: „Pentru a continua dezvoltarea, este esențial să păstrăm direcția europeană a țării” # Parlament.md
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Telenești: „Pentru a continua dezvoltarea, este esențial să păstrăm direcția europeană a țării”
21 iulie 2025
18:40
Oportunitățile de intensificare a relațiilor moldo-britanice, discutate la întrevederea Președintelui Parlamentului cu ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova # Parlament.md
Oportunitățile de intensificare a relațiilor moldo-britanice, discutate la întrevederea Președintelui Parlamentului cu ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova
09:50
Proiecția în aer liber a filmului „Siberia din oase” a adunat un public numeros în scuarul Parlamentului # Parlament.md
Proiecția în aer liber a filmului „Siberia din oase” a adunat un public numeros în scuarul Parlamentului
18 iulie 2025
16:50
Deputatul Roman Roșca a avut o întrevedere de rămas-bun cu șefa Misiunii OSCE în țara noastră, Kelly Keiderling # Parlament.md
Deputatul Roman Roșca a avut o întrevedere de rămas-bun cu șefa Misiunii OSCE în țara noastră, Kelly Keiderling
15:20
Igor Grosu, la inaugurarea Aulei „Alexandru Moșanu” de la Universitatea de Stat din Moldova: „Păstrăm vie amintirea unui mentor autentic și a unui om de o integritate exemplară” # Parlament.md
Igor Grosu, la inaugurarea Aulei „Alexandru Moșanu” de la Universitatea de Stat din Moldova: „Păstrăm vie amintirea unui mentor autentic și a unui om de o integritate exemplară”
08:40
Filmul documentar „Siberia din oase” va fi proiectat în scuarul Parlamentului. Accesul publicului este liber # Parlament.md
Filmul documentar „Siberia din oase” va fi proiectat în scuarul Parlamentului. Accesul publicului este liber
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.