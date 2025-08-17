Poliția a reținut aproximativ 70 de persoane în urma participării la protestele neautorizate ale grupării criminale „Șor”

16:10

Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și aplicațiile bancare instalate pe acestea. Frauda se desfășoară prin apeluri telefonice ale unor persoane necunoscute, care se prezintă drept „angajați ai companiilor de …