Tentativă de protest neautorizat organizat de gruparea „Șor”, dejucată de forțele de ordine. Zeci de persoane au fost reținute
Radio Chisinau, 17 august 2025 13:05
În cursul zilei de ieri, organizația criminală „Șor” a încercat în repetate rânduri să organizeze un protest neautorizat, în ciuda avertismentelor publice lansate de Poliție privind ilegalitatea unei astfel de întruniri în locul vizat. Deși la fața locului s-a adunat un număr redus de persoane, acestea au recurs la provocări îndreptate împotriva instituțiilor de drept, dar și a cetățenilor.
Acum 5 minute
13:25
Partidele componente ale Blocului electoral Patriotic au protestat duminică, 17 august, în fața Parlamentului, unde, în cadrul unei sesiuni speciale, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către cinci judecători constituționali. Protestatarii au acuzat partidul de guvernare de uzurparea puterii, transmite IPN.
Acum 15 minute
13:05
Acum o oră
12:40
A cincea noapte de proteste în Serbia: birourile Partidului Progresist Sârb, aflat la putere, au fost incendiate # Radio Chisinau
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali și poliție în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC.
Acum 2 ore
12:20
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus astăzi jurământul în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.
11:50
Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval. Ce nume sunt vehiculate # Radio Chisinau
Modul în care Donald Trump l-a primit vineri pe Vladimir Putin în Alaska îi face pe liderii europeni să se teamă că Volodimir Zelenski nu va beneficia de același tratament prietenos luni, când se va duce la Washington. Și iau măsuri pentru a spori șansele Kievului, scrie Politico.
11:30
Peste 100 de mii de traversări ale frontierei, în ultimele 24 de ore. Câți străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 101 353 traversări.
Acum 4 ore
11:05
LIVE | Parlamentul se convoacă în sesiune specială. Noii judecători ai CC depun jurământul # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. Pe ordinea de zi este doar ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.
10:40
Lupte intense pe front, după discuțiile dintre SUA și Rusia despre „schimburi de teritorii”. Ucraina anunță avans în regiunea Sumî # Radio Chisinau
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, la doar o zi după ce Statele Unite și Rusia au discutat despre posibile „schimburi de teritorii” în Ucraina, anunță Kyiv Independent.
10:20
ELECTORALA 2025 | Patru formațiuni politice au depus cereri de înregistrare în cursa pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat sâmbătă, 16 august, cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a patru formațiuni politice.
09:55
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN.
09:35
Nicușor Dan participă azi la o videoconferință cu aliații Kievului: consultări despre planul de pace al lui Donald Trump # Radio Chisinau
Aliații Ucrainei organizează, astăzi, o videoconferință a „coaliției voinței” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferință va participa și președintele României, Nicușor Dan.
Acum 6 ore
09:10
ELECTORALA 2025 | Cu cine ar putea face PAS alianțe în viitorul parlament. Precizările lui Igor Grosu # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să spună cu cine va forma PAS blocuri sau alianțe în viitorul parlament. În cadrul „Podcastului Lorenei”, Grosu a spus că PAS nu va dezvălui în prezent cu cine va forma blocuri electorale sau alianțe, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
18:35
Ce era în scrisoarea pe care Melania Trump i-a scris-o lui Putin și l-a rugat pe soțul său să i-o înmâneze # Radio Chisinau
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema situației dificile a copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au dezvăluit vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe.
18:10
În această seară, 16 august, publicul este invitat la proiecția documentarului „Eu, Geniu Cioclea”, semnat de regizoarea Violeta Gorgos. Evenimentul se va desfășura în aer liber, în amfiteatrul Parcului „Alunelul”, începând cu ora 20:30. Intrarea este liberă.
17:55
FOTO | Inundații devastatoare în Pakistan: cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru # Radio Chisinau
Cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore, după ce în Pakistan ploile au dus la inundații devastatoare, relatează The Guardian. Viiturile puternice și alunecările de teren au devastat în special provincia muntoasă din nordul țării, care se învecinează cu Afganistanul, unde a fost declarată stare de dezastru.
17:35
Expoziție de tehnică și intervenție în Piața Marii Adunări Naționale de Zilele Diasporei (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Interne a organizat o expoziție interactivă de tehnică și echipamente speciale în Piața Marii Adunări Naționale, cu prilejul Zilelor Diasporei. Evenimentul a adunat polițiști, carabinieri, pompieri, polițiști de frontieră și operatori ai Serviciului 112, care au oferit publicului larg oportunitatea de a interacționa direct cu tehnica utilizată în misiunile zilnice și de a descoperi, din culise, activitatea structurilor MAI.
17:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia, participanți ai Taberei de limbă română de la Iași (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a salutat la Președinție pe elevii din comunitățile minoritare etnice din țara noastră, care urmează să participe la Tabăra de vară de limbă română desfășurată la Iași. În cadrul întrevederii, șefa statului a accentuat importanța cunoașterii limbii române, subliniind că aceasta contribuie esențial la integrarea socială, dar și la accesul tinerilor la oportunități educaționale și profesionale.
16:35
Prima reacție oficială de la București după summitul Trump-Putin: Continuăm să fim parte activă în efortul pentru pace # Radio Chisinau
Ministra de Externe Oana Țoiu spune, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că summitul din Alaska a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor”, iar România va continua „să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace”.
16:25
Bărbatul care a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest pentru 20 de zile # Radio Chisinau
Un bărbat, acuzat de implicare în detonarea unui dispozitiv explozibil în apropierea casei primarului orașului Stăuceni, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Măsura a fost dispusă de instanța de judecată, la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău.
15:50
56,5 miliarde de dolari trimiși de cetățenii R. Moldova în țară: fiecare al 7-lea leu din buget vine din diasporă # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova au transferat în țară 56,5 miliarde de dolari în ultimii 25 de ani. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță afirmă că 14% din veniturile bugetului public național provin din aceste resurse. Timp de 15 ani, remitențele au depășit totalul salariilor plătite în țară, a menționat Ioniță în cadrul emisiunii sale săptămânale, ediția curentă fiind dedicată Zilelor Diasporei desfășurate în Republica Moldova, transmite IPN.
15:25
Declarația comună a liderilor europeni, după discuția cu Trump și Zelenski, și mesajul Consiliului European după summitul din Alaska # Radio Chisinau
Un grup de lideri europeni a publicat o declarație comună în urma discuțiilor de dimineață cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, afirmând că „următorul pas trebuie să fie acum continuarea discuțiilor, inclusiv cu președintele Zelenski”, transmite BBC. Ulterior, Consiliul European a dat publicității un mesaj prin care se angajează să sprijine Ucraina și să susțină un summit trilateral, SUA - Ucraina - Rusia.
15:05
Investiții de 3 miliarde de lei în infrastructură și servicii publice. Rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională # Radio Chisinau
Aproape 3 miliarde de lei vor fi investite în următorii ani în dezvoltarea regională a Republicii Moldova, prin finanțarea a 87 de proiecte selectate din cele 205 depuse de primării și consilii raionale. Anunțul a fost făcut ieri de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul prezentării rezultatelor apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024. El a subliniat impactul pozitiv al acestor investiții asupra a zeci de mii de cetățeni din toate regiunile țării.
14:40
11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din regiunea Riazan. Care ar fi fost cauza exploziei # Radio Chisinau
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane și rănirea altor 130, a anunțat sâmbătă Ministerul rus pentru Situații de Urgență, citat de Reuters.
14:15
ELECTORALA 2025 | Au mai rămas patru zile pentru înscrierea în cursa electorală la parlamentare # Radio Chisinau
Au mai rămas doar patru zile până la încheierea perioadei de depunere a dosarelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Comisia Electorală Centrală (CEC) va recepționa cererile inclusiv în weekendul acesta, sâmbătă și duminică, transmite IPN.
13:55
R. Moldova va beneficia de 5 milioane de franci elvețieni pentru combaterea bolilor netransmisibile # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de până la 5,12 milioane de franci elvețieni pentru a combate bolile netransmisibile, care reprezintă principala cauză de morbiditate și mortalitate prematură în țară. Un acord semnat ieri, 15 august, între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) va sprijini implementarea celei de-a treia faze a proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.
13:35
Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Replica Kievului # Radio Chisinau
Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.
Ieri
13:15
Poliția a împiedicat desfășurarea unui protest neautorizat pe peronul Gării din Chișinău # Radio Chisinau
Poliția a împiedicat sâmbătă un protest neautorizat al susținătorilor oligarhului fugar Ilan Șor, desfășurat pe peronul Gării din Chișinău. Forțele de ordine au demontat corturile instalate de protestatari, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție, transmite IPN.
12:50
Fiul lui Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania pentru trafic de droguri # Radio Chisinau
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiția din Republica Moldova, ar fi fost reținut de Interpol, în Spania, relatează Ziarul de Gardă.
12:25
Violeta Cojocaru este noua șefă a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, după ce a câștigat concursul organizat de Agenția Proprietății Publice.
12:05
Prima reacție a lui Zelenski după întâlnirea Trump-Putin: Luni mă duc la Washington să discut toate detaliile pentru oprirea războiului # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.
11:45
Mai multe târguri cu produse și mărfuri autohtone, deschise în acest weekend în sectoarele din Chișinău # Radio Chisinau
În acest weekend în sectoarele din Chișinău vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
11:20
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obținut aproape tot ce și-a dorit. Trump a obținut foarte puțin” # Radio Chisinau
Primele reacții după declarațiile de presă scurte și vagi făcute de Vladimir Putin și Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunțat nimic concret ulterior, nu au întârziat să apară.
10:55
Poliția de Frontieră anunță că, la această oră în PTF Leușeni și PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.
10:35
Flux intens la graniță: Aproape 95 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 94 992 traversări.
10:15
Curtea de Apel dă dreptate CEC-ului: Trei partide afiliate condamnatului Șor nu au dreptul să participe la alegeri # Radio Chisinau
Curtea de Apel Chișinău a respins, ca fiind neîntemeiate, acțiunile depuse de liderii partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție, comunică MOLDPRES.
09:50
Vladimir Putin, întrebat dacă va mai ucide civili, la începutul summitului din Alaska. Reacția liderului rus # Radio Chisinau
În timp ce liderii stăteau unul lângă altul, înainte să înceapă discuțiile, un jurnalist l-a întrebat pe Putin dacă se va angaja să nu mai ucidă civili, chiar în timp ce presa era evacuată din sală. Președintele rus pare că s-a făcut că nu aude întrebarea și a făcut mai multe grimase.
09:30
METEO | Cer senin și vreme frumoasă, prognozate pentru acest weekend. Ce temperaturi se vor înregistra # Radio Chisinau
Pentru acest weekend meteorologii prognozează vreme în general frumoasă, cu cer senin și fără precipitații.
09:05
Summitul Trump-Putin s-a terminat neclar, cu laude reciproce, dar fără rezultat. „Nu există acord până nu ajungem la unul”, a admis Trump. Discuțiile extinse au fost anulate (VIDEO) # Radio Chisinau
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Au încheiat negocierile de aproape trei ore cu declarații comune fără să anunțe însă un armistițiu sau un pas concret către acest obiectiv.
00:25
Ex-președintele raionului Orhei îndeamnă cetățenii să nu participe la protestul anunțat de Ilan Șor: „Organizatorii l-au plasat într-un cadru penal și se va solda cu vărsări de sânge” # Radio Chisinau
Protestul anunțat sâmbătă de Ilan Șor se va solda cu vărsări de sânge. Mesajul a fost transmis de fostul președinte al raionului Orhei din partea partidului „ȘOR”, Dinu Țurcanu, care a îndemnat cetățenii să fie activi, dar să acționeze „prin metode legale”, transmite MOLDPRES.
00:25
PTF „Larga – Kelmenți” își sistează temporar activitatea. Recomandările polițiștilor de frontieră # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că mâine, 16 august, traficul prin Punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî” (rutier) va fi sistat, în intervalul orelor 09:00 – 17:00.
00:25
ELECTORALA 2025 | Victoria Sanduța a depus la CEC documentele pentru a fi înregistrată drept candidat independent la parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că astăzi, 15 august, a recepționat documentele și listele de subscripție cu semnături colectate de către Victoria Sanduța, potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
15 august 2025
21:05
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Guvernul bulgar a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE, citată de AGERPRES.
20:40
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. Biroul permanent a aprobat astăzi, 15 august, hotărârea de convocare a legislativului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială.
20:20
Un grup de 27 de voluntari americani ai Corpului Păcii își încep misiunea în Republica Moldova # Radio Chisinau
Douăzeci și șapte de voluntari ai Corpului Păcii au depus astăzi jurământul, în cadrul unei ceremonii oficiale prezidate de însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Evenimentul marchează lansarea celei de-a 37-a promoții a programului în țară, transmite MOLDPRES.
20:00
Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina contează pe Donald Trump pentru a convinge Rusia să pună capăt războiului # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că „se bazează” pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu doar câteva ore înainte de un summit crucial în Alaska, unde președintele american urmează să se întâlnească cu liderul de Kremlin, Vladimir Putin, relatează AFP și Reuters, preluat de Agerpres.
19:40
19:15
Dorin Recean, la Congresul Diasporei 2025: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” # Radio Chisinau
„Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate”. Mesajul a fost transmis de către prim-ministrul Dorin Recean, la Congresul Diasporei 2025, desfășurat astăzi, 15 august, la Palatul Republicii, în cadrul panelului „Integrare europeană”, la care a participat împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
18:55
Un copac a căzut peste mai multe mașini parcate pe strada Kogălniceanu din Chișinău # Radio Chisinau
Un salcâm alb s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate pe strada Mihail Kogălniceanu din capitală. Potrivit Asociației de gospodărire a spațiilor verzi, arborele era afectat de seceta prelungită și vânturile puternice din ultimele săptămâni, care i-au slăbit rădăcinile, transmite IPN.
18:35
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat partidele PNM și PSDE la alegerile parlamentare, dar nu a admis cererea unui partid afiliat lui Șor # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în cadrul ședinței de astăzi, 15 august, a înregistrat doi concurenți electorali pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, a fost înregistrată lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM) și lista de 64 candidați din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European(PSDE).
18:15
PTF „Larga – Kelmenți” își sistează temporar activitatea. Recomandările polițiștilor de frontieră # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că mâine, 16 august, traficul prin Punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî” (rutier) va fi sistat, în intervalul orelor 09:00 – 17:00.
