Peste 100 de mii de traversări ale frontierei, în ultimele 24 de ore. Câți străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova

Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră sâmbătă. Pentru a justifica această întârziere, aleșii de la Comrat au invocat mai multe motive. Inițial au așteptat o decizie din partea autorităților de la Chișinău, iar în prezent fac trimitere la Curtea Supremă de Justiție. Ce se întâmplă și care sunt argumentele deputaților a relatat reporterul IPN din Găgăuzia.