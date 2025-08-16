Donald Trump și Vladimir Putin descriu întâlnirea ca fiind productivă, dar pleacă din Alaska fără niciun acord pentru pace și cu o conferință de presă evazivă - VIDEO
ProTV.md, 16 august 2025 19:40
Donald Trump și Vladimir Putin descriu întâlnirea ca fiind productivă, dar pleacă din Alaska fără niciun acord pentru pace și cu o conferință de presă evazivă - VIDEO
„Du-te de aici, te rog!”: Protestatarii pro-Șor, agresivi și evazivi în fața camerelor, refuză să spună dacă au venit pentru cei 3.000 de dolari promiși de fugarul Ilan Șor - VIDEO # ProTV.md
„Du-te de aici, te rog!”: Protestatarii pro-Șor, agresivi și evazivi în fața camerelor, refuză să spună dacă au venit pentru cei 3.000 de dolari promiși de fugarul Ilan Șor - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.08.2025
Vicecampioana în exercițiu, Olympique Marseille, a fost învinsă de Rennes, care a jucat în inferioritate numerică și a dat lovitura în prelungiri - VIDEO # ProTV.md
Vicecampioana în exercițiu, Olympique Marseille, a fost învinsă de Rennes, care a jucat în inferioritate numerică și a dat lovitura în prelungiri - VIDEO
Igor Grosu, despre apelul lui Ilan Șor la proteste plătite: „Un gest de disperare din partea unui condamnat fugar” - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu, despre apelul lui Ilan Șor la proteste plătite: „Un gest de disperare din partea unui condamnat fugar” - VIDEO
Donald Trump se laudă cu „talentul” său unic de a pune capăt războaielor, în timp ce spune că decizia finală pentru pace în Ucraina îi aparține lui Zelenski - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump se laudă cu „talentul” său unic de a pune capăt războaielor, în timp ce spune că decizia finală pentru pace în Ucraina îi aparține lui Zelenski - VIDEO
Analiștii consideră întâlnirea Trump-Putin din Alaska un eșec major: promisiunile pentru pace au lipsit, iar președintele SUA și-a pierdut din credibilitate - VIDEO # ProTV.md
Analiștii consideră întâlnirea Trump-Putin din Alaska un eșec major: promisiunile pentru pace au lipsit, iar președintele SUA și-a pierdut din credibilitate - VIDEO
Europa și Ucraina, sceptice față de propunerile SUA: Zelenski avertizează că nicio decizie teritorială nu poate fi luată fără Kiev - VIDEO # ProTV.md
Europa și Ucraina, sceptice față de propunerile SUA: Zelenski avertizează că nicio decizie teritorială nu poate fi luată fără Kiev - VIDEO
Semifinală incendiară la Cincinnati: Alcaraz și Zverev se luptă pentru un loc în finală - VIDEO # ProTV.md
Semifinală incendiară la Cincinnati: Alcaraz și Zverev se luptă pentru un loc în finală - VIDEO
Ronnie O’Sullivan scrie din nou istorie în snooker: două break-uri maxime în același meci, o performanță rară și remarcabilă - VIDEO # ProTV.md
Ronnie O’Sullivan scrie din nou istorie în snooker: două break-uri maxime în același meci, o performanță rară și remarcabilă - VIDEO
De la apeluri de urgență la intervenții rapide: Publicul a făcut cunoștință cu sistemul de securitate națională - VIDEO # ProTV.md
De la apeluri de urgență la intervenții rapide: Publicul a făcut cunoștință cu sistemul de securitate națională - VIDEO
Patru noi partide intră în cursa electorală: CEC a recepționat cererile de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
Patru noi partide intră în cursa electorală: CEC a recepționat cererile de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Plahotniuc a fost prins, dar cât de pregătit e statul să-l înfrunte?Igor Grosu: „Avem două opțiuni – să ne temem sau să ne apărăm țara. Eu aleg a doua variantă” # ProTV.md
Plahotniuc a fost prins, dar cât de pregătit e statul să-l înfrunte?Igor Grosu: „Avem două opțiuni – să ne temem sau să ne apărăm țara. Eu aleg a doua variantă”
Covor roșu, cuvinte calde și niciun pas spre pace: întrevederea Trump–Putin, un spectacol fără conținut - VIDEO # ProTV.md
Covor roșu, cuvinte calde și niciun pas spre pace: întrevederea Trump–Putin, un spectacol fără conținut - VIDEO
Putin în America, primit ca un aliat: întâlnirea istorică din Alaska pune sub semnul întrebării poziția SUA față de Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Putin în America, primit ca un aliat: întâlnirea istorică din Alaska pune sub semnul întrebării poziția SUA față de Ucraina - VIDEO
Întrebările despre crimele din Ucraina, ignorate de Putin: gesturi confuze și grimase în loc de răspunsuri - VIDEO # ProTV.md
Întrebările despre crimele din Ucraina, ignorate de Putin: gesturi confuze și grimase în loc de răspunsuri - VIDEO
Debut spectaculos de sezon în Premier League. Campioana Liverpool a învins-o pe Bournemouth într-un meci cu șase goluri, chiar dacă în minutul 87 scorul era egal - VIDEO # ProTV.md
Debut spectaculos de sezon în Premier League. Campioana Liverpool a învins-o pe Bournemouth într-un meci cu șase goluri, chiar dacă în minutul 87 scorul era egal - VIDEO
Portarul de la Girona, Paulo Gazzaniga, a gafat ca în curtea școlii la startul noii ediții de La Liga - VIDEO # ProTV.md
Portarul de la Girona, Paulo Gazzaniga, a gafat ca în curtea școlii la startul noii ediții de La Liga - VIDEO
liminări șoc în sferturi la Masters-ul feminin din Cincinnati. Primele două jucătoare ale lumii au părăsit turneul - VIDEO # ProTV.md
liminări șoc în sferturi la Masters-ul feminin din Cincinnati. Primele două jucătoare ale lumii au părăsit turneul - VIDEO
The Economist, citând surse anonime: Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar # ProTV.md
The Economist, citând surse anonime: Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei” # ProTV.md
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei”
Ca „Articolul 5” al NATO, dar în afara Alianței: Ce variantă de garanții de securitate pentru Ucraina se discută acum # ProTV.md
Ca „Articolul 5” al NATO, dar în afara Alianței: Ce variantă de garanții de securitate pentru Ucraina se discută acum
Protest neautorizat cu „Katiușa” pe fundal: Zeci de susținători ai lui Șor s-au adunat în fața Gării Feroviare din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Protest neautorizat cu „Katiușa” pe fundal: Zeci de susținători ai lui Șor s-au adunat în fața Gării Feroviare din Chișinău - VIDEO
Imperiul nu a făcut nimic rău. Ce ne putem aștepta de la Vladimir Putin și de la Donald Trump după summitul din Alaska # ProTV.md
Imperiul nu a făcut nimic rău. Ce ne putem aștepta de la Vladimir Putin și de la Donald Trump după summitul din Alaska
Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump în discuția pe care au avut-o la telefon. „Pozițiile sunt clare” # ProTV.md
Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump în discuția pe care au avut-o la telefon. „Pozițiile sunt clare”
Bărbatul care a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Soția acestuia este cercetată în libertate # ProTV.md
Bărbatul care a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Soția acestuia este cercetată în libertate
Reacții din Europa după întâlnirea Trump-Putin: „Scorul a fost clar 1:0”
Aglomerație la vama Leușeni și Sculeni: Zeci de mașini au format cozi la ieșirea din țară. Poliția de Frontieră aplică procedura REVERS pentru fluidizarea traficului - FOTO # ProTV.md
Aglomerație la vama Leușeni și Sculeni: Zeci de mașini au format cozi la ieșirea din țară. Poliția de Frontieră aplică procedura REVERS pentru fluidizarea traficului - FOTO
Liderii europeni s-au consultat toată dimineața și au venit cu un mesaj după întâlnirea Trump-Putin. Ce spun ei că nu este negociabil # ProTV.md
Liderii europeni s-au consultat toată dimineața și au venit cu un mesaj după întâlnirea Trump-Putin. Ce spun ei că nu este negociabil
„Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska # ProTV.md
„Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska
Secretul din Alaska iese la iveală: Putin a refuzat armistițiul, vrea întâi tratat și apoi încetarea focului. Ce spune Trump după ce a vorbit la telefon cu Zelenski și liderii europeni și NATO # ProTV.md
Secretul din Alaska iese la iveală: Putin a refuzat armistițiul, vrea întâi tratat și apoi încetarea focului. Ce spune Trump după ce a vorbit la telefon cu Zelenski și liderii europeni și NATO
13 tineri, inclusiv doi adolescenți, reținuți după ce au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13 tineri, inclusiv doi adolescenți, reținuți după ce au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău - FOTO/VIDEO
Trump-Putin în Alaska. Șeful de la Kremlin a fost înfruntat de un ziarist rus din delegația oficială de presă venită de la Moscova: ”Micul succes al lui Putin este marele eșec al umanității. Să-și dea ordinul Stalin!” # ProTV.md
Trump-Putin în Alaska. Șeful de la Kremlin a fost înfruntat de un ziarist rus din delegația oficială de presă venită de la Moscova: ”Micul succes al lui Putin este marele eșec al umanității. Să-și dea ordinul Stalin!”
Accident în sectorul Buiucani: O ambulanță care transporta un pacient ar fi lovit o femeie pe trecerea de pietoni # ProTV.md
Accident în sectorul Buiucani: O ambulanță care transporta un pacient ar fi lovit o femeie pe trecerea de pietoni
„910 umbre ale Kremlinului”: Rețea uriașă de propagandă descoperită în Moldova înainte de alegerile parlamentare # ProTV.md
„910 umbre ale Kremlinului”: Rețea uriașă de propagandă descoperită în Moldova înainte de alegerile parlamentare
Ce a făcut Putin după întâlnirea cu Trump din Alaska, înainte să se urce în avion - VIDEO # ProTV.md
Ce a făcut Putin după întâlnirea cu Trump din Alaska, înainte să se urce în avion - VIDEO
Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. „Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful” # ProTV.md
Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. „Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful”
Trump-Putin, Alaska: Momentele importante ale unei nopți care a avut tensiunea celei mai așteptate întâlniri geopolitice a ultimelor decenii # ProTV.md
Trump-Putin, Alaska: Momentele importante ale unei nopți care a avut tensiunea celei mai așteptate întâlniri geopolitice a ultimelor decenii
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina în timpul summitului Trump-Putin. Kievul spune că rușii au lansat 85 de drone și o rachetă balistică # ProTV.md
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina în timpul summitului Trump-Putin. Kievul spune că rușii au lansat 85 de drone și o rachetă balistică
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu” # ProTV.md
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu”
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington # ProTV.md
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa” # ProTV.md
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski # ProTV.md
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO # ProTV.md
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare” # ProTV.md
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare”
Limbajul corporal al lui Trump la conferinţa de presă a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog # ProTV.md
Limbajul corporal al lui Trump la conferinţa de presă a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog
China salută dialogul dintre SUA și Rusia: „Sprijinim eforturile pentru rezolvarea crizei ucrainene” # ProTV.md
China salută dialogul dintre SUA și Rusia: „Sprijinim eforturile pentru rezolvarea crizei ucrainene”
Oficialii est-europeni reacționează cu scepticism la comentariile lui Putin
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor # ProTV.md
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor
Inundații catastrofale în Pakistan, soldate cu aproape trei sute de morți în 24 de ore. Printre ei, și echipajul unui elicopter - VIDEO # ProTV.md
Inundații catastrofale în Pakistan, soldate cu aproape trei sute de morți în 24 de ore. Printre ei, și echipajul unui elicopter - VIDEO
