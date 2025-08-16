Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei”
ProTV.md, 16 august 2025 16:30
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
16:40
The Economist, citând surse anonime: Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar # ProTV.md
The Economist, citând surse anonime: Trump și Putin ar fi ajuns la un acord provizoriu pentru un armistițiu aerian temporar
Acum 15 minute
16:30
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei” # ProTV.md
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei”
16:30
Ca „Articolul 5” al NATO, dar în afara Alianței: Ce variantă de garanții de securitate pentru Ucraina se discută acum # ProTV.md
Ca „Articolul 5” al NATO, dar în afara Alianței: Ce variantă de garanții de securitate pentru Ucraina se discută acum
Acum o oră
16:10
Protest neautorizat cu „Katiușa” pe fundal: Zeci de susținători ai lui Șor s-au adunat în fața Gării Feroviare din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Protest neautorizat cu „Katiușa” pe fundal: Zeci de susținători ai lui Șor s-au adunat în fața Gării Feroviare din Chișinău - VIDEO
Acum 2 ore
15:40
Imperiul nu a făcut nimic rău. Ce ne putem aștepta de la Vladimir Putin și de la Donald Trump după summitul din Alaska # ProTV.md
Imperiul nu a făcut nimic rău. Ce ne putem aștepta de la Vladimir Putin și de la Donald Trump după summitul din Alaska
15:40
Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump în discuția pe care au avut-o la telefon. „Pozițiile sunt clare” # ProTV.md
Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump în discuția pe care au avut-o la telefon. „Pozițiile sunt clare”
15:30
Bărbatul care a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Soția acestuia este cercetată în libertate # ProTV.md
Bărbatul care a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Soția acestuia este cercetată în libertate
Acum 4 ore
14:30
Reacții din Europa după întâlnirea Trump-Putin: „Scorul a fost clar 1:0”
14:10
Aglomerație la vama Leușeni și Sculeni: Zeci de mașini au format cozi la ieșirea din țară. Poliția de Frontieră aplică procedura REVERS pentru fluidizarea traficului - FOTO # ProTV.md
Aglomerație la vama Leușeni și Sculeni: Zeci de mașini au format cozi la ieșirea din țară. Poliția de Frontieră aplică procedura REVERS pentru fluidizarea traficului - FOTO
14:00
Liderii europeni s-au consultat toată dimineața și au venit cu un mesaj după întâlnirea Trump-Putin. Ce spun ei că nu este negociabil # ProTV.md
Liderii europeni s-au consultat toată dimineața și au venit cu un mesaj după întâlnirea Trump-Putin. Ce spun ei că nu este negociabil
14:00
„Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska # ProTV.md
„Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska
13:20
Secretul din Alaska iese la iveală: Putin a refuzat armistițiul, vrea întâi tratat și apoi încetarea focului. Ce spune Trump după ce a vorbit la telefon cu Zelenski și liderii europeni și NATO # ProTV.md
Secretul din Alaska iese la iveală: Putin a refuzat armistițiul, vrea întâi tratat și apoi încetarea focului. Ce spune Trump după ce a vorbit la telefon cu Zelenski și liderii europeni și NATO
13:10
13 tineri, inclusiv doi adolescenți, reținuți după ce au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13 tineri, inclusiv doi adolescenți, reținuți după ce au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău - FOTO/VIDEO
13:10
Trump-Putin în Alaska. Șeful de la Kremlin a fost înfruntat de un ziarist rus din delegația oficială de presă venită de la Moscova: ”Micul succes al lui Putin este marele eșec al umanității. Să-și dea ordinul Stalin!” # ProTV.md
Trump-Putin în Alaska. Șeful de la Kremlin a fost înfruntat de un ziarist rus din delegația oficială de presă venită de la Moscova: ”Micul succes al lui Putin este marele eșec al umanității. Să-și dea ordinul Stalin!”
Acum 6 ore
12:40
Accident în sectorul Buiucani: O ambulanță care transporta un pacient ar fi lovit o femeie pe trecerea de pietoni # ProTV.md
Accident în sectorul Buiucani: O ambulanță care transporta un pacient ar fi lovit o femeie pe trecerea de pietoni
12:30
„910 umbre ale Kremlinului”: Rețea uriașă de propagandă descoperită în Moldova înainte de alegerile parlamentare # ProTV.md
„910 umbre ale Kremlinului”: Rețea uriașă de propagandă descoperită în Moldova înainte de alegerile parlamentare
12:20
Ce a făcut Putin după întâlnirea cu Trump din Alaska, înainte să se urce în avion - VIDEO # ProTV.md
Ce a făcut Putin după întâlnirea cu Trump din Alaska, înainte să se urce în avion - VIDEO
12:10
Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. „Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful” # ProTV.md
Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. „Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful”
12:10
Trump-Putin, Alaska: Momentele importante ale unei nopți care a avut tensiunea celei mai așteptate întâlniri geopolitice a ultimelor decenii # ProTV.md
Trump-Putin, Alaska: Momentele importante ale unei nopți care a avut tensiunea celei mai așteptate întâlniri geopolitice a ultimelor decenii
12:10
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina în timpul summitului Trump-Putin. Kievul spune că rușii au lansat 85 de drone și o rachetă balistică # ProTV.md
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina în timpul summitului Trump-Putin. Kievul spune că rușii au lansat 85 de drone și o rachetă balistică
12:00
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu” # ProTV.md
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu”
10:50
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington # ProTV.md
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington
Acum 8 ore
10:30
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa” # ProTV.md
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”
10:30
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski # ProTV.md
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski
10:30
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO # ProTV.md
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO
10:20
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare” # ProTV.md
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare”
10:10
Limbajul corporal al lui Trump la conferinţa de presă a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog # ProTV.md
Limbajul corporal al lui Trump la conferinţa de presă a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog
10:00
China salută dialogul dintre SUA și Rusia: „Sprijinim eforturile pentru rezolvarea crizei ucrainene” # ProTV.md
China salută dialogul dintre SUA și Rusia: „Sprijinim eforturile pentru rezolvarea crizei ucrainene”
10:00
Oficialii est-europeni reacționează cu scepticism la comentariile lui Putin
10:00
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor # ProTV.md
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor
09:50
Inundații catastrofale în Pakistan, soldate cu aproape trei sute de morți în 24 de ore. Printre ei, și echipajul unui elicopter - VIDEO # ProTV.md
Inundații catastrofale în Pakistan, soldate cu aproape trei sute de morți în 24 de ore. Printre ei, și echipajul unui elicopter - VIDEO
09:50
Trump: „Putin a spus că, dacă eram președinte, războiul nu ar fi avut loc”
09:10
Trump îi oferă lui Putin o întoarcere foarte coregrafiată pe scena diplomatică
09:00
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump # ProTV.md
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump
09:00
Tulburările au continuat la Belgrad, unde poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii # ProTV.md
Tulburările au continuat la Belgrad, unde poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii
08:50
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca. Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat # ProTV.md
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca. Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat
Acum 12 ore
08:30
Reacții din Europa după întâlnirea Trump-Putin: „Scorul a fost clar 1:0”
08:20
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă # ProTV.md
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă
08:10
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă # ProTV.md
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă
08:00
Trump, despre întâlnirea cu Putin, într-un interviu pentru Fox News: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO # ProTV.md
Trump, despre întâlnirea cu Putin, într-un interviu pentru Fox News: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO
08:00
„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska # ProTV.md
„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska
08:00
Moscova jubilează de la nivel înalt, după covorul roșu întins de Trump lui Putin: „Presa occidentală e la limita nebuniei” # ProTV.md
Moscova jubilează de la nivel înalt, după covorul roșu întins de Trump lui Putin: „Presa occidentală e la limita nebuniei”
07:40
Reactii dupa intalnirea Trump-Putin din Alaska. Un general rus exulta: „Neclintit”. Ce spun ucrainenii # ProTV.md
Reactii dupa intalnirea Trump-Putin din Alaska. Un general rus exulta: „Neclintit”. Ce spun ucrainenii
07:40
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite la Moscova: „O să fiu criticat, dar mi-aș putea imagina asta” - VIDEO # ProTV.md
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite la Moscova: „O să fiu criticat, dar mi-aș putea imagina asta” - VIDEO
07:30
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
07:20
Trump: Nu intenționez, deocamdată, să impun sancțiuni noi împotriva Rusiei. Totul depinde de evoluția din următoarele săptămâni # ProTV.md
Trump: Nu intenționez, deocamdată, să impun sancțiuni noi împotriva Rusiei. Totul depinde de evoluția din următoarele săptămâni
07:00
Trump, după întâlnirea cu Putin în Alaska: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO # ProTV.md
Trump, după întâlnirea cu Putin în Alaska: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO
07:00
Trump și Putin au părăsit Alaska mai devreme decât era programat. Negocierile, „notate cu 10” de liderul american - VIDEO # ProTV.md
Trump și Putin au părăsit Alaska mai devreme decât era programat. Negocierile, „notate cu 10” de liderul american - VIDEO
06:10
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO # ProTV.md
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO
05:10
Discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO # ProTV.md
Discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.