Zelenski, după discuțiile cu Trump și liderii UE: „Avem nevoie de un adevărat acord de pace, nu de o pauză între invaziile Rusiei”

Liber TV, 16 august 2025 13:40

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat după convorbirile avute cu Donald Trump și coordonarea suplimentară cu liderii europeni că obiectivul principal trebuie să fie obținerea unui „adevărat acord de pace, de durată”, care să nu se transforme într-o simplă pauză între atacurile Rusiei.„Trebuie oprită cât mai curând uciderea oamenilor, încetat focul atât pe câmpul de luptă, cât și în aer și asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Este nevoie de eliberarea tuturor prizonierilor de război și a civililor, dar și de întoarcerea copiilor răpiți de Rusia. Mii de cetățeni ucraineni se află încă în captivitate și trebuie aduși acasă”, a subliniat Zelenski.Liderul ucrainean a transmis că a cerut președintelui Trump întărirea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei, în cazul în care Moscova va refuza organizarea unei întâlniri trilaterale sau se va sustrage de la „un final cinstit al războiului”. „Sancțiunile sunt un instrument eficient. Trebuie să existe garanții sigure și de lungă durată de securitate, atât din partea Europei, cât și a Statelor Unite”, a mai spus el.Zelenski a accentuat că niciun subiect important pentru Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, nu poate fi decis fără participarea țării sale. „Toate deciziile care privesc Ucraina trebuie discutate cu Ucraina”, a precizat președintele.Acesta a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul constant și a salutat declarația comună a liderilor europeni publicată după întâlnirea Trump–Putin din Alaska, considerând-o un element care întărește poziția Ucrainei pe plan internațional.„Lucrăm împreună: europeni, americani și toți cei din lume care își doresc pace și stabilitate în relațiile internaționale”, a conchis Zelenski.

Acum 30 minute
13:30
Declarație UE: Liderii europeni susțin inițiativa lui Trump pentru un summit trilateral SUA–Ucraina–Rusia Liber TV
Liderii Uniunii Europene au emis un comunicat comun după întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, desfășurată în Alaska. Documentul a fost semnat de Emmanuel Macron (Franța), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Germania), Keir Starmer (Marea Britanie), Alexander Stubb (Finlanda), Donald Tusk (Polonia), António Costa (Consiliul European) și Ursula von der Leyen (Comisia Europeană).În declarație, liderii europeni au salutat disponibilitatea lui Trump de a lucra alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la organizarea unui summit trilateral cu sprijinul Europei. Ei au subliniat că Ucraina trebuie să primească garanții clare de securitate pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială.„Forțele armate ale Ucrainei și cooperarea cu statele partenere nu trebuie să fie supuse niciunei restricții. Rusia nu poate avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO”, se arată în comunicat.De asemenea, liderii europeni au reafirmat că hotărârile privind teritoriul său vor aparține exclusiv Ucrainei, iar frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță. „Vom continua să sprijinim Ucraina și suntem determinați să facem mai mult pentru a consolida statul ucrainean, astfel încât să fie atins un pace justă și durabilă”, se precizează în document.Totodată, oficialii UE au salutat eforturile lui Donald Trump pentru încetarea ostilităților și au subliniat că următorul pas ar trebui să fie negocierile directe cu Zelenski, cu care liderul american urmează să se întâlnească la Washington. Vizita președintelui ucrainean în Casa Albă este programată pentru luni, după care ar putea avea loc o întrevedere între Zelenski și Putin.În același timp, statele europene au anunțat că vor continua să exercite presiune asupra Moscovei prin înăsprirea sancțiunilor și prin adoptarea de noi măsuri economice, „până la atingerea unui acord de pace just și durabil”.
Acum o oră
13:20
Partidul Moldova Mare a depus actele la CEC: „O forță nouă și oameni noi în politică” Liber TV
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a anunțat că formațiunea a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru participarea la viitoarele alegeri parlamentare.„Partidul Moldova Mare mizează pe corectitudine și condiții egale pentru toți concurenții. Suntem o forță nouă și aducem oameni noi în politică, exact ceea ce are nevoie Moldova în acest moment”, a declarat Furtună.Lidera susține că, într-un timp scurt, ideile partidului au găsit susținere în rândul cetățenilor preocupați de viitorul țării. Printre prioritățile formațiunii se numără: protejarea familiei, credinței și identității culturale; oprirea vânzării terenurilor și a activelor strategice; îmbunătățirea nivelului de trai și crearea locurilor de muncă; redobândirea independenței economice a Moldovei; combaterea corupției și apărarea legii.„Mergem în Parlament pentru o Moldovă puternică și suverană. Înainte spre victorie, spre viitorul țării noastre!”, a mai subliniat Victoria Furtună.
13:00
Trafic intens la frontierele Leușeni și Sculeni: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative Liber TV
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctele de trecere Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră se înregistrează un număr sporit de călători și mijloace de transport, ceea ce duce la aglomerări.Autoritățile de control desfășoară măsuri suplimentare pentru fluidizarea circulației și lucrează la capacitate maximă pentru a reduce timpul de așteptare.Pentru a evita întârzierile, Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să aleagă rute alternative, precum punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul.Șoferii și pasagerii pot urmări în timp real situația traficului la frontieră accesând pagina oficială border.gov.md sau apelând Linia Verde: +373 22 259 717.Instituția îndeamnă cetățenii la înțelegere și răbdare, precizând că va reveni cu actualizări în cazul schimbării situației la frontieră.
Acum 2 ore
12:40
Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA este gata să guverneze țara, dar eu voi rămâne la Primărie” Liber TV
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, afirmă că își va continua mandatul de primar al Capitalei, chiar dacă va obține un mandat de deputat în viitorul Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie.„Am un contract de încredere cu locuitorii municipiului Chișinău și vreau să duc la bun sfârșit proiectele municipale. Cu certitudine mă voi întoarce la Primărie, pentru că am multe lucruri de finalizat”, a declarat Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Gonța Media”.Totodată, liderul MAN a adăugat că Blocul ALTERNATIVA este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării.„Avem oameni competenți și profesioniști, o analiză detaliată a situației și soluții diferite de abordările incompetente ale actualei guvernări”, a subliniat Ion Ceban.În același context, președintele Mișcării Alternativa Națională a subliniat că Blocul ALTERNATIVA este deschis dialogului politic, dar scopul principal rămâne obținerea de rezultate concrete pentru cetățeni, nu „cearta și lipsa de acțiune”.
12:10
Zelenski, așteptat luni la Casa Albă; Trump nu exclude o nouă întâlnire cu Putin Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat luni la Casa Albă pentru discuții decisive cu liderul american Donald Trump, care a anunțat că, în cazul unor progrese, ar putea urma o nouă întâlnire cu Vladimir Putin.„Președintele Zelenski va veni la Washington luni după-amiază. Dacă lucrurile vor merge conform planului, vom pregăti o întâlnire și cu președintele Putin”, a declarat Trump după întrevederea de ieri din Alaska cu liderul rus.Potrivit șefului Casei Albe, atât el, cât și Putin și Zelenski împărtășesc ideea că soluția la conflictul ruso-ucrainean nu este un simplu armistițiu, ci un acord de pace cuprinzător. „Am decis că trebuie să punem capăt războiului, nu să stabilim un simplu armistițiu”, a afirmat Trump.El a adăugat că întâlnirea cu Putin a fost „excelentă și foarte reușită” și a menționat că a discutat telefonic, în cursul nopții, cu Zelenski și mai mulți lideri europeni, inclusiv secretarul general al NATO.„Toți au ajuns la concluzia că cel mai bun mod de a pune capăt acestui război teribil dintre Rusia și Ucraina este să mergem direct spre un acord de pace, și nu spre un simplu armistițiu care adesea nu este respectat”, a subliniat președintele american.Astfel, vizita de luni a lui Zelenski la Washington ar putea deschide calea unor negocieri trilaterale, iar o nouă întâlnire Trump–Putin devine tot mai posibilă în perioada imediat următoare.
12:10
DOSAR: Martorii acuzării confirmă că Evghenia Guțul nu lua decizii financiare în partidul „Șor” Liber TV
Cazul zgomotos al Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, se destramă văzând cu ochii, scrie Agenția Telegraph.md. Materialele dosarului, care includ declarațiile martorilor cheie ai acuzării, contrazic versiunea procuraturii și confirmă afirmațiile Guțul privind neimplicarea sa în afacerile financiare ale partidului „Șor”. Din cele aproape 70 de volume ale dosarului se conturează o imagine opusă concluziei acuzării.Martorii acuzării confirmă unul după altul că Guțul nu avea nicio legătură cu deciziile financiare din partid. Martora Vitinskaia: „Nu o cunosc pe Guțul”Elena Vitinskaia, primul martor al acuzării, a declarat în instanță că nu o cunoaște pe Evghenia Guțul și că nu a primit niciodată bani de la aceasta. Ea a recunoscut că înțelege cu dificultate limba română, iar declarația sa a fost redactată de un polițist fără translator. Martora Bulgar: „Guțul nu are nicio legătură cu organizarea și finanțarea protestelor”Al doilea martor al acuzării, Cristina Bulgar, de asemenea nu o cunoaște pe Guțul și nu deține informații despre implicarea acesteia în organizarea și finanțarea protestelor. „Nu o cunosc pe Guțul Evghenia. Nu am văzut și nu am auzit ca Guțul Evghenia să fi dat bani partidului „Șor”, a declarat Bulgar. Martora Gălescu: „Guțul nu avea acces la finanțele partidului”Cristina Gălescu din partidul „Șor” a mărturisit că Evghenia Guțul nu avea acces la operațiunile financiare și nu a participat la transferul de fonduri. Potrivit lui Gălescu, Guțul se ocupa exclusiv de munca secretarială și de proiecte sociale, nu avea acces la canalul de comunicare criptat unde se discutau problemele financiare și nu deținea autoritatea de a dispune de fondurile partidului.„Guțul nu era responsabilă de bani. Nu știa dacă aceștia erau plătiți, cui erau plătiți sau cât s-a plătit… Guțul nu avea autoritate în chestiunile privind donațiile”, a menționat Gălescu.Declarațiile acestor martori și ale altora din partea acuzării conturează o imagine care contrazice versiunea procuraturii. Apărarea a contestat sentința, invocând lipsa probelor privind vinovăția Evgheniei Guțul.sursa: Telegraph.md
Acum 4 ore
11:40
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM) înaintea alegerilor din 28 septembrie 2025 Liber TV
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a adresat un mesaj public foștilor colegi din Pro Moldova și altor politicieni, chemându-i să se consolideze în jurul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.„Dragi prieteni, dragi colegi, unele legături trec dincolo de timp, funcții sau distanțe. Ele fac parte din ceea ce suntem astăzi, la fel ca fiecare proiect construit împreună cu încredere și speranță”, a declarat Candu.El a amintit că a avut „onoarea” să fondeze și să conducă Pro Moldova la începuturile sale, subliniind că acest proiect politic, acum redenumit PDMM, „intră într-o etapă decisivă pentru țară: alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”.„Deși eu nu mai sunt implicat în politică, port respect oamenilor alături de care am muncit și cred că valorile care ne-au unit atunci sunt mai puternice decât diferențele care ne-au despărțit”, a adăugat el.Candu a făcut apel „către foști colegi din toate partidele și către cei care, chiar dacă au lăsat politica în urmă, împărtășesc aceleași principii” să se unească „pentru binele Republicii Moldova”.„Urez echipei PDMM mult succes în această competiție electorală. Țara are nevoie de oameni dedicați, curajoși și hotărâți să pună umărul pentru viitorul Moldovei!”, a încheiat Candu.
Acum 6 ore
09:10
Trump și Putin au încheiat întâlnirea din Alaska fără să menționeze un armistițiu în războiul din Ucraina Liber TV
Pentru prima dată în ultimii zece ani, președintele rus Vladimir Putin a pășit pe sol american, unde s-a întâlnit cu Donald Trump în Alaska, într-o întrevedere intens mediatizată și așteptată să aducă discuții concrete privind războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Însă, în ciuda așteptărilor, cei doi lideri nu au anunțat niciun progres în direcția unui armistițiu. Trump: „Întâlnirea a fost extrem de productivă”Donald Trump și-a început declarațiile apreciind cuvintele lui Putin drept „foarte profunde” și subliniind că relația personală cu liderul rus a fost „întotdeauna fantastică”. Președintele american a spus că va informa în curând aliații NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre rezultatele discuțiilor, dar a deviat rapid către tema întâlnirilor sale cu „extraordinari reprezentanți ai mediului de afaceri rus”.„Statele Unite au devenit cea mai fierbinte țară din lume într-un timp scurt”, a declarat Trump, adăugând că discuțiile cu Putin au fost „extrem de productive”, deși „nu s-a ajuns la un acord final”.„Avem o șansă foarte bună să reușim – nu am reușit acum. Vom vedea în curând… Vladimir”, a spus liderul de la Casa Albă, la care Putin i-a răspuns în engleză: „Very soon in Moscow”. Putin: Ucraina – „o națiune frățească”De partea sa, președintele rus a reluat discursul tradițional despre „rădăcinile conflictului”, susținând din nou justificările false care au stat la baza invaziei din februarie 2022.„Pentru noi, ucrainenii sunt o națiune frățească. Tot ceea ce se întâmplă este o tragedie și ne doare”, a afirmat Putin, chiar în timp ce în centrul și estul Ucrainei răsuna alerta aeriană privind riscul de noi atacuri cu rachete balistice lansate de Rusia.Putin a insistat că „securitatea Ucrainei trebuie, cu siguranță, asigurată” și a adăugat că Moscova este „gata să lucreze în acest sens”, fără a oferi detalii concrete. Mai mult, a cerut ca „marile capitale europene să nu pună piedici în calea progresului care se conturează”.În cadrul conferinței de presă, liderul rus a exprimat speranța că „negocierile de astăzi vor deschide drumul către pace în Ucraina” și a sugerat că, dacă Donald Trump ar fi fost președinte în 2022, războiul nu ar fi început. „Sunt de acord cu președintele Trump în această privință”, a precizat Putin. O întâlnire cu multe semne de întrebareDeși au discutat timp de trei ore, nici Trump, nici Putin nu au oferit clarificări privind un eventual acord sau măcar un plan concret pentru un armistițiu. Liderul american a insistat că există „un progres semnificativ” și „o oportunitate reală” de a ajunge la o înțelegere în viitor, dar a recunoscut că, pentru moment, „nu s-a ajuns la un consens deplin”.„Putin ar dori să încheie acest conflict”, a adăugat Trump, anunțând că va continua discuțiile cu Zelenski și cu liderii europeni.
Acum 24 ore
18:20
Donald Trump a vorbit la telefon cu Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin din Alaska Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a avut o convorbire „remarcabilă” cu liderul belarus Alexandr Lukașenko. Potrivit lui Trump, scopul apelului a fost de a-i mulțumi lui Lukașenko pentru eliberarea a 16 deținuți.„Am discutat, de asemenea, despre eliberarea altor 1.300 de deținuți. Conversația noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita lui Vladimir Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să-l întâlnesc pe Lukașenko în viitor”, a scris Trump pe Truth Social.În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat despre viitorul summit dintre liderul american și „dictatorul de la Kremlin”, subliniind că acum este momentul să se pună capăt războiului. „Sperăm în America. Suntem gata, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a declarat Zelenski.
17:40
Un tânăr de 30 de ani a fost reținut după ce a vandalizat mai multe mașini din capitală și a promovat un canal care vinde droguri Liber TV
Poliția din capitală a identificat și reținut autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe autoturisme din sectorul Buiucani, prin care era promovat un canal online de comercializare a drogurilor.Potrivit Inspectoratului de Poliție Buiucani, cazul a ieșit la iveală în dimineața de 13 august, după ce în spațiul public au apărut imagini video cu mașini vandalizate, pe care fusese scrisă adresa unui magazin de droguri pe aplicația „Telegram”.În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat un bărbat de 30 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, care ar fi comis faptele în noaptea de 12 spre 13 august. În timpul audierilor, suspectul a recunoscut că a primit bani pentru a face această promovare ilegală.Asupra lui, polițiștii au găsit droguri de tip PVP („sare”) și un recipient cu spray colorat, utilizat la aplicarea inscripțiilor. Bunurile au fost predate benevol.Ancheta continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în schema infracțională și pentru a aplica sancțiunile legale.
17:20
Victoria Furtună o acuză pe deputata PAS Efimia Bandalac de trădare profesională și implicare în acapararea Uniunii Avocaților Liber TV
Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, o acuză pe deputata PAS și avocata Efimia Bandalac de „trădare față de propria profesie” și de încercarea de a acapara Uniunea Avocaților printr-o inițiativă legislativă controversată.Potrivit Victoriei Furtună, proiectul promovat de Bandalac ar reprezenta „un instrument de control asupra avocaturii” și ar face parte din „mecanismele corupte promovate de USAID/Soros, aplicate anterior asupra magistraților și procurorilor”.„Bandalac, deși a jurat loialitate față de justiție, a încălcat jurământul profesional al avocatului. Rezultatul? Compromiterea imaginii avocaturii și declanșarea unei greve generale fără precedent. Când un avocat lovește în propriii colegi, vorbim de criză și rușinea sistemului”, a declarat Furtună.Lidera Moldova Mare susține că a reacționat imediat, depunând o sesizare la Comisia de etică a Uniunii Avocaților, în urma căreia a fost deschis un dosar disciplinar pe numele Efimiei Bandalac.„Legea pe care a încercat să o subordoneze intereselor de partid s-a întors împotriva ei. Legea este egală pentru toți, iar dreptatea ajunge la oricine. Nici funcția, nici relațiile politice nu pot proteja pe nimeni de responsabilitate”, a adăugat Victoria Furtună.Aceasta a subliniat că partidul Moldova Mare va continua să lupte împotriva abuzurilor din justiție: „Tăcerea nu este o opțiune! Cereți dreptate cu voce tare și clară. Adevărul are întotdeauna putere!”.
17:20
PSDE, înregistrat oficial în cursa electorală pentru parlamentare: „Cu credință, energie și o echipă profesionistă construim viitorul acasă” Liber TV
Partidul Social Democrat European (PSDE) a fost înregistrat oficial astăzi, 15 august, de Comisia Electorală Centrală, în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, CEC a aprobat lista candidaților PSDE pentru funcția de deputat în Parlament și simbolul partidului – trei trandafiri.Președintele formațiunii, Tudor Ulianovschi, a declarat că PSDE intră în campania electorală cu o echipă de oameni integri și profesioniști, reprezentând domenii precum educația, sănătatea, agricultura, economia, administrația locală, protecția socială, diplomația, cultura și mediul de afaceri. Lista include candidați din toate regiunile țării, dar și din diaspora – PSDE fiind singurul partid care are, în primii cinci candidați, un membru al diasporei.„PSDE este opțiunea europeană pentru cei care cred în integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar sunt dezamăgiți de actuala guvernare. Noi nu doar vom continua drumul european, dar îl vom negocia mult mai bine, astfel încât fiecare pas spre integrare să aducă beneficii reale pentru oameni și să protejeze producătorul autohton. Moldova trebuie să câștige din aceste negocieri, nu să piardă”, a subliniat Ulianovschi.Liderul PSDE a avertizat că viitorul țării nu trebuie lăsat pe mâna unui singur partid, deoarece „puterea absolută duce la abuzuri și dezechilibru”, iar cetățenii își doresc o democrație sănătoasă, cu opoziție puternică și control asupra deciziilor politice.„R. Moldova trebuie să revină în mâinile cetățenilor. Să avem grijă de pământul nostru, de oamenii noștri și de viitorul copiilor noștri. Cu credință, cu energie și cu o echipă profesionistă, putem construi o Moldovă sigură și prosperă. Susțineți Trei Trandafiri – simbolul unei Moldove puternice și unite. Cu PSDE, construim viitorul acasă!”, a mai spus Tudor Ulianovschi.
16:50
Biroul Național de Statistică: Exporturile Moldovei au scăzut cu peste 10% în prima jumătate a anului 2025 Liber TV
Exporturile de mărfuri din Republica Moldova au înregistrat o scădere semnificativă în primele șase luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În perioada ianuarie–iunie 2025, acestea au totalizat 1,6 miliarde dolari SUA, cu 10,1% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.Doar în luna iunie, exporturile au ajuns la 266,3 milioane dolari SUA, cu 7,7% sub nivelul din iunie 2024, deși au crescut ușor (3,3%) față de luna mai 2025.Exporturile autohtone au reprezentat 76,6% din total, adică 1,22 miliarde dolari SUA, fiind în scădere cu 9,8%. Reexporturile de mărfuri străine au coborât cu 10,8%, totalizând 375 milioane dolari SUA.Declinul a fost determinat în special de scăderi abrupte la unele categorii de produse: grăsimi și uleiuri vegetale (-71,3%), cereale (-33%), legume și fructe (-16,3%), produse petroliere (-38,1%), hrană pentru animale (-48,5%).Principalele piețe de desfacere au rămas România (28,3% din total exporturi), Turcia (12%), Cehia (9,3%), Italia (8,7%), Ucraina (8,3%) și Germania (3,5%).Exporturile către Uniunea Europeană au scăzut cu 11,3%, iar cele către țările CSI cu 23,9%.În contrast, importurile de mărfuri au crescut cu 18,6% în ianuarie–iunie 2025, ajungând la 852,9 milioane dolari SUA doar în luna iunie – cu 23,1% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut.
16:20
(VIDEO) Denis Șova, Partidul Nostru: A mulțumi guvernului pentru proiectele realizate din bani publici este ca și cum ai mulțumi unui bancomat pentru că îți dă banii tăi Liber TV
A mulțumi guvernului pentru că implementează proiecte din bani publici este ca și cum ai mulțumi unui bancomat pentru că scoate banii tăi atunci când introduci cardul de salariu. Așa a comentat Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, campania guvernului pentru „informarea obiectivă” a cetățenilor despre realizările sale.„Partidul aflat la guvernare a început campania electorală cu mult înainte de termenul legal. Să ne amintim de panourile publicitare din tot Chișinăul și din întreaga țară, corturile care, chipurile, sunt pentru a informa despre realizările guvernului. Partidul de la guvernare spune că, de fapt, nu este campanie electorală, ci informarea populației despre rezultatele obținute în ultimii 4 ani. În realitate, este același lucru ca și acum ai mulțumi unui bancomat pentru că scoate bani atunci când ai introdus cardul tău de salariu”, a declarat Șova în cadrul emisiunii „Glavnoie” de la TVC21.El a subliniat că guvernarea, primind bani din impozitele cetățenilor, are obligația să cheltuiască corect banii publici.„Nu trebuie să cheltuie suplimentar bani ca să ne informeze. Noi, cetățenii țării, vom înțelege și singuri – când vor scădea prețurile, când vor crește salariile, când se vor îmbunătăți condițiile de muncă – fără să ne informeze ei!”, a spus Șova.El se întreabă cine stabilește granița „coruperii electorale” și a amintit despre decizia guvernului de a acorda câte 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor către școală, bani pe care părinții îi vor primi abia după 4 septembrie.„Pe lângă faptul că nu este clar de ce abia pe 5 septembrie – eu doar nu pot spune copiilor și profesorilor că nu pot pregăti copiii pe 1 septembrie, iar pe 5 vine ajutorul de la guvern și pe 8 îi vor pregăti. Nu mai vorbim despre sumă – ce faci cu 1.000 de lei, dacă inflația din ultimii 4 ani a crescut cu peste 80%?!”, a spus Denis Șova.Reamintim că, în luna mai, guvernul a lansat campania informațională „Moldova Poate” cu un buget de aproape 5 milioane de lei pentru „informarea obiectivă” a cetățenilor despre realizările sale. Aproape simultan, partidul aflat la guvernare, PAS, a lansat o altă campanie – „Împreună avem grijă de viitorul Moldovei!”. Ambele campanii au fost realizate de aceiași reprezentanți ai partidului de guvernământ și au folosit mesaje, vizual și prezentare similare.﻿
15:30
„Mize uriașe!”, spune Donald Trump înaintea întâlnirii cu Putin din Alaska Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare mesajul „Mize uriașe!”, înaintea unei întâlniri extrem de așteptate cu liderul rus Vladimir Putin. Întâlnirea este programată pentru astăzi, la ora 22:00 (ora Chișinăului), în Alaska, și va avea ca principal subiect războiul din Ucraina.Potrivit agenției Reuters, Trump este însoțit de o delegație formată din 16 oficiali americani de rang înalt, printre care: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru comerț Howard Lantic, directorul CIA John Ratcliffe, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, reprezentantul special al președintelui, Steve Witkoff, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și adjunctul acesteia, Dan Scavino.Restul membrilor delegației nu au fost nominalizați public.Postul CNN notează că, deocamdată, nu este clar care dintre oficialii americani va participa direct la discuțiile cu delegația rusă. De asemenea, sursele au observat absența lui JD Vance din lista participanților, glumind că acestuia „îi vor trimite doar filmări pe Instagram Stories” de la eveniment.
15:10
(VIDEO) Dinu Țurcanu: „Protestele lui Șor vor fi cu sânge și violență! Nu vă lăsați atrași în capcană” Liber TV
Fostul președinte al raionului Orhei și ex-organizator al protestelor Partidului ȘOR din perioada 2022–2023, Dinu Țurcanu, lansează un avertisment public privind manifestațiile anunțate de Ilan Șor și echipa sa. Într-o declarație video, Țurcanu susține că noile mitinguri ar fi pregătite pentru a degenera în violențe și confruntări, cu potențiale victime atât printre protestatari, cât și printre forțele de ordine. „Din informațiile pe care le am, aceste acțiuni se doresc a fi provocatoare și să aibă ca urmare vărsări de sânge. Scopul este destabilizarea situației și provocarea unui război civil, ca să ne omorâm noi între noi”, a afirmat Țurcanu. Acesta a reamintit că, în perioada în care coordona „Orășelul schimbării” din fața Parlamentului, a interzis orice formă de violență, prevenind incidente grave. „Atunci am făcut tot posibilul ca protestele să fie pașnice. Din păcate, acum se dorește crearea unei băi de sânge”, a spus fostul lider raional. Țurcanu le-a cerut cetățenilor să nu se lase atrași de promisiuni financiare și să nu participe la aceste manifestații, subliniind că ar fi „drumul într-o singură direcție – spre sânge și suferință”. Mesajul său a fost adresat inclusiv locuitorilor din Găgăuzia, despre care spune că au motive de nemulțumire, dar că trebuie să evite implicarea în acțiuni violente. „Protestele trebuie să fie pașnice și legale. Acestea nu vor fi nici pașnice, nici legale”, a conchis Dinu Țurcanu.
14:30
(VIDEO) Maia Sandu a fost instalată prim-ministru de Moscova, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern Liber TV
Maia Sandu, care „chipurile luptă cu Estul acum” a fost instalată în funcția de prim-ministru de Moscova. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern (noul Partid Democrat), Vladimir Cebotari, fost vicepreședinte al PDM. Potrivit lui, oamenii trebuie să înțeleagă că accentele pe care încearcă să le pună în societate actuala guvernare sunt manipulatorii, notează Telegraph.md. „Maia Sandu, cea care acum luptă, chipurile, cu Estul, a fost instalată în funcția de prim-ministru anume de Moscova. Oamenii trebuie să înțeleagă că toate accentele pe care încearcă să le pună în societate anumite forțe politice, să direcționeze atenția publică de la problemele reale și importante, este nimic altceva decât manipulare”, a declarat Cebotari, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.Cebotari a mai spus că alianța politică dintre Maia Sandu și Igor Dodon din 2019 a fost creația a două forțe politice externe: Moscova și Berlin.„Noi toți cunoaștem că guvernarea de atunci, inclusiv majoritatea parlamentară, a fost creată de forțe politice externe. Au acționat două forțe mari, care au ajuns la două mari înțelegeri. Este vorba de Moscova și Berlin. Aceste două forțe au decis formarea coaliției (dintre PSRM și blocul ACUM n.a) de creare a coaliției și instalarea lui Igor Dodon și Maiei Sandu în funcții de conducere în R. Moldova. În acel moment, aceste decizii au fost luate de Berlin și Moscova”, a mai spus Cebotari.
Ieri
13:40
Trafic aglomerat la PTF Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova Liber TV
Poliția de Frontieră informează că, în prezent, la punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, pe direcția ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control acționează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației, fiind implementate măsuri suplimentare pentru reducerea timpului de așteptare. Călătorii sunt îndemnați să opteze, pe cât posibil, pentru rute alternative, precum:  • PTF Costești  • PTF Leova  • PTF Cahul Pentru informații actualizate privind situația traficului, Poliția de Frontieră recomandă consultarea paginii oficiale cu camerele web border.gov.md sau apelarea Liniei verzi la numărul +373 22 259 717. Instituția solicită înțelegere din partea participanților la trafic și anunță că va reveni cu actualizări în cazul schimbării situației.
13:00
Șoferul implicat în accidentul mortal din Cahul, soldat cu doi morți și trei copii răniți, arestat preventiv pentru 30 de zile Liber TV
Procuratura Generală anunță că șoferul implicat în tragicul accident rutier din raionul Cahul, soldat cu decesul a două persoane și rănirea a trei copii, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată pe 15 august 2025, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul. Bărbatul este învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulației, fapt ce a cauzat, din imprudență, decesul a două persoane (art. 264 alin. (5) din Codul penal). Potrivit probelor, tragedia s-a produs pe 12 august, în jurul orei 16:00, pe traseul M3, în apropierea satului Burlăceni, raionul Cahul. Conducând spre orașul Vulcănești, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal un alt autoturism. În urma impactului, conducătoarea mașinii și pasagerul din dreapta au murit pe loc. Cei trei copii aflați pe bancheta din spate au fost răniți și transportați la spital. Doi dintre aceștia, aflați în stare gravă, sunt internați la Terapie Intensivă, iar al treilea primește tratament în secția de Ortopedie și Traumatologie. Șoferul a fost reținut în ziua accidentului, iar pe 14 august i-a fost înaintată învinuirea. El nu și-a recunoscut vinovăția și a refuzat să facă declarații. Arestul preventiv este valabil până la 11 septembrie 2025, cu drept de recurs la Curtea de Apel Sud. Ancheta este în desfășurare, fiind dispuse expertize medico-legale și auto-tehnice, precum și audierea martorilor.
12:50
Forțele Speciale ale Ucrainei au lovit rafinăria Syzran și un punct de comandă militar rus Liber TV
În noaptea de 15 august, unități ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Armatei Ucrainei, în cooperare cu alte structuri ale Forțelor de Apărare, au efectuat atacuri asupra mai multor obiective strategice rusești, potrivit unui comunicat al Statului Major General al Ucrainei. Printre țintele lovite se numără rafinăria Syzran din regiunea Samara, una dintre cele mai mari din sistemul „Rosneft”. Instalația produce diverse tipuri de combustibil, inclusiv kerosen pentru aviație, și joacă un rol important în aprovizionarea forțelor armate ruse. Ținta a fost distrusă, fiind înregistrate explozii și incendii. De asemenea, forțele ucrainene au atacat punctul de comandă al Brigăzii 132 Mecanizate a Armatei a 51-a a Federației Ruse, situat în orașul Enakieve, pe teritoriul temporar ocupat din regiunea Donețk. Potrivit Kievului, ținta a fost lovită, iar evaluarea pagubelor este în curs. Acțiunile fac parte din strategia Ucrainei de a reduce potențialul militar și economic al Rusiei pentru a pune capăt agresiunii armate. Atacurile din această săptămână au vizat mai multe obiective de infrastructură strategică:  • 14 august – lovitură asupra portului maritim din regiunea Astrahan, unde a fost distrusă o navă cu componente pentru dronele iraniene Shahed. Portul este folosit de Rusia ca punct logistic pentru livrări militare din Iran.  • 13 august – atac cu drone kamikaze asupra unei stații de pompare a conductei de petrol „Transneft Drujba” din regiunea Briansk.
12:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS. Irina Vlah: Vom continua să luptăm! Vom continua să spunem adevărul!  Liber TV
„PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei” - despre aceasta au declarat activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în fața sediului partidului de guvernământ. Participanții la acțiune au prezentat „dovezi ale crimelor dictatoriale ale regimului galben și au lăsat pentru conducerea PAS un exemplar al Constituției Republicii Moldova, a cărei încălcare constantă a dus la distrugerea democrației în țară” Potrivit liderului Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, formațiunea politică de opoziție a devenit principala țintă a terorii din partea puterii. „Poliția reține activiștii noștri, confiscă ziare, arestează corturi. Reprezentanții noștri sunt chemați la interogatorii după ce participă la acțiuni pașnice. La Chișinău, Basarabeasca, Dubăsari și în alte raioane, vandalii PAS rup bannerele publicitare. Vom continua să luptăm! Vom continua să spunem adevărul! Vom continua să apărăm oamenii și vom elibera Moldova de PAS!”, a declarat Irina Vlah. „PAS a subordonat totul! Poliția, serviciile secrete, judecătoriile, procuratura, Comisia Electorală Centrală – toate aceste instituții lucrează acum nu pentru popor, ci pentru Maia Sandu și partidul ei. Aceste structuri nu mai apără cetățenii, ci au devenit un instrument de intimidare și represiune”, a declarat Lilia Cazac, liderul „Inima Moldovei” din Dubăsari. „Puterea vrea să ne închidă gura pe internet – ultimul loc unde se mai poate spune adevărul. Deja a fost adoptată o lege represivă, iar Consiliul lor de buzunar pentru Audiovizual se grăbește să elaboreze reguli pentru a putea oricând șterge, bloca și pedepsi pe cei care spun adevărul”, a declarat Alexandr Caraivan, reprezentantul „Inima Moldovei” din Comrat. „Maia Sandu a creat un analog al „Ministerului Propagandei” fascist – așa-numitul Centru „Patriot”. Acolo, propagandiștii PAS decid, pentru un salariu de 40 de mii de lei, ce avem voie să spunem și ce nu. Aceasta nu este doar cenzură, ci și deturnare de fonduri publice. Doar în 2025, au primit din buget 12 milioane de lei! După alegeri, acest centru va fi lichidat împreună cu regimul galben”, a declarat Victor Topal, membru al Consiliului Național Politic al partidului.﻿
12:20
(VIDEO) Andrei Năstase lansează un program amplu pentru diaspora: „O singură țară, oriunde am fi” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, a prezentat un set de măsuri dedicate cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menite să consolideze legătura dintre aceștia și țară. Programul, intitulat „O singură țară, oriunde am fi”, propune stimulente fiscale, sprijin pentru investiții și mecanisme pentru participarea civică directă a diasporei. Printre principalele inițiative anunțate se numără:  • Zero taxe și impozite pentru remitențele trimise de copii, frați și părinți către Republica Moldova.  • Programul „500 pentru toți” – scutire de taxe pentru colete de până la 500 de euro.  • Fond Național de Dezvoltare cu participarea Diasporei, administrat transparent, cu audit public.  • „Casa mea Acasă” – subvenții de 25% din valoarea locuinței, dobânzi plafonate și garanții de stat.  • Asocierea civică a Diasporei pentru participarea directă în alegeri, independent de partide.﻿ Năstase a subliniat că aceste măsuri nu sunt simple promisiuni, ci mecanisme concrete: „Voi, cei din Diasporă, sunteți coloana vertebrală invizibilă a acestei țări. Este timpul să transformăm dragostea voastră pentru Moldova din emoție în putere economică și dezvoltare durabilă.” Candidatul propune și modernizarea programelor de sprijin pentru antreprenori, precum PARE 1+1 și DAR 1+3, majorarea pragului neimpozabil pentru colete și stimulente fiscale pentru cei care revin și investesc în țară. Năstase susține că programul său este inspirat din modele de succes aplicate în alte state cu diasporă numeroasă, precum Israel și India, și că toate proiectele vor fi implementate cu transparență și garanții reale pentru cetățeni.
11:10
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit după impactul dintre un motocultor și un microbuz Liber TV
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un grav accident rutier în care au fost implicate un Mercedes Sprinter și un motocultor. Potrivit primelor informații ale poliției, coliziunea s-a produs în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, a virat la stânga. În remorcă se afla un minor de 13 ani. În urma impactului, conducătorul motocultorului a murit pe loc, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul Mercedesului, un bărbat de 37 de ani, a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind negativ la alcool. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
11:00
LIVE: „Inima Moldovei”, protest la sediul PAS: ”Au transformat Moldova într-o dictatură în inima Europei” Liber TV
﻿
10:10
Companiile lui Ilan Șor, afiliate Rusiei, sancționate de SUA Liber TV
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”.Departamentul Trezoreriei SUA a inclus pe lista de sancțiuni platforma de schimb de criptomonede Grinex din Kârgâzstan, creată de foști angajați ai Garantex pentru a ocoli restricțiile.Potrivit instituției, Garantex a deservit piețe de pe darknet și grupuri de operatori de programe ransomware. În 2022, platforma și-a pierdut licența estoniană, dar și-a continuat activitatea, folosind infrastructură pentru a ascunde adresele portofelelor de criptomonede. În martie 2025, forțele de ordine americane și europene au blocat domeniul Garantex și au înghețat 26 de milioane de dolari, după care clienții și activele au fost transferate pe noua platformă — Grinex.De asemenea, măsuri restrictive au mai fost impuse față de companiile implicate în crearea stablecoin-ului A7A5, legat de rubla rusească. Tokenul a fost emis formal de compania kârgâză Old Vector, iar dezvoltarea a fost realizată de Garantex și de firmele rusești A7, A71 și A7 Agent, controlate de Șor și „Promsviazbank”.Conform Departamentului Trezoreriei SUA, tokenul a fost folosit pentru returnarea fondurilor clienților Garantex și pentru evitarea restricțiilor financiare.
10:10
Peste 2500 de persoane s-au înregistrat pentru a votat prin corespondență: mai mult de jumătate sunt din SUA Liber TV
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Astfel, conform datelor de pe platforma https://vpc.cec.md/, în total s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență 2 606 persoane, după cum urmează: Australia – 57 înregistrări; Canada – 682 înregistrări; Islanda – 38 înregistrări; Japonia – 14 înregistrări; Noua Zeelandă – 7 înregistrări; Regatul Norvegiei – 109 înregistrări; Regatul Suediei – 166 înregistrări; Republica Coreea – 13 înregistrări; Republica Finlanda – 121 înregistrări; Statele Unite ale Americii – 1 399 de înregistrări. Conform procedurii, CEC urmează să desfășoare etapa de verificare și confirmare a cererilor de înregistrare pentru votul prin corespondență, prin verificarea identității alegătorilor înregistrați. Această procedură este efectuată pe baza comparării/potrivirii semnalmentelor faciale de pe fotografia atașată de alegător cu poza de pe actul de identitate din fotografia atașată și cu cea mai recentă fotografie a alegătorului din Registrul de stat al populației. În procesul de verificare a identității, organul electoral poate să notifice alegătorul să actualizeze parțial sau în întregime datele, pentru a face posibilă identificarea. Actualizarea datelor poate fi efectuată cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. Despre rezultatul verificării, alegătorul va fi notificat prin mesaj expediat la adresa electronică indicată, cu explicarea, după caz, a condițiilor ce nu au făcut posibilă identificarea.
10:00
(VIDEO) Ion Ceban: „În funcția de premier, aș rezolva majoritatea problemelor țării în cel mult un an și jumătate” Liber TV
Majoritatea problemelor țării, cum ar fi prețul la gaze, veniturile populației, infrastructura și multe altele, ar fi soluționate dacă Ion Ceban ar deține funcția de premier, având suportul majorității parlamentare. Declarațiile au fost făcute de Ion Ceban, liderul MAN, parte a Blocului ALTERNATIVA, în cadrul emisiunii Gonța Media. „Dacă aș fi prim-ministru și aș deține suportul deputaților, în asemenea condiții, timp de un an, un an și jumătate, m-aș descurca cu majoritatea problemelor Republicii Moldova. M-aș concentra mai întâi pe infrastructură și pe dezvoltarea economiei prin platforme industriale, zone economice libere și un nou model economic care să susțină și veniturile sociale.Aș găsi soluții pentru gaz fără intermediari și aș colabora cu toată lumea, așa cum fac zilnic în Chișinău. Știu ce pot face și știu ce poate face echipa mea”, a declarat Ion Ceban.﻿
14 august 2025
19:00
Suspecții atentatului cu explozibil asupra primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Chișinău Liber TV
Persoanele bănuite că au aruncat un obiect exploziv în fața casei primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, au fost reținute astăzi de poliție pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la această oră sunt desfășurate mai multe percheziții în cadrul anchetei. Primele constatări arată că motivul suspecților ar fi legat de interese economice. Una dintre cele două persoane reținute a mai fost anterior în vizorul poliției.Atentatul a avut loc în noaptea de 10 august, la ora 01:57, când un automobil a staționat în fața locuinței edilului, iar ocupanții au aruncat un explozibil, după care au plecat. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a provocat panică și îngrijorare în comunitate.Autoritățile au deschis un dosar penal pentru huliganism agravat. Conform Codului Penal, fapta se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. Ancheta este în desfășurare, iar poliția promite să revină cu detalii.
17:20
ULTIMA ORĂ // Alte două organizații teritoriale mari, în frunte cu un președinte de raion, părăsesc rândurile PDCM Liber TV
Alte două organizații teritoriale ale Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) părăsesc partidul în ajunul alegerilor parlamentare. Președintele raionului Rezina, Teodor Coculescu, împreună cu organizația teritorială din raion, și-a anunțat astăzi decizia de a se retrage din PDCM. Motivul invocat este faptul că nu mai rezonează cu viziunile și direcția de dezvoltare a formațiunii condusă de Ion Chicu, notează Alerta.md. „Stimați cetățeni, anunț public retragerea mea din rândurile membrilor Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, precum și din funcția de Președinte al Organizației Teritoriale Rezina a acestei formațiuni. Aceeași decizie luată de mine personal la data de 05 august 2025, este urmată și de echipa care activează alături de mine în cadrul organizației teritoriale Rezina – consilieri, primari și susținători. Motivul acestei hotărâri este faptul că, în prezent, nu mai rezonez cu viziunile și direcția de dezvoltare pe care le urmează partidul. Îndemn conducerea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei să nu tergiverseze procedura de radiere din registrul membrilor și excluderea mea din cadrul Consiliului Național Politic al formațiunii și de a nu-mi îngrădi dreptul de a participa în viața politică a Republicii Moldova”, a scris Cuculescu pe Facebook.Tot astăzi, și președintele Organizației Teritoriale Sîngerei a PDCM, Alexandru Pleșca, anunță că părăsește partidul, fără să precizeze dacă aderă sau nu la un alt proiect politic.„Prin prezenta, în calitate de Președinte al Organizației Teritoriale Sîngerei a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, declar public că renunț la statutul de membru și președinte al Organizației Teritoriale Sîngerei al PDCM.Decizia de renunțare la acest statut a fost asumată personal, fiind urmat colegii din echipa locală fără a fi influențați decât de propria convingere și a motivelor personale care nu pot permite desfășurarea ulterioară a activităților politice în cadrul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Menționăm că nu întreprindem acțiuni ce pot influența opinia foștilor colegi atât din cadrul PDCM cât și din Blocul Politic „Alternativa” și nu dorim obstrucționarea vectorului acestora, ci dimpotrivă optăm pentru păstrarea bunelor relații formate pe parcursul activității comune cu menținerea comunicării deschise pe subiecte ce nu reprezintă interes politic. Considerăm absolut necesar a mulțumi echipei PDCM și conducerii acestuia pentru experiența obținută pe parcursul colaborării și a interacțiunilor în cadrul echipei PDCM urmând a ura succes în vederea realizării obiectivelor PDCM! Urmare a celor expuse, ținând cont de ireversibilitatea procedurii inițiate, Rugăm a fi acceptate și admise în termeni restrânși atât cererile expediate la 06.08.2025 Secretarului Biroului Executiv Central al PDCM privind retragerea calității de membru al PDCM, cât și voința expusă în prezenta declarație, cu excluderea din toate structurile de conducere a partidului și dispunerea informării Agenției Servicii Publice”, a scris Pleșca pe Facebook.Recent, și fostul ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, membru al Blocului Alternativa, Fadei Nagacevschi a anunțat că părăsește rândurile formațiunii condusă de Ion Chicu.
16:30
Partidul Republican „Inima Moldovei”: PAS terorizează cetățenii Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor, scrie Telegraph.md.Într-o declarație a formațiunii se menționează: „În ultimele zile poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii sub pretexte inventate. Oamenii sunt intimidaţi, persecutaţi, umiliţi etc. În paralel, primarii care au alte viziuni decât PAS sunt şantajaţi că vor fi lipsiţi de resurse pentru proiecte în localităţile lor. De asemenea, cetăţenii sunt ameninţaţi că vor fi lipsiţi de libera circulaţie în Europa, dar şi de dreptul la a doua cetăţenie, dacă la toamnă nu vor vota „cum trebuie”. Iar mai nou apropiaţi ai puterii au început să ameninţe deschis că, indiferent cum se va vota la toamnă, dacă rezultatele nu vor conveni guvernării, Curtea Constituţională nu le va valida”.Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că „toate aceste acţiuni, dirijate direct de către cei de la guvernare, au un singur scop – să sperie oamenii şi să-i determine fie să voteze cu PAS, fie să nu participe deloc la alegeri. PAS nu are rezultate cu care să vină în faţa oamenilor după patru ani de guvernare şi a decis să meargă pe calea şantajului, intimidării, persecutării cetăţenilor, aceasta fiind unica posibilitate de a se menţine la putere”.În această situaţie, Partidul Republican „Inima Moldovei” îşi exprimă solidaritatea cu cetăţenii hărţuiţi de guvernare şi vine cu următorul apel: „Stimaţi cetăţeni, regimul PAS este în agonie! A rămas puţin şi vom scăpa de ei o dată şi pentru totdeauna. Pentru aceasta însă trebuie să fim tari, uniţi şi să rezistăm în faţa presiunilor guvernării. Noi suntem mulţi şi adevărul e de partea noastră, de aceea, cu siguranţă, vom învinge în lupta cu cel mai odios regim din toate câte au fost la putere în Republica Moldova!”.În acelaşi timp, Partidul Republican „Inima Moldovei” cere guvernării PAS să renunţe la intimidarea şi persecutarea cetăţenilor.„Aceste metode murdare tot timpul au dat efect invers decât cel dorit de cei ce apelează la ele – oamenii devin şi mai puternici, şi mai uniţi, şi mai decişi să dea jos regimurile care-i persecută. Ne exprimăm convingerea că nimeni şi nimic nu mai poate salva PAS – nici minciuna, nici manipularea, nici dezinformarea, nici presiunile exercitate asupra cetăţenilor şi oponenţilor politici. Zilele PAS la putere sunt numărate, iar ultima lovitură regimul galben o va primi pe data de 28 septembrie 2025. Iar dacă PAS consideră că se va menţine la putere cu ajutorul Curţii Constituţionale de buzunar pe care o are, greşeşte amarnic. Poporul are capacitatea de a se opune dictaturii şi PAS se va convinge de acest lucru în toamna anului curent!”, se mai spune în declarația partidului.
16:30
(VIDEO) Ion Ceban, despre coalițiile post-alegeri: „Vom colabora cu oricine susține proiectele pentru cetățeni” Liber TV
Primarul capitalei și unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că formațiunea este gata să colaboreze în viitorul Parlament atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga, atâta timp cât acestea vor susține proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova.„Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și le-a formulat împreună cu cetățenii Republicii Moldova. Cine va fi de acord să susțină aceste lucruri, cu acei vom discuta”, a precizat Ceban.Edilul a dat exemplul municipiului Chișinău, unde, spune el, a colaborat atât cu consilieri de dreapta, cât și cu cei de stânga, pentru a promova proiecte în interes public. „Toate proiectele realizate au trecut prin Consiliul Municipal și au fost votate de comun acord. Nu avem istorii precum salarii neachitate, ca la CFM, licitații trucate sau alte cazuri grave, precum se întâmplă la nivel de țară”, a subliniat primarul.Ion Ceban a insistat că oamenii nu mai au răbdare pentru „discuții sterile” și a îndemnat partidele să se concentreze pe rezultate concrete. „Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum”, a conchis liderul blocului ALTERNATIVA.
16:20
Teren de sport incluziv, inaugurat la Grădinița-creșă Nr. 167 Liber TV
La Grădinița-creșă Nr. 167 din Capitală, singura instituție din municipiu specializată în predarea corecțional-recuperatorie a copiilor cu deficiențe de auz, a fost inaugurat un teren de sport și joacă incluziv, destinat copiilor hipoacuzici, cu implant cohlear, autism și diagnoză PCI.Potrivit Primarului General, Ion Ceban, proiectul „Amenajarea terenului de sport incluziv – Insula diversităților sportive” a câștigat concursul „Buget Civil” și a fost implementat cu finanțare din partea Primăriei Chișinău.„Complexul permite aplicarea tehnicilor recuperative, întărirea fizică și dezvoltarea motricității copiilor cu cerințe educaționale speciale, facilitând incluziunea socială și învățarea prin joc”, a declarat edilul.În prezent, multiple proiecte similare sunt realizate prin programul „Buget Civil”, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii și la creșterea calității vieții locuitorilor Capitalei.
16:10
Postul vamal Leova–Bumbăta va funcționa non-stop începând cu 15 august Liber TV
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va trece la program de lucru non-stop, permițând traversarea frontierei moldo-române în orice moment al zilei sau al nopții.Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, cu scopul de a spori mobilitatea și confortul participanților la trafic.„Extinderea programului la 24/24 răspunde așteptărilor participanților la trafic și sporește predictibilitatea traversării pe acest segment de frontieră. Mulțumesc colegilor din Republica Moldova și România pentru cooperarea eficientă și pentru mobilizarea necesară implementării rapide a noului program”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal.Potrivit instituției, avantajele noului regim includ: Flexibilitate maximă – traversarea frontierei posibilă la orice oră; Reducerea aglomerației – fluxul de călători va fi distribuit pe întreaga durată a zilei; Acces facil – o opțiune suplimentară pentru locuitorii zonelor învecinate și pentru cei care tranzitează regiunea.Postul vamal Leova–Bumbăta este al șaptelea punct de trecere deschis pe segmentul cu România și a fost inaugurat în 2023 pentru a descongestiona coridoarele rutiere principale și a susține orientarea comerțului spre piața europeană.
16:00
Primarul orașului Cantemir din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc: „În oraș vor începe în curând lucrările de reparație a mai multor străzi” Liber TV
Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, ales din partea Partidului Nostru, a anunțat despre lansarea unui proiect de reparație a mai multor străzi din localitate. Primăria a lansat deja licitația pentru selectarea antreprenorilor. Lucrările sunt finanțate din bugetul de stat și bugetul local. „Locuitorii orașului și oaspeții localității vor avea în curând acces la drumuri mai bune datorită noului proiect al Primăriei – «Modernizarea drumurilor din Cantemir». Valoarea totală a proiectului este de 8.237.651,96 lei, dintre care contribuția Primăriei Cantemir este de 823.765,20 lei. Crearea unor condiții de calitate pentru locuitorii Cantemirului este prioritatea noastră numărul unu”, a declarat Roman Ciubaciuc. Primarul a precizat că lucrările de reparație din cadrul proiectului „Modernizarea drumurilor din Cantemir” vor fi efectuate pe diferite tronsoane ale străzilor Ștefan cel Mare, Iuri Gagarin, Mihai Eminescu și 31 August 1989. Termenul de implementare a proiectului este de 12 luni.
16:00
Victoria Furtună, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Sandu mizează pe calul greșit. Sau poate că ea însăși este acel cal?” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o critică dur pe președinta Maia Sandu, acuzând-o că se bazează pe sprijinul unei Uniuni Europene aflate în declin și că promovează politici care ar putea costa scump cetățenii Republicii Moldova.Într-o postare pe rețelele sociale, Furtună a comentat viitoarele negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în Alaska, subliniind că nici Ucraina și nici Uniunea Europeană nu au fost invitate la discuții. „UE își pierde rapid nu doar pozițiile economice, ci și pe cele politice. Acest lucru este deja o tendință evidentă”, afirmă ea.Potrivit liderului „Moldova Mare”, întâlnirile dintre Trump și Ursula von der Leyen au demonstrat incapacitatea Europei de a-și apăra interesele. Ea a criticat acceptarea „în tăcere” de către UE a noilor taxe vamale impuse de SUA și a obligațiilor de a cumpăra armament american, precum și planurile de investiții masive în economia americană.Furtună susține că Moldova riscă să fie „stoarsă până la ultima picătură” în cazul aderării la UE, iar „vremurile bune” promise de Sandu s-ar putea dovedi a fi doar o iluzie. „Doamnă Sandu, cui îi adresați asta? Lui Trump? Nu prea avem certitudinea că el are nevoie de sfaturile dvs.”, a ironizat lidera formațiunii.În opinia sa, Republica Moldova ar trebui să evite „rolul de pitic geopolitic” și să adopte politici care să pună pe primul loc interesul cetățenilor. „Cum îi este mai bine [poporului] – așa este corect. Și nicidecum altfel!”, a conchis Victoria Furtună.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil în spitalele raionale și la SC Bălți. Anunțul ministrei Sănătății Liber TV
Pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de locul de trai, odată cu intrarea în vigoare a unui nou ordin semnat de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.Începând de astăzi, aceste proceduri vor fi organizate și desfășurate în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți, reducând nevoia pacienților de a se deplasa la Chișinău pentru fiecare ședință de tratament.„Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de pacienți, minimalizând costurile și disconfortul călătoriilor anevoioase spre Chișinău”, a precizat Nemerenco.Medicamentele vor fi asigurate centralizat, iar oncologii din teritoriu vor prelua administrarea tratamentelor sub îndrumarea și monitorizarea specialiștilor de la Institutul Oncologic.Potrivit ministrei, măsura va permite pacienților să evite cozile, deplasările costisitoare și timpul pierdut, facilitând totodată accesul rapid la terapie.
12:50
Summit Trump–Putin în Alaska: Întâlnirea va începe pe 15 august, la ora 22:30 Liber TV
Pe 15 august, la ora 22:30 (ora Republicii Moldova), președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin vor avea o întâlnire tête-à-tête în Alaska, în prezența traducătorilor, a anunțat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov. Înaintea summitului, un avion special Il-96-300 a decolat de pe aeroportul Vnukovo din Moscova către baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage. Presa rusă scrie că la bord s-ar afla o echipă avansată responsabilă de pregătirea evenimentului. Programul întâlnirii este deja stabilit. Din delegația rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev.
12:10
Andrei Năstase își prezintă primele inițiative: „10 miliarde pentru oameni, nu pentru sistem” Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, va figura cu numărul 4 pe buletinul de vot și anunță primele patru inițiative din proiectul său „Ordine europeană în administrație și finanțe – 10 miliarde pentru oameni”. Printre propuneri se numără reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, scăderea numărului de ministere de la 14 la 9, eliminarea salariilor „nesimțite” pentru conducerea instituțiilor publice și desființarea consiliilor raionale, acordând independență financiară și putere primăriilor. Economiile realizate ar urma să depășească 10 miliarde de lei, bani ce ar fi direcționați spre educație, sănătate, infrastructură, salarii și pensii. Năstase afirmă că, în Parlament, un deputat liber și independent poate bloca legi scrise în favoarea grupurilor de interese, poate expune înțelegeri obscure între partide și poate fi vocea cetățenilor în fața partenerilor internaționali. De asemenea, promite acces public la documente ascunse, un program extins de audiențe pentru cetățeni, inițiative legislative pro-europene și proiecte dedicate diasporei, inclusiv exceptarea de impozite a remitențelor. „Candidatura mea este candidatura oamenilor. Nu ascult ordinele niciunui partid, ci doar vocea cetățenilor. Vrem legi cu adevărat dure pentru toți cei care își bat joc de țară și de oameni”, a declarat Năstase. El susține că Republica Moldova are nevoie de ordine, siguranță, echitate socială și demnitate, iar schimbarea reală poate veni doar prin oameni independenți de sistem, de oligarhi și de partide discreditate.
11:40
Trei avioane ucrainene au survolat orașul Bălți. Autoritățile: „Zborurile au fost autorizate și coordonate diplomatic” Liber TV
Trei avioane din Ucraina au survolat, pe 13 august, orașul Bălți, îndreptându-se către Aeroportul Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), zborurile au fost autorizate și coordonate prin canale diplomatice. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonate prin canale diplomatice. Aeronavele au autorizație de zbor și s-au îndreptat spre Aeroportul Mărculești pentru mentenanță tehnică”, a declarat purtătoarea de cuvânt a AAC, Irina Bodolica pentru Newsmaker.md. Ea a precizat că aeronavele sunt destinate misiunilor de căutare și salvare. Imagini video cu avioanele care zburau deasupra orașului au fost surprinse de localnici și postate pe rețelele de socializare, stârnind curiozitatea internauților. Reamintim că în iulie 2025 Parlamentul a aprobat modernizarea Aeroportului Mărculești pentru creșterea capacității de procesare a traficului de pasageri, urmând ca administrarea să fie preluată de Aeroportul Chișinău. Președinta Maia Sandu a negat anterior zvonurile potrivit cărora aeroportul ar fi folosit în scopuri militare.
11:30
Vacanțe de coșmar: Administratoare de agenție turistică, acuzată că a înșelat turiști cu peste 1,8 milioane lei Liber TV
O femeie de 41 de ani, administratoare a unei agenții de turism din Chișinău, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de escrocherie în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura Generală. Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, aceasta ar fi înșelat cel puțin 24 de persoane, promițând pachete turistice avantajoase la prețuri atractive. Banii, încasați în numerar, nu au fost urmați de prestarea serviciilor promise, iar prejudiciul total depășește 1,8 milioane de lei. Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Autoritățile îndeamnă eventualele victime ale acestei scheme sau ale unor fapte similare să se adreseze organelor de drept și atrag atenția cetățenilor să verifice cu atenție credibilitatea ofertelor turistice înainte de a efectua plăți.
10:10
Zelenski se întâlnește cu Starmer la Londra înaintea summitului Trump–Putin din Alaska Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni astăzi, 14 august, cu premierul britanic Keir Starmer la reședința oficială din Downing Street, relatează Sky News. Întâlnirea are loc cu doar o zi înaintea summitului dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, programat în Alaska, unde principala temă va fi încetarea focului în Ucraina. Potrivit sursei, nu se știe exact ce subiecte vor fi abordate la Londra, însă discuțiile vin pe fondul unui context diplomatic intens. Pe 13 august, Zelenski, Starmer și alți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică cu Trump, stabilind că niciun acord privind Ucraina nu poate fi luat fără implicarea directă a Kievului. Primul pas propus ar fi exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a ajunge la un armistițiu. NBC News notează că Trump a declarat că nu va discuta cu Putin despre o eventuală împărțire a teritoriilor și speră la o întâlnire directă între Zelenski și liderul de la Kremlin. Totuși, liderul american s-ar fi opus participării lui Zelenski la summitul din Alaska, temându-se că acest lucru ar putea compromite negocierile, scrie Wall Street Journal. Conform surselor, Trump ar fi convenit ca după discuția cu Putin să-l informeze mai întâi pe Zelenski, apoi pe liderii europeni implicați. Washington Post prognozează că, dacă Putin va respinge cadrul de pace propus de Trump, acesta va fi un test pentru răbdarea și determinarea președintelui american. În același timp, dacă liderul rus va dori să tergiverseze procesul, ar putea accepta doar anumite condiții, continuând atacurile pe front până la intrarea în vigoare a unui eventual armistițiu.
09:50
Un primar PAS din Florești, reținut pentru o crimă comisă acum șapte ani. Reacția partidului de guvernare Liber TV
Primarul din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut de polițiști, acesta fiind bănuit de o crimă comisă încă acum șapte ani în localitate. Alesul l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că victima, fiind în stare de ebrietate, ar fi scăpat animalele într-un lan de grâu. La scurt timp după reținere, PAS a anunțat că își retrage sprijinul politic pentru primar, la alegerile din 2023 acesta fiind ales din partea partidului de la guvernare.Pe lângă ales, polițiștii i-au reținut pe tatăl suspectului, un medic legist și un consătean. Tatăl primarului și medicul legist l-ar fi ajutat pe Victor Boicu să mușamalizeze cazul prin falsificarea expertizei, iar consăteanul a fost complice la bătaia, care s-a soldat cu decesul unei persoane, a scris pulsmedia.md.Acesta l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că a scăpat animalele într-un lan de grâu. Victima, ca și alți muncitori, era dintr-o familie nevoiașă, iar în timpul incidentului ar fi fost în stare de ebrietate. Presa scrie că omorul ar fi avut loc chiar în prezența rudelor victimei. Alesul le-ar fi cerut să nu spună nimic despre crimă și le-a promis în schimb că le va oferi sprijin și ajutor financiar.„La o distanță de aproximativ 7 ani, din cauza că acesta nu s-ar fi ținut de cuvânt, deja fiind ales local pentru al treilea mandat, de această dată din partea PAS, victimele s-au adresat organelor de drept. Astfel a fost demarată o anchetă mai amănunțită, iar cadavrul victimei a fost deshumat și a fost dispusă o nouă expertiză, în urma căreia s-a stabilit că bărbatul a murit din cauza că a fost snopit în bătaie”, scrie pulsmedia.md.Poliția Națională sau Procuratura nu au reacționat deocamdată pentru a oferi detalii despre acest caz. Între timp, PAS i-a retras sprijinul politic primarului localității Frumușica din raionul Florești.„Cu referire la primarul localității Frumușica, din raionul Florești, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani, precizăm următoarele: astăzi dimineața i-a fost retras sprijinul politic prin decizia Biroului Permanent Național al PAS. Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele alegeri locale a candidat din partea formațiunii. Sperăm că organele de drept își vor îndeplini datoria în elucidarea cazului, iar făptașul va fi pedepsit după lege”, au precizat reprezentanții PAS într-un comunicat de presă.
13 august 2025
19:30
Zelenski, după întâlnirea din Germania: „Toate discuțiile despre Ucraina trebuie purtate cu Ucraina” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că liderii care s-au întâlnit miercuri în Germania susțin „pacea în Ucraina și pacea în Europa” și au convenit asupra unor principii comune înaintea negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru vineri.Potrivit Sky News, Zelenski a subliniat că orice chestiune legată de Ucraina trebuie discutată direct cu partea ucraineană și a afirmat că Trump sprijină ideea unui acord de încetare a focului, precum și garanții de securitate pentru Kiev.„Rusia nu trebuie să aibă drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO. Este nevoie de presiune comună, de sancțiuni și de un mesaj clar: dacă Rusia nu acceptă încetarea focului, acest principiu trebuie aplicat”, a spus președintele ucrainean.Zelenski i-a transmis lui Trump și liderilor europeni că „Putin bifează” și încearcă să avanseze pe tot frontul, iar declarațiile acestuia că sancțiunile nu funcționează sunt false: „Sancțiunile afectează grav economia militară rusă”.În cadrul discuțiilor, Ucraina și Uniunea Europeană au agreat cinci principii pentru un posibil armistițiu. Zelenski a propus o întâlnire trilaterală cu Trump și Putin, menționând că fostul președinte american i-a promis că după întrevederea din Alaska îl va suna pentru a decide următorii pași.Președintele ucrainean a respins ideea retragerii forțelor sale din Donbas, despre care presa a scris că ar fi luată în calcul în negocierile Trump–Putin, dar a lăsat deschisă posibilitatea de a discuta „chestiuni teritoriale” cu respectarea Constituției Ucrainei.„Orice discuție despre integritatea teritorială a țării noastre nu poate avea loc fără participarea Ucrainei, fără voința poporului nostru, consfințită în Constituție”, a afirmat Zelenski.La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Ucraina ar putea discuta problema teritoriilor, însă „linia frontului trebuie să fie punctul de plecare, iar recunoașterea juridică nu este pe masă”. Liderii europeni au subliniat că prioritatea imediată este declararea unui armistițiu, urmând ca un acord-cadru să fie negociat ulterior.
19:10
Victoria Furtună cere readucerea sistemului bancar sub controlul statului: „Moldovenii plătesc cele mai mari dobânzi din Europa” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o emisiune TV că sistemul bancar al Republicii Moldova trebuie readus sub controlul statului, acuzând influența „forțelor globaliste” asupra instituțiilor financiare din țară.Potrivit acesteia, inclusiv Banca Națională este condusă de o persoană cu cetățenie străină, iar lipsa atribuțiilor de reglementare a băncilor comerciale a fost o decizie „deliberată”, care a dus la costuri mari pentru cetățeni.„Cetățenii noștri achită la credite cele mai mari dobânzi din Europa. Această situație afectează întreaga populație”, a afirmat Furtună.Partidul Moldova Mare propune crearea unei Bănci Naționale care să folosească resursele financiare ale țării pentru dezvoltarea Moldovei și îmbunătățirea nivelului de trai, nu „în interesul altora”.„Suntem pregătiți să hrănim în continuare globaliștii și băncile străine, în timp ce țara și poporul nostru sărăcesc?”, a întrebat retoric lidera formațiunii.
17:40
(FOTO) Bălți: Construcția străzii Dovator intră în etapa principală – proiect de 2 km pentru fluidizarea traficului și dezvoltarea orașului Liber TV
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți - construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, împreună cu echipa de consilieri ai Partidului Nostru în Consiliul Municipal, au evaluat ritmul și calitatea lucrărilor. „În ciuda dificultăților pe care ni le-au creat, noi, împreună cu echipa Partidului Nostru și cu sprijinul lui Renato Usatîi, am mers înainte și continuăm să lucrăm pentru binele orașului nostru. Am reușit să realizăm unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură - construcția străzii Dovator. Fără a avea majoritate, fără a dispune de buget suficient, am insistat pentru că știam că acest proiect este necesar orașului. Aici va fi un drum de aproape 2 km, care va fluidiza traficul din Bălți. Orașul are nevoie de el pentru a putea dezvolta întreaga zonă – Canalul de Canotaj, centrul și „BAM”. Datorită eforturilor noastre comune, demarăm și alte proiecte de infrastructură de care orașul avea nevoie de zeci de ani. Facem totul pentru locuitorii Bălților. Noi construim orașul!”, a declarat Alexandr Petkov, primarul municipiului Bălți. Strada Lev Dovator este una dintre cele mai importante artere de transport ale orașului. Construcția acestei străzi creează condițiile necesare pentru modernizarea ulterioară a infrastructurii din zona străzii Kiev, a cărei reparație bălțenii o așteaptă de mult timp.
17:00
Olesea Stamate, fost deputat PAS, înregistrată oficial în cursa pentru Parlament ca independentă Liber TV
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Olesea Stamate, a anunțat că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie.„Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au părut imposibile, până în momentul în care s-au întâmplat”, a scris Stamate pe rețelele sociale, mulțumindu-le susținătorilor.Ea a subliniat că își propune să fie „vocea oamenilor tăcuți și muncitori” care nu au fost reprezentați cu adevărat până acum și că, deși un singur deputat nu poate forma o majoritate, poate opri o majoritate atunci când aceasta se îndepărtează de normele democratice.„Putem demonstra la alegerile din 28 septembrie că, în premieră, în Parlament va ajunge un deputat independent care va răspunde doar în fața poporului. Eu deja am demonstrat că pot face acest lucru”, a afirmat candidata.Stamate a declarat că lupta sa pentru dreptate și pentru cetățenii Republicii Moldova va continua, încheindu-și mesajul cu „Cu Doamne Ajută”.
16:10
(VIDEO) Ion Ceban contestă în instanță interdicția de intrare în România: „Este o acțiune strict politică, regizată în plină campanie electorală” Liber TV
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei prin care edilului i-a fost interzisă intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului care a instituit această măsură. „Am declanșat o procedură prealabilă și, pentru a proteja drepturile clientului nostru, am fost nevoiți să facem și o cerere de suspendare a executării actului administrativ, fiindcă, deși necomunicat, actul este executoriu”, a explicat avocatul Ion Dragne în cadrul unei conferințe de presă la IPN. Ion Ceban susține că nu există temei juridic pentru impunerea interdicției și califică decizia drept una „strict politică”, menită să-i afecteze imaginea în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Nu am nici astăzi claritate privind motivele sau instituția care a emis această decizie. Această interdicție este o înțelegere la nivel de președinți ai două state. Face parte dintr-o operă regizată pentru a mă denigra în plină campanie electorală. Este imixtiune directă în treburile statului și toate instituțiile sunt capturate de Președinție, care a devenit un holding al PAS-ului”, a declarat Ceban. Edilul afirmă că autoritățile de la Chișinău ar fi solicitat oficialilor europeni includerea sa pe liste de sancțiuni, pentru a fi exclus din cursa electorală. „Utilizarea unor astfel de metode denotă isteria și frica pe care o au față de mine și față de Blocul electoral ALTERNATIVA. Într-o luptă corectă nu vor putea câștiga”, a adăugat el. Avocatul Ion Dragne a precizat că măsura impusă primarului constituie „o formă de exces de putere” și ridică semne de întrebare cu privire la proporționalitatea deciziei. „În acest moment nu cunoaștem motivele care au justificat o astfel de decizie. Se pune întrebarea dacă autoritatea va avea înțelepciunea să admită că a greșit. Are această posibilitate”, a spus apărătorul. „Este o încălcare gravă a drepturilor omului vizavi de decizia de interdicție emisă de statul român, pe numele lui Ion Ceban. De o lună și jumătate, nu se cunoaște nici autoritatea care a emis decizia de interdicție, nici temeiurile legale sau motivația acesteia. Pe masa instanței judecătorești din România au fost puse toate înscrisurile și documentele care, din punctul nostru de vedere, demonstrează că există o nelegalitate în această situație”, a declarat la rândul său avocata Irina Șerban. Totodată, potrivit lui Ceban, toate acțiunile îndreptate împotriva sa au scopul de a-i reduce sprijinul electoral, însă acesta afirmă că are încredere că „dreptatea va fi înfăptuită într-o țară europeană unde justiția nu este capturată”.﻿
15:30
(VIDEO) Extrădarea lui Vlad Plahotniuc va fi posibilă în doar câteva zile, susțin Veronica Mihailov-Moraru, ministrul Justiției și avocatul Lucian Rogac Liber TV
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, susține că procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, după ce instanța i-a acceptat cererea, nu ar trebui să dureze mult odată cu confirmarea din partea Greciei, transmite Telegraph.md. „După decizia instanței, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a acestei hotărâri, după care sunt anunțate autoritățile statului care solicită extrădarea și se inițiază procedurile privind aducerea persoanei. Aceasta durează câteva zile în mod practic? Da, depinde de organizare transportului, măsurile de siguranță, securitate, plasare etc”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru.﻿La rândul său, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, afirmă că Ministerul Justiției din Grecia ar putea lua decizia definitivă la începutul săptămânii viitoare.„Instanța doar formal a admis cererea, a constatat acceptarea extrădării acestuia către Republica Moldova. Acum, deci, dosarul, împreună cu hotărârea privind acceptarea extrădării, urmează să fie transmis către Ministerul Justiției, care deja urmează să se pronunțe asupra acestui caz și în cazul în care este acceptat, deja se convine asupra unei date la care să fie efectuat transferul persoanei. În cazul în care există voință din partea Ministerului Justiției grec și nu sunt careva motive de tergiversare, atunci s-ar putea ca decizia să fie luată chiar în primele zile ale săptămânii viitoare și, respectiv, săptămâna mai viitoare să aibă loc deja extrădarea nemijlocit, dar urmează să vedem, avem bănuieli rezonabile că totuși o să se tergiverseze această procedură”, a declarat Lucian Rogac.﻿Avocatul a adăugat că prezența clientului său la ședința de astăzi ar fi putut duce la o nouă amânare. „Neprezentarea domnului Vladimir Plahotniuc la ședința de judecată a fost decisă de comun acord și anume în scopul de a nu tergiversa examinarea cauzei, or instanța este obligată să asigure un translator și din câte bine cunoaștem suntem în luna august, luna concediilor și ședința putea fi amânată anume din motivul lipsei de translatorului, fapt care s-a întâmplat de fapt în luna iulie, pe o altă cauză a fost amânată ședința”, a adăugat Rogac. Amintim că astăzi, 13 august, Curtea de Apel de la Atena a admis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova și a dat curs solicitării acestuia de a reveni în Moldova.
13:40
ULTIMA ORĂ! Instanța din Grecia a decis: Vlad Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova Liber TV
Curtea de Apel din Atena a aprobat astăzi extrădarea fostului lider politic moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia instanței nu este definitivă – ultimul cuvânt îl are Ministerul Justiției al Greciei, care va analiza hotărârea și va decide dacă Plahotniuc va fi predat autorităților moldovene. Plahotniuc nu a fost prezent la ședința de judecată, dar au participat avocații săi și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova la Atena.Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților din Grecia două cereri oficiale de extrădare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Prima solicitare este întemeiată pe acuzații de escrocherie, spălare de bani în circumstanțe agravante, precum și constituirea și conducerea unei organizații criminale. Cea de-a doua cerere vizează extrădarea acestuia în legătură cu trei cauze penale distincte, în care Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte deosebit de grave.Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a transmis anterior, prin intermediul avocaților săi, că vrea să revină în Republica Moldova, mai întâi de toate, pentru a-și dovedi nevinovăția.Vlad Plahotniuc a fost reținut pe Aeroportul din Atena pe 22 iulie, în baza solicitărilor transmise prin Interpol. După reținere, Plahotniuc a primit mandat de arest pentru un termen de 40 de zile, măsură aplicată de organele de drept din Grecia.
