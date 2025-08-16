Zelenski, după discuțiile cu Trump și liderii UE: „Avem nevoie de un adevărat acord de pace, nu de o pauză între invaziile Rusiei”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat după convorbirile avute cu Donald Trump și coordonarea suplimentară cu liderii europeni că obiectivul principal trebuie să fie obținerea unui „adevărat acord de pace, de durată”, care să nu se transforme într-o simplă pauză între atacurile Rusiei.„Trebuie oprită cât mai curând uciderea oamenilor, încetat focul atât pe câmpul de luptă, cât și în aer și asupra infrastructurii portuare a Ucrainei. Este nevoie de eliberarea tuturor prizonierilor de război și a civililor, dar și de întoarcerea copiilor răpiți de Rusia. Mii de cetățeni ucraineni se află încă în captivitate și trebuie aduși acasă”, a subliniat Zelenski.Liderul ucrainean a transmis că a cerut președintelui Trump întărirea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei, în cazul în care Moscova va refuza organizarea unei întâlniri trilaterale sau se va sustrage de la „un final cinstit al războiului”. „Sancțiunile sunt un instrument eficient. Trebuie să existe garanții sigure și de lungă durată de securitate, atât din partea Europei, cât și a Statelor Unite”, a mai spus el.Zelenski a accentuat că niciun subiect important pentru Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, nu poate fi decis fără participarea țării sale. „Toate deciziile care privesc Ucraina trebuie discutate cu Ucraina”, a precizat președintele.Acesta a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul constant și a salutat declarația comună a liderilor europeni publicată după întâlnirea Trump–Putin din Alaska, considerând-o un element care întărește poziția Ucrainei pe plan internațional.„Lucrăm împreună: europeni, americani și toți cei din lume care își doresc pace și stabilitate în relațiile internaționale”, a conchis Zelenski.
