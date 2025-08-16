Declarație UE: Liderii europeni susțin inițiativa lui Trump pentru un summit trilateral SUA–Ucraina–Rusia
Liderii Uniunii Europene au emis un comunicat comun după întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, desfășurată în Alaska. Documentul a fost semnat de Emmanuel Macron (Franța), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Germania), Keir Starmer (Marea Britanie), Alexander Stubb (Finlanda), Donald Tusk (Polonia), António Costa (Consiliul European) și Ursula von der Leyen (Comisia Europeană).În declarație, liderii europeni au salutat disponibilitatea lui Trump de a lucra alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la organizarea unui summit trilateral cu sprijinul Europei. Ei au subliniat că Ucraina trebuie să primească garanții clare de securitate pentru a-și apăra suveranitatea și integritatea teritorială.„Forțele armate ale Ucrainei și cooperarea cu statele partenere nu trebuie să fie supuse niciunei restricții. Rusia nu poate avea drept de veto asupra drumului Ucrainei către UE și NATO”, se arată în comunicat.De asemenea, liderii europeni au reafirmat că hotărârile privind teritoriul său vor aparține exclusiv Ucrainei, iar frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță. „Vom continua să sprijinim Ucraina și suntem determinați să facem mai mult pentru a consolida statul ucrainean, astfel încât să fie atins un pace justă și durabilă”, se precizează în document.Totodată, oficialii UE au salutat eforturile lui Donald Trump pentru încetarea ostilităților și au subliniat că următorul pas ar trebui să fie negocierile directe cu Zelenski, cu care liderul american urmează să se întâlnească la Washington. Vizita președintelui ucrainean în Casa Albă este programată pentru luni, după care ar putea avea loc o întrevedere între Zelenski și Putin.În același timp, statele europene au anunțat că vor continua să exercite presiune asupra Moscovei prin înăsprirea sancțiunilor și prin adoptarea de noi măsuri economice, „până la atingerea unui acord de pace just și durabil”.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.