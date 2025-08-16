Partidul Moldova Mare a depus actele la CEC: „O forță nouă și oameni noi în politică”
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a anunțat că formațiunea a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru participarea la viitoarele alegeri parlamentare.„Partidul Moldova Mare mizează pe corectitudine și condiții egale pentru toți concurenții. Suntem o forță nouă și aducem oameni noi în politică, exact ceea ce are nevoie Moldova în acest moment”, a declarat Furtună.Lidera susține că, într-un timp scurt, ideile partidului au găsit susținere în rândul cetățenilor preocupați de viitorul țării. Printre prioritățile formațiunii se numără: protejarea familiei, credinței și identității culturale; oprirea vânzării terenurilor și a activelor strategice; îmbunătățirea nivelului de trai și crearea locurilor de muncă; redobândirea independenței economice a Moldovei; combaterea corupției și apărarea legii.„Mergem în Parlament pentru o Moldovă puternică și suverană. Înainte spre victorie, spre viitorul țării noastre!”, a mai subliniat Victoria Furtună.
