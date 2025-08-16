Zelenski, așteptat luni la Casa Albă; Trump nu exclude o nouă întâlnire cu Putin
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat luni la Casa Albă pentru discuții decisive cu liderul american Donald Trump, care a anunțat că, în cazul unor progrese, ar putea urma o nouă întâlnire cu Vladimir Putin.„Președintele Zelenski va veni la Washington luni după-amiază. Dacă lucrurile vor merge conform planului, vom pregăti o întâlnire și cu președintele Putin”, a declarat Trump după întrevederea de ieri din Alaska cu liderul rus.Potrivit șefului Casei Albe, atât el, cât și Putin și Zelenski împărtășesc ideea că soluția la conflictul ruso-ucrainean nu este un simplu armistițiu, ci un acord de pace cuprinzător. „Am decis că trebuie să punem capăt războiului, nu să stabilim un simplu armistițiu”, a afirmat Trump.El a adăugat că întâlnirea cu Putin a fost „excelentă și foarte reușită” și a menționat că a discutat telefonic, în cursul nopții, cu Zelenski și mai mulți lideri europeni, inclusiv secretarul general al NATO.„Toți au ajuns la concluzia că cel mai bun mod de a pune capăt acestui război teribil dintre Rusia și Ucraina este să mergem direct spre un acord de pace, și nu spre un simplu armistițiu care adesea nu este respectat”, a subliniat președintele american.Astfel, vizita de luni a lui Zelenski la Washington ar putea deschide calea unor negocieri trilaterale, iar o nouă întâlnire Trump–Putin devine tot mai posibilă în perioada imediat următoare.
