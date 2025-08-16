DOSAR: Martorii acuzării confirmă că Evghenia Guțul nu lua decizii financiare în partidul „Șor”
Cazul zgomotos al Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, se destramă văzând cu ochii, scrie Agenția Telegraph.md. Materialele dosarului, care includ declarațiile martorilor cheie ai acuzării, contrazic versiunea procuraturii și confirmă afirmațiile Guțul privind neimplicarea sa în afacerile financiare ale partidului „Șor”. Din cele aproape 70 de volume ale dosarului se conturează o imagine opusă concluziei acuzării.Martorii acuzării confirmă unul după altul că Guțul nu avea nicio legătură cu deciziile financiare din partid. Martora Vitinskaia: „Nu o cunosc pe Guțul”Elena Vitinskaia, primul martor al acuzării, a declarat în instanță că nu o cunoaște pe Evghenia Guțul și că nu a primit niciodată bani de la aceasta. Ea a recunoscut că înțelege cu dificultate limba română, iar declarația sa a fost redactată de un polițist fără translator. Martora Bulgar: „Guțul nu are nicio legătură cu organizarea și finanțarea protestelor”Al doilea martor al acuzării, Cristina Bulgar, de asemenea nu o cunoaște pe Guțul și nu deține informații despre implicarea acesteia în organizarea și finanțarea protestelor. „Nu o cunosc pe Guțul Evghenia. Nu am văzut și nu am auzit ca Guțul Evghenia să fi dat bani partidului „Șor”, a declarat Bulgar. Martora Gălescu: „Guțul nu avea acces la finanțele partidului”Cristina Gălescu din partidul „Șor” a mărturisit că Evghenia Guțul nu avea acces la operațiunile financiare și nu a participat la transferul de fonduri. Potrivit lui Gălescu, Guțul se ocupa exclusiv de munca secretarială și de proiecte sociale, nu avea acces la canalul de comunicare criptat unde se discutau problemele financiare și nu deținea autoritatea de a dispune de fondurile partidului.„Guțul nu era responsabilă de bani. Nu știa dacă aceștia erau plătiți, cui erau plătiți sau cât s-a plătit… Guțul nu avea autoritate în chestiunile privind donațiile”, a menționat Gălescu.Declarațiile acestor martori și ale altora din partea acuzării conturează o imagine care contrazice versiunea procuraturii. Apărarea a contestat sentința, invocând lipsa probelor privind vinovăția Evgheniei Guțul.sursa: Telegraph.md
