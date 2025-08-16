Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu”
ProTV.md, 16 august 2025 12:00
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
12:00
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu” # ProTV.md
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu”
Acum 10 minute
12:10
Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. „Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful” # ProTV.md
Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. „Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful”
12:10
Trump-Putin, Alaska: Momentele importante ale unei nopți care a avut tensiunea celei mai așteptate întâlniri geopolitice a ultimelor decenii # ProTV.md
Trump-Putin, Alaska: Momentele importante ale unei nopți care a avut tensiunea celei mai așteptate întâlniri geopolitice a ultimelor decenii
12:10
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina în timpul summitului Trump-Putin. Kievul spune că rușii au lansat 85 de drone și o rachetă balistică # ProTV.md
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina în timpul summitului Trump-Putin. Kievul spune că rușii au lansat 85 de drone și o rachetă balistică
Acum 2 ore
10:50
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington # ProTV.md
Volodimir Zelenski, prima reacție după convorbirea cu Donald Trump. Președintele ucrainean merge luni la Washington
10:30
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa” # ProTV.md
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”
10:30
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski # ProTV.md
Ce spune Iuri Uşakov, consilier al lui Vladimir Putin, despre o întâlnire în trei: liderul rus cu Donald Trump și Volodimir Zelenski
10:30
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO # ProTV.md
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One. Președintele SUA i-a sunat apoi pe liderii țărilor europene din NATO
10:20
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare” # ProTV.md
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii: „Rusia este o putere foarte mare”
10:10
Limbajul corporal al lui Trump la conferinţa de presă a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog # ProTV.md
Limbajul corporal al lui Trump la conferinţa de presă a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog
Acum 4 ore
10:00
China salută dialogul dintre SUA și Rusia: „Sprijinim eforturile pentru rezolvarea crizei ucrainene” # ProTV.md
China salută dialogul dintre SUA și Rusia: „Sprijinim eforturile pentru rezolvarea crizei ucrainene”
10:00
Oficialii est-europeni reacționează cu scepticism la comentariile lui Putin
10:00
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor # ProTV.md
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor
09:50
Inundații catastrofale în Pakistan, soldate cu aproape trei sute de morți în 24 de ore. Printre ei, și echipajul unui elicopter - VIDEO # ProTV.md
Inundații catastrofale în Pakistan, soldate cu aproape trei sute de morți în 24 de ore. Printre ei, și echipajul unui elicopter - VIDEO
09:50
Trump: „Putin a spus că, dacă eram președinte, războiul nu ar fi avut loc”
09:10
Trump îi oferă lui Putin o întoarcere foarte coregrafiată pe scena diplomatică
09:00
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump # ProTV.md
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump
09:00
Tulburările au continuat la Belgrad, unde poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii # ProTV.md
Tulburările au continuat la Belgrad, unde poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii
08:50
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca. Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat # ProTV.md
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca. Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat
08:30
Reacții din Europa după întâlnirea Trump-Putin: „Scorul a fost clar 1:0”
08:20
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă # ProTV.md
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă
08:10
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă # ProTV.md
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă
Acum 6 ore
08:00
Trump, despre întâlnirea cu Putin, într-un interviu pentru Fox News: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO # ProTV.md
Trump, despre întâlnirea cu Putin, într-un interviu pentru Fox News: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO
08:00
„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska # ProTV.md
„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska
08:00
Moscova jubilează de la nivel înalt, după covorul roșu întins de Trump lui Putin: „Presa occidentală e la limita nebuniei” # ProTV.md
Moscova jubilează de la nivel înalt, după covorul roșu întins de Trump lui Putin: „Presa occidentală e la limita nebuniei”
07:40
Reactii dupa intalnirea Trump-Putin din Alaska. Un general rus exulta: „Neclintit”. Ce spun ucrainenii # ProTV.md
Reactii dupa intalnirea Trump-Putin din Alaska. Un general rus exulta: „Neclintit”. Ce spun ucrainenii
07:40
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite la Moscova: „O să fiu criticat, dar mi-aș putea imagina asta” - VIDEO # ProTV.md
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite la Moscova: „O să fiu criticat, dar mi-aș putea imagina asta” - VIDEO
07:30
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
07:20
Trump: Nu intenționez, deocamdată, să impun sancțiuni noi împotriva Rusiei. Totul depinde de evoluția din următoarele săptămâni # ProTV.md
Trump: Nu intenționez, deocamdată, să impun sancțiuni noi împotriva Rusiei. Totul depinde de evoluția din următoarele săptămâni
07:00
Trump, după întâlnirea cu Putin în Alaska: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO # ProTV.md
Trump, după întâlnirea cu Putin în Alaska: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO
07:00
Trump și Putin au părăsit Alaska mai devreme decât era programat. Negocierile, „notate cu 10” de liderul american - VIDEO # ProTV.md
Trump și Putin au părăsit Alaska mai devreme decât era programat. Negocierile, „notate cu 10” de liderul american - VIDEO
06:10
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO # ProTV.md
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO
Acum 8 ore
05:10
Discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO # ProTV.md
Discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO
05:00
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimit Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO # ProTV.md
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimit Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO
04:50
Donald Trump declară că nu a ajuns la un acord cu Putin, în Alaska, dar că întâlnirea a fost „extrem de productivă” - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump declară că nu a ajuns la un acord cu Putin, în Alaska, dar că întâlnirea a fost „extrem de productivă” - VIDEO
04:30
Trump l-a întâmpinat pe Putin la trapa avionului, după care au plecat cu același automobil. Primele imagini cu cei doi șefi de stat - VIDEO # ProTV.md
Trump l-a întâmpinat pe Putin la trapa avionului, după care au plecat cu același automobil. Primele imagini cu cei doi șefi de stat - VIDEO
Acum 12 ore
00:10
Mesajul dramatic transmis de Zelenski în momentul în care Trump și Putin au început discuțiile în Alaska - VIDEO # ProTV.md
Mesajul dramatic transmis de Zelenski în momentul în care Trump și Putin au început discuțiile în Alaska - VIDEO
00:10
Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski # ProTV.md
Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski
00:00
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin - VIDEO # ProTV.md
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin - VIDEO
00:00
Presa internațională scrie că limbajul corporal al lui Trump și Putin la summitul din Alaska a fost departe de a fi rece: „S-au salutat ca niște vechi prieteni” - FOTO # ProTV.md
Presa internațională scrie că limbajul corporal al lui Trump și Putin la summitul din Alaska a fost departe de a fi rece: „S-au salutat ca niște vechi prieteni” - FOTO
15 august 2025
23:50
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimit Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO # ProTV.md
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimit Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO
23:40
Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la șapte ore - VIDEO # ProTV.md
Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la șapte ore - VIDEO
23:40
Reuters: Limbajul corporal cald al lui Trump și Putin. S-au salutat ca niște vechi prieteni # ProTV.md
Reuters: Limbajul corporal cald al lui Trump și Putin. S-au salutat ca niște vechi prieteni
23:30
LIVE TEXT. Trump și Putin, întâlnire în Alaska. Summitul a început. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Trump și Putin, întâlnire în Alaska. Summitul a început. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei - FOTO/VIDEO
23:30
Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska. Aplauze de la Trump # ProTV.md
Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska. Aplauze de la Trump
Acum 24 ore
23:00
Incident neașteptat în timpul întâlnirii Putin-Trump: un bombardier strategic american B-2 a zburat chiar de asupra celor doi lideri - VIDEO # ProTV.md
Incident neașteptat în timpul întâlnirii Putin-Trump: un bombardier strategic american B-2 a zburat chiar de asupra celor doi lideri - VIDEO
22:50
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei” - VIDEO
22:50
Moment tensionat în Alaska: întrebat când va înceta să ucidă civili ucraineni, liderul rus a zâmbit. Jurnaliștii, scoși de la negocieri - VIDEO # ProTV.md
Moment tensionat în Alaska: întrebat când va înceta să ucidă civili ucraineni, liderul rus a zâmbit. Jurnaliștii, scoși de la negocieri - VIDEO
22:40
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump încep în format „trei la trei” - VIDEO
22:30
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. Urmează discuții între delegațiile ruse și americane / Ultimele declarații ale lui Zelenski # ProTV.md
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. Urmează discuții între delegațiile ruse și americane / Ultimele declarații ale lui Zelenski
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.