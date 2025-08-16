Trump și Putin au încheiat întâlnirea din Alaska fără să menționeze un armistițiu în războiul din Ucraina
Pentru prima dată în ultimii zece ani, președintele rus Vladimir Putin a pășit pe sol american, unde s-a întâlnit cu Donald Trump în Alaska, într-o întrevedere intens mediatizată și așteptată să aducă discuții concrete privind războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Însă, în ciuda așteptărilor, cei doi lideri nu au anunțat niciun progres în direcția unui armistițiu. Trump: „Întâlnirea a fost extrem de productivă”Donald Trump și-a început declarațiile apreciind cuvintele lui Putin drept „foarte profunde” și subliniind că relația personală cu liderul rus a fost „întotdeauna fantastică”. Președintele american a spus că va informa în curând aliații NATO și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre rezultatele discuțiilor, dar a deviat rapid către tema întâlnirilor sale cu „extraordinari reprezentanți ai mediului de afaceri rus”.„Statele Unite au devenit cea mai fierbinte țară din lume într-un timp scurt”, a declarat Trump, adăugând că discuțiile cu Putin au fost „extrem de productive”, deși „nu s-a ajuns la un acord final”.„Avem o șansă foarte bună să reușim – nu am reușit acum. Vom vedea în curând… Vladimir”, a spus liderul de la Casa Albă, la care Putin i-a răspuns în engleză: „Very soon in Moscow”. Putin: Ucraina – „o națiune frățească”De partea sa, președintele rus a reluat discursul tradițional despre „rădăcinile conflictului”, susținând din nou justificările false care au stat la baza invaziei din februarie 2022.„Pentru noi, ucrainenii sunt o națiune frățească. Tot ceea ce se întâmplă este o tragedie și ne doare”, a afirmat Putin, chiar în timp ce în centrul și estul Ucrainei răsuna alerta aeriană privind riscul de noi atacuri cu rachete balistice lansate de Rusia.Putin a insistat că „securitatea Ucrainei trebuie, cu siguranță, asigurată” și a adăugat că Moscova este „gata să lucreze în acest sens”, fără a oferi detalii concrete. Mai mult, a cerut ca „marile capitale europene să nu pună piedici în calea progresului care se conturează”.În cadrul conferinței de presă, liderul rus a exprimat speranța că „negocierile de astăzi vor deschide drumul către pace în Ucraina” și a sugerat că, dacă Donald Trump ar fi fost președinte în 2022, războiul nu ar fi început. „Sunt de acord cu președintele Trump în această privință”, a precizat Putin. O întâlnire cu multe semne de întrebareDeși au discutat timp de trei ore, nici Trump, nici Putin nu au oferit clarificări privind un eventual acord sau măcar un plan concret pentru un armistițiu. Liderul american a insistat că există „un progres semnificativ” și „o oportunitate reală” de a ajunge la o înțelegere în viitor, dar a recunoscut că, pentru moment, „nu s-a ajuns la un consens deplin”.„Putin ar dori să încheie acest conflict”, a adăugat Trump, anunțând că va continua discuțiile cu Zelenski și cu liderii europeni.
