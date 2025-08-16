Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump
ProTV.md, 16 august 2025 09:00
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump
Tulburările au continuat la Belgrad, unde poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii
Un mort şi mai mulţi răniţi într-un accident feroviar în Danemarca. Trenul de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat
Reacții din Europa după întâlnirea Trump-Putin: „Scorul a fost clar 1:0”
Corpul I al Gărzii Naţionale Azov anunţă că trupe ucrainene au recucerit şase sate în zona Pokrovsk, unde Rusia a înaintat rapid în ultima perioadă
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă
Trump, despre întâlnirea cu Putin, într-un interviu pentru Fox News: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO
„Paria arată mai degrabă ca un partener”. Analiză Sky News a primirii călduroase de care s-a bucurat Putin în Alaska
Moscova jubilează de la nivel înalt, după covorul roșu întins de Trump lui Putin: „Presa occidentală e la limita nebuniei”
Reactii dupa intalnirea Trump-Putin din Alaska. Un general rus exulta: „Neclintit”. Ce spun ucrainenii
Trump lasă deschisă posibilitatea unei vizite la Moscova: „O să fiu criticat, dar mi-aș putea imagina asta” - VIDEO
Maxime de până la 33 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Trump: Nu intenționez, deocamdată, să impun sancțiuni noi împotriva Rusiei. Totul depinde de evoluția din următoarele săptămâni
Trump, după întâlnirea cu Putin în Alaska: „Acum avem o șansă să punem capăt războiului. Totul depinde de Zelenski” - VIDEO
Trump și Putin au părăsit Alaska mai devreme decât era programat. Negocierile, „notate cu 10” de liderul american - VIDEO
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO
Discuțiile dintre Trump și Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimit Putin s-au încheiat. Primele declarații au fost făcute de liderul de la Kremlin: „Una dintre temele centrale a fost situația din Ucraina” - VIDEO
Donald Trump declară că nu a ajuns la un acord cu Putin, în Alaska, dar că întâlnirea a fost „extrem de productivă” - VIDEO
Trump l-a întâmpinat pe Putin la trapa avionului, după care au plecat cu același automobil. Primele imagini cu cei doi șefi de stat - VIDEO
Mesajul dramatic transmis de Zelenski în momentul în care Trump și Putin au început discuțiile în Alaska - VIDEO
Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin - VIDEO
Presa internațională scrie că limbajul corporal al lui Trump și Putin la summitul din Alaska a fost departe de a fi rece: „S-au salutat ca niște vechi prieteni” - FOTO
15 august 2025
Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimit Putin au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la 7 ore - VIDEO
Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la șapte ore - VIDEO
Reuters: Limbajul corporal cald al lui Trump și Putin. S-au salutat ca niște vechi prieteni
LIVE TEXT. Trump și Putin, întâlnire în Alaska. Summitul a început. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei - FOTO/VIDEO
Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska. Aplauze de la Trump
Incident neașteptat în timpul întâlnirii Putin-Trump: un bombardier strategic american B-2 a zburat chiar de asupra celor doi lideri - VIDEO
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei” - VIDEO
Moment tensionat în Alaska: întrebat când va înceta să ucidă civili ucraineni, liderul rus a zâmbit. Jurnaliștii, scoși de la negocieri - VIDEO # ProTV.md
Moment tensionat în Alaska: întrebat când va înceta să ucidă civili ucraineni, liderul rus a zâmbit. Jurnaliștii, scoși de la negocieri - VIDEO
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump încep în format „trei la trei” - VIDEO
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. Urmează discuții între delegațiile ruse și americane / Ultimele declarații ale lui Zelenski
Ultima oră. Trump l-a întâmpinat pe Putin la trapa avionului, după care au plecat cu același automobil. Primele imagini cu cei doi șefi de stat - VIDEO
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. În scurt timp încep discuțiile despre războiul din Ucraina. Ultimele declarații ale lui Zelenski
Avionul lui Vladimir Putin a ajuns în Alaska, anunță presa rusă. Primele imagini de la aeroport - VIDEO
Avionul lui Vladimir Putin a ajuns în Alaska, anunță presa rusă
Fiul lui Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania
Reprezentantul lui Putin a prezentat locul negocierilor cu Trump. Sloganul întâlnirii: „În căutarea păcii”
Avionul lui Putin încă se află în zbor. Jurnalistul propagandist a liderului de la Kremlin afirmă că a aterizat un avion cu persoanele care însoțesc președintele - VIDEO
Avionul lui Trump a aterizat în Alaska, dar Putin întârzie: Casa Albă anunță că întâlnirea va fi în format restrâns - VIDEO
Covorul roșu și ochii lumii ațintiți spre aeroport: Ultimele pregătiri pentru întâlnirea istorică din Alaska- VIDEO
Avionul lui Trump a aterizat în Alaska, dar Putin întârzie: întâlnirea va fi în format restrâns - VIDEO
Avionul lui Putin încă se află în zbor. Jurnalistul Pavel Zarubin afirmă că a aterizat un avion cu persoanele care însoțesc președintele
Avionul lui Putin a aterizat în Alaska pentru negocierile cu Trump. Peste 500.000 de persoane urmăresc în timp real - VIDEO
Avionul lui Putin a aterizat în Alaska pentru negocierile cu Trump. Peste 500.000 de persoane urmăresc în timp real
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska
Delegațiile SUA și Rusiei s-au instalat în Alaska în așteptarea summitului Trump-Putin. Ce include agenda întâlnirii celor doi lideri - VIDEO
LIVE TEXT. Întâlnire crucială Trump – Putin, în scurt timp în Alaska. Kremlinul spune că poate dura până la 7 ore, dar Trump amenință că va părăsi summitul dacă nu decurge bine. Ultimele declarații ale lui Zelenski
