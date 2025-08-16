Zeci de tineri americani, voluntari în R. Moldova: învață limba română și tradițiile locale
Moldova1, 16 august 2025 08:50
Douăzeci și șapte de tineri din Statele Unite ale Americii au depus jurământul de voluntari ai Corpului Păcii în Republica Moldova. Ei au urmat un program de pregătire pentru a deveni profesori de limba engleză și educație pentru sănătate sau consultanți în dezvoltare comunitară. Pe durata instruirii, tinerii au fost găzduiți de familii de la noi din țară și, în mai puțin de două luni, au învățat limba română și chiar să danseze hora moldovenească.
Trump, interviu la Fox News, la scurt timp după summitul din Alaska: războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de teritorii # Moldova1
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuțiile din Alaska, purtate pe 15 august, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii și un anumit tip de garanție de securitate din partea SUA, informează CNN.
Topul salariilor minime plătite în Europa: Luxemburg pe primul loc, R. Moldova ocupă penultima poziție # Moldova1
Deși salariul minim pe economie din R. Moldova a fost majorat, începând cu 1 ianuarie 2025, de la 5.000 la 5.500 de lei, Republica Moldova înregistrează unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din Europa. În Uniunea Europeană, sunt câteva state care raportează salarii minime pe economie mai mari de două mii de euro pe lună sau de circa 39 de mii de lei.
Primele reacții după summitul din Alaska: „Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar” # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi câștigat mai mult timp în urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele american Donald Trump după summitul din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunțat nimic concret ulterior. Declarațiile de presă scurte și vagi făcute de Putin și Trump sunt criticate în spațiul public.
Renumita tabără de sculptură a revenit la Ungheni, după șapte ani de absență. Ediția aduce un omagiu lui Mihai Eminescu # Moldova1
Renumita tabără de sculptură a revenit în orașul Ungheni după șapte ani de absență. Tema actualei ediții este „La Steaua-omagiu lui Mihai Eminescu". În preajma Palatului de Cultură din Ungheni lucrează cu inspirație 11 sculptori din Republica Moldova, România, Austria și Irlanda. Tabăra este realizată în cadrul proiectului Asociației „Viitorul începe Azi".
Summit în Alaska: Negocierile dintre Putin și Trump s-au desfășurat în format „trei la trei” # Moldova1
Întâlnirea dintre președinții SUA și Rusiei a început în Alaska, prima de acest fel după 2021 și prima între Donald Trump și Vladimir Putin după 2019. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
Alaska: Donald Trump și Vladimir Putin nu au anunțat niciun acord în privința Ucrainei. „Vom discuta foarte curând” # Moldova1
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat, pe 15 august, în Alaska. Trump a spus, după întâlnire, că el și Putin „au făcut unele progrese” în discuțiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
Întâlnirea istorică Trump – Putin, în imagini: Reacția celor doi lideri în momentul când s-au întâlnit # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-au întâlnit vineri, 15 august, în Alaska, pentru prima dată din 2018. Cei doi lideri au aterizat la Anchorage la scurt timp unul după altul și s-au întâlnit pe covorul roșu, unde și-au strâns mâinile și au avut o scurtă conversație.
Ziua Marinei Române: peste 3.500 de militari, zeci de nave de luptă și aeronave militare au participat la ceremoniile prilejuite de eveniment # Moldova1
Peste 3.500 de militari, zeci de nave de luptă și aeronave militare au participat astăzi la ceremoniile de Ziua Marinei Române, desfășurate la Constanța. Președintele Nicușor Dan a lipsit de la sărbătoarea care a marcat 123 de ani de la înființarea Forțelor Navale. Ceilalți oficiali prezenți la eveniment au promis investiții în apărare. Forțele Navale au organizat manifestări în mai multe orașe printre care București, Mangalia sau Galați.
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, 15 august, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
Summit istoric în Alaska. Putin și Trump au dat mâna la Anchorage. Discuțiile ar putea dura 6-7 ore # Moldova1
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, 15 august, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.Jurnaliștii i-au asaltat cu întrebări, în special pe Putin, care a fost întrebat dacă va fi de acord cu încetarea focului din Ucraina. Cei doi au urcat în mașini și au plecat spre locația de negocieri fără să răspundă la vreo întrebare.
Avertisment de la CNPF: noi scheme de fraudă cu „investiții” false, răspândite pe rețelele de socializare # Moldova1
Autoritățile avertizează cetățenii să nu acceseze linkuri care promit câștiguri spectaculoase, acestea fiind, de fapt, noi scheme de înșelăciune generate cu ajutorul roboților. Adulții sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, având în vedere că adolescenții rămân categoria cea mai expusă tentațiilor de acest tip. În situațiile suspecte, se recomandă blocarea imediată a contactelor care transmit asemenea „oferte”.
Trump a ajuns în Alaska pentru summitul istoric cu Putin. Kremlinul estimează că discuțiile vor dura 6-7 ore # Moldova1
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
Estimări: Moldovenii din diasporă vor trimite acasă circa 3,5 miliarde de dolari, în 2025 # Moldova1
Moldovenii din diaspora vor trimite acasă în 2025, la fel ca în 2024, aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Potrivit calculelor efectuate de economistul Veaceslav Ioniță, între anii 2000 și 2025, diaspora a transferat în Republica Moldova 56,5 miliarde de dolari.
Actuala administratoare a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, Violeta Cojocaru, a câștigat concursul pentru aceeași funcție, obținând cel mai mare punctaj în urma interviului organizat pentru candidați.
AIPA lansează un nou apel de acordare a subvențiilor: crescătorii de bovine și caprine pot depune cererile # Moldova1
Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură lansează, de astăzi, 15 august, un nou apel de acordare a subvențiilor în sectorul zootehnic. Crescătorii de bovine și caprine pot beneficia de plăți directe atât pentru cap de animal, cât și pentru fiecare litru de lapte. Condiția de bază este ca fermele să fie înregistrate oficial cu animalele identificate și asigurate.
Summit-ul din Alaska: Trump și Putin ar pregăti discuții de câteva ore, în timp ce Zelenski și Macron plănuiesc întâlniri ulterioare # Moldova1
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, înainte de summit-ul din Alaska privind Ucraina, că o întâlnire tripartită ulterioară ar fi posibilă dacă discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump vor da rezultate, scrie Reuters. Potrivit acestuia, discuțiile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite ar putea dura șase - șapte ore, iar consilierii lor vor participa la întâlniri față în față.
Proiecte de modernizare a infrastructurii, implementate în 87 de localități din R. Moldova: investiții de 3 miliarde de lei # Moldova1
Zeci de sate și orașe din R. Moldova vor beneficia, în următorii doi ani, de investiții majore în infrastructură, inclusiv pentru proiecte de alimentare cu apă potabilă, sanitație, turism și dezvoltarea mediului de afaceri.
Podul feroviar Cantemir–Fălciu: CFM a recepționat primul lot de materiale de construcție pentru reabilitarea obiectivului # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a recepționat vineri, 15 august, primul lot de traverse - materiale necesare lucrărilor de reabilitare a liniilor de cale ferată de la podul feroviar peste Prut, care face legătura între localitatea Cantemir din Republica Moldova și satul Fălciu din România.
Incertitudine privind alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei: nu a fost stabilită data, deși pe 16 august expiră termenul legal # Moldova1
Deputații locali din Găgăuzia nu au ajuns vineri, 15 august, la un numitor comun în ceea ce privește stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară. Subiectul a fost amânat pe termen nedeterminat, deși, potrivit legii, 16 august este ultima zi în care autoritățile din Găgăuzia mai pot forma autoritatea electorală din regiune și aproba data alegerilor pentru Adunarea Populară.
Omorul de la Frumușica: Primarul, tatăl acestuia și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Moldova1
Primarul satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu, tatăl acestuia, medicul legist și încă un complice au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Încheierile au fost pronunțate, pe 15 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
ELECTORALA 2025 // CEC nu a aprobat înregistrarea candidaților Partidului „Renaștere” la parlamentare. Alte două formațiuni au fost acceptate # Moldova1
Partidul Politic „Renaștere” nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința de astăzi, 15 august, nu a aprobat cererea formațiunii afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Totodată, membrii CEC au validat listele Partidului Național Moldovenesc (PNM) și Partidului Social Democrat European (PSDE).
Tabăra de vară: sute de elevi din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia pleacă în România la cursuri intensive de limbă română # Moldova1
Un grup de adolescenți din sudul R. Moldova se va deplasa în România pentru a participa, în ultimele două săptămâni ale lunii august, la cursuri intensive de limba română. Tabăra de vară de limbă română se va desfășura cu sprijinul ministerelor Educației din România și Republica Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.
Protestele plătite ale lui Șor, „o disperare”: „Stimați potențiali protestatari pe bani, riscați sancțiuni” # Moldova1
Protestele „nonstop” împotriva guvernării, anunțate de condamnatul Ilan Șor de la Moscova, reprezintă un gest de „disperare”, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a precizat, pentru Moldova 1, că protestele plătite sunt ilegale, iar participanții riscă sancțiuni penale.
Experți: Întâlnirea Trump–Putin din Alaska este cel mai important moment diplomatic al anului, dar șansele unui acord rămân incerte # Moldova1
Întâlnirea de astăzi dintre Donald Trump și Vladimir Putin este considerată de către experți cel mai important eveniment diplomatic al anului. Analiștii internaționali mai spun că șansele de a încheia un acord de pace rămân incerte. Discuțiile dintre cei doi lideri fără Ucraina și Europa ridică întrebări privind echilibrul de putere și direcția negocierilor.
Circa 90 de proiecte vor moderniza infrastructura localităților din R. Moldova, cu investiții de 3 miliarde lei # Moldova1
În următorii doi ani, zeci de sate și orașe din R. Moldova vor beneficia de investiții majore în infrastructură, alimentare cu apă potabilă, sanitație, turism și dezvoltarea mediului de afaceri.
Președintele Parlamentului, optimist vizavi de o finalitate în dosarele lui Plahotniuc: „Evaluarea externă începe să producă efect” # Moldova1
Sistemul de justiție din R. Moldova este în prezent mai bine pregătit să examineze dosare complexe, precum cele care îl vizează pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, întrucât evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor „începe să producă efect”, este convins președintele Parlamentului, Igor Grosu.
ISM: Șantierele de construcții și câmpurile din R. Moldova ar putea fi survolate de drone, pentru a depista cazuri de muncă „la negru” # Moldova1
Munca informală rămâne în continuare un fenomen răspândit pe larg în Republica Moldova, cu efecte asupra economiei naționale. De cele mai multe ori, munca „la negru” este întâlnită în domenii precum agricultura, construcțiile, HoReCa și sectorul prestări servicii.
ELECTORALA 2025 // Curtea de Apel dă dreptate CEC-ului: Trei partidele afiliate condamnatului Șor nu au dreptul să participe la alegeri # Moldova1
Partidele „Șansă”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” ar putea fi interzise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție este instanța care va tranșa definitiv această chestiune.
Un antreprenor din Chișinău, șantajat de membri ai grupărilor criminale să le cedeze afacerea: făptașii au fost reținuți # Moldova1
Un antreprenor de 33 de ani a fost supus, timp de aproximativ trei luni, amenințărilor cu moartea, făptașii solicitându-i să cedeze cota-parte dintr-o afacere. Și familia bărbatului a fost supusă presiunilor psihologice, iar oamenii legii anunță că au reținut patru suspecți.
Deschiderea primului capitol de negocieri cu R. Moldova ar supăra Ucraina? Maia Sandu: „Este o problemă politică pe care trebuie să o rezolve Comisia Europeană” # Moldova1
Procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în contextul anunțului publicației Politico privind o eventuală decizie a UE de a deschide primul capitol de negocieri cu R. Moldova, nu și cu Ucraina, blocată de Ungaria. Șefa statului a subliniat că, în prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit angajamentele necesare pentru următorul pas în procesul de integrare.
ELECTORALA 2025 // Perioada de depunere a candidaturilor la CEC expiră peste patru zile: șase concurenți înregistrați, 11 în așteptare, iar 18 independenți strâng semnături # Moldova1
Au mai rămas patru zile în care pot fi depuse cereri de înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Până acum, patru partide politice și doi candidați independenți au fost înregistrați oficial de Comisia Electorală Centrală. În proces de examinare se află încă 11 dosare – depuse de șapte partide și patru blocuri politice. Potrivit regulamentului, acestea sunt analizate în termen de șapte zile.
Poliția atenționează asupra caracterului ilegal al protestului de sâmbătă. Fost membru al partidului Șor: „Este o capcană făcută cu sânge rece” # Moldova1
Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii cu privire la intențiile, în afara cadrului legal, ale organizației criminale „ȘOR” de a organiza sâmbătă, 16 august, un așa-numit „protest”. În același timp, fostul membru al partidului „ȘOR” – declarat neconstituțional – și organizator al protestelor antiguvernamentale din 2022–2023, Dinu Țurcanu, lansează la rândul său un avertisment privind riscul ca manifestațiile programate pentru 16 august 2025 să degenereze în violențe.
Trei muncitori decedați în două luni pe șantierele din Chișinău: Ombudsmanul a inițiat o investigație # Moldova1
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație referitoare la o serie de accidente de muncă grave, înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești.
Studiu: Kremlinul folosește peste 900 de conturi pe rețele sociale pentru a influența alegerile din Republica Moldova și a submina integrarea europeană # Moldova1
Federația Rusă desfășoară o amplă operațiune de dezinformare în Republica Moldova, folosind rețelele de socializare pentru a influența opinia publică, a amplifica tensiunile interne și a submina parcursul european al țării, arată datele unui studiu realizat de comunitatea Watchdog.md. Analiza identifică o rețea complexă de pagini, grupuri și conturi false pe Facebook, TikTok și alte platforme, coordonată pentru a răspândi mesaje pro-Kremlin și anti-UE.
Maia Sandu: „Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova” # Moldova1
Moldovenii plecați peste hotare au un rol strategic în deciderea viitorului țării. Despre aceasta președinta Maia Sandu a vorbit astăzi, 15 august, în fața reprezentanților comunităților moldovenești din străinătate, reuniți la Congresul Diasporei care are are loc la Chișinău. Având în vedere că în curând în țară se vor defășura alegerile parlamentare, șefa statului a îndemnat la unitate și vigilență în fața tentativelor de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării.
