Melania Trump i-a transmis lui Putin o scrisoare despre copiii ucraineni deportați în Rusia. Scrisoarea i-a fost înmânată personal de către președintele american
Unica.md, 16 august 2025 06:50
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, relatează Reuters, citând doi oficiali ai
• • •
Acum o oră
06:50
Melania Trump i-a transmis lui Putin o scrisoare despre copiii ucraineni deportați în Rusia. Scrisoarea i-a fost înmânată personal de către președintele american
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, relatează Reuters, citând doi oficiali ai
Acum 2 ore
06:10
Horoscopul zilei de 16 august 2025: Energie nouă și decizii importante pentru toate zodiile # Unica.md
Astăzi, astrele aduc un suflu nou și favorizează inițiativele curajoase, clarificarea relațiilor și găsirea unor soluții la problemele care te-au frământat. Fiecare zodie primește un impuls astral pentru a-și depăși
06:00
Trump, după summitul cu Putin: „Am talentul de a încheia războaie.” Acordul pentru Ucraina depinde de Zelenski # Unica.md
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat jurnalistului Sean Hannity de la Fox News, că are „un talent special pentru a pune capăt războaielor", după ce a discutat
05:50
La 54 de ani, Monica Anghel impresionează cu o transformare radicală: artista din România, a reușit să slăbească aproximativ 40 de kilograme, din motive medicale. Mulți au speculat că ar
05:30
Accident grav la Ivancea, Orhei: Patru persoane rănite în urma coliziunii dintre două automobile # Unica.md
Patru persoane au fost rănite, dintre care una în stare gravă, în urma unui accident rutier produs ieri, în jurul orei 12:40, în apropiere de localitatea Ivancea din raionul Orhei.
Acum 4 ore
05:20
Accident feroviar grav în Danemarca: Un mort și mai mulți răniți după ce un tren a lovit un utilaj agricol # Unica.md
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia
05:20
Un salcâm alb s-a prăbușit vineri peste mai multe mașini parcate pe strada Mihail Kogălniceanu din capitală. Potrivit Asociației de gospodărire a spațiilor verzi, arborele a cedat din cauza secetei
05:10
VIDEO. Nordul Pakistanului, lovit de un scenariu catastrofal: aproape 200 de morți în 24 de ore din cauza ploilor musonice # Unica.md
Nordul Pakistanului se confruntă cu o tragedie de proporții după ce ploile musonice torențiale au ucis aproape 200 de persoane în doar 24 de ore. Un elicopter trimis în ajutor
05:00
Summitul de aproape trei ore dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, a ridicat multe semne de întrebare, deoarece cei doi lideri nu au răspuns la întrebările
04:40
VIDEO. Trump și Putin, primire cu covor roșu: Summitul care marchează sfârșitul izolării liderului rus # Unica.md
Primire spectaculoasă la Anchorage Vineri, la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, președintele american Donald Trump l-a întâmpinat cu emoție pe omologul său rus, Vladimir Putin, pe covorul roșu. Întâlnirea,
04:10
Putin propune următoarea întâlnire la Moscova: reacția lui Trump la invitația controversată # Unica.md
Summitul istoric de la Anchorage, Alaska, dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului în Ucraina, dar cu
03:50
Trump și Putin, declarații comune la Anchorage: Nicio decizie clară privind Ucraina, dar promisiuni de dialog și „progrese” # Unica.md
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin au apărut împreună în sala de presă din Anchorage, Alaska, după aproape trei ore de summit, pentru o conferință de presă comună așteptată cu
Acum 8 ore
00:50
Jurnalistă rusă, spitalizată după trei tentative de suicid în închisoare. A fost maltratată de gardieni și ținută cu șobolani în celulă # Unica.md
Alexei Gorinov, consilier municipal la Moscova, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în anul 2022 după ce a fost surprins vorbind împotriva războiului Rusiei în cadrul unei ședințe
Acum 24 ore
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că sistemul justiției din țară dă primele semne de funcționare, subliniind importanța continuării reformelor în acest domeniu. Potrivit șefei statului, procesul de reformare
16:00
Trafic suspendat pe mai multe străzi din centrul Chișinăului cu ocazia Festivalului Tineretului # Unica.md
Circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei va fi suspendată începând cu această noapte și până duminică, la ora 12:00, informează Primăria Chișinău. Măsura este luată în contextul
15:50
Captură la vama Leușeni: Armă pneumatică și muniție, descoperite ascunse sub roata de rezervă a unui automobil # Unica.md
La data de 14 august 2025, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri", în colaborare cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus unui control
15:50
Republica Moldova și Elveția consolidează parteneriatul pentru sănătate: A fost semnat Memorandumul pentru faza a III-a a proiectului „Viață sănătoasă” # Unica.md
Astăzi, 15 august, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) privind lansarea fazei a III-a
15:40
Copilul de 14 ani, dat dispărut ieri în raionul Călărași, a fost găsit în viață și s-a întors acasă pe cont propriu, după ce a petrecut întreaga zi într-un sat
12:10
Viorel Cernăuțeanu: Participanții la proteste plătite riscă amenzi de 7.500 de lei pe zi sau peste 10 mii de dolari lunar # Unica.md
Gruparea condusă de Ilan Șor, politician condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicare în frauda bancară, pregătește proteste de amploare cu scopul de a provoca destabilizări în masă înaintea
11:50
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane # Unica.md
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința
10:40
Fostul deputat comunist, condamnat pentru îmbogățire ilicită: venituri ilegale de aproape 2 milioane de lei # Unica.md
Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de
10:20
Procesul lui Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, aproape de final. Creangă, internat în spital după arest # Unica.md
Procesul în care Ion Creangă, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului Republicii Moldova, este judecat pentru trădare de patrie, se apropie de final. Potrivit procurorului de caz, Dumitru Ștefîrță,
09:50
Trei persoane au ajuns la spital după ce două autocamioane s-au ciocnit în această dimineață pe șoseaua Balcani, la intrarea în localitatea Grătiești, municipiul Chișinău. Foto: Pulsmedia.md Oamenii legii au
07:50
Vinete prăjite crocante, cu trucuri de chef Michelin: Secretele lui Dani García pentru gustare ușoară și delicioasă # Unica.md
Pentru mulți pasionați de gătit, vinetele prăjite crocante rămân o adevărată provocare: de cele mai multe ori, aceste legume absorb cantități mari de ulei și devin grele, greu de digerat.
07:40
Statele Unite ale Americii au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, în contextul intensificării eforturilor de a contracara
07:30
Incendii devastatoare în sudul Europei: Mii de persoane evacuate, cel puțin trei morți și intervenții la limită # Unica.md
Sudul Europei se confruntă cu o criză fără precedent, după ce temperaturile record din această săptămână au declanșat incendii de vegetație masive în Grecia, Spania și Portugalia. Comisia Europeană a
Ieri
07:20
Astăzi, astrele ne provoacă să ne ascultăm vocea interioară și să acționăm cu încredere, fie că este vorba de relații, carieră sau sănătate. Fiecare semn zodiacal primește un mesaj amplu,
01:00
Descoperire revoluționară: Un zahăr marin ar putea deveni o armă eficientă împotriva cancerului # Unica.md
O echipă de cercetători chinezi a făcut un pas important în lupta împotriva cancerului, identificând un zahăr natural, denumit EPS3.9, produs de bacterii marine, cu potențial uriaș pentru dezvoltarea unor
00:20
Irina Vlah și Victoria Furtună, surprinse împreună la Aeroportul „Eugen Doga” Chișinău după un zbor de la Istanbul # Unica.md
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, lidera Partidului „Inima Moldovei", și Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare", au fost surprinse joi seară, 14 august, de reporterii Moldova 1 la Aeroportul
00:10
ONU avertizează Israelul și Rusia: Armatele riscă să fie incluse pe lista entităților suspectate de violențe sexuale în conflicte # Unica.md
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a transmis joi un avertisment dur către Israel și Rusia, precizând că armatele celor două țări riscă să fie declarate entități suspectate de comiterea de violențe
00:00
Un bărbat murit, iar altul a ajuns la spital, după ce motocultorul cu care se deplasau a fost spulberat de un microbuz. Accidentul a avut loc în această seară, în
14 august 2025
23:50
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată # Unica.md
Pe măsură ce luna august avansează, porumbul devine vedeta incontestabilă a piețelor din România și Republica Moldova. Porumbul fiert, gustarea preferată a verii, cucerește toate generațiile prin simplitatea și savoarea
23:50
Cea mai mare gară din lume a fost deschisă în China, la Chongqing: suprafață cât 170 de terenuri de fotbal și facilități ultramoderne # Unica.md
China a inaugurat recent cea mai mare gară din lume, cu o suprafață impresionantă de 1,22 milioane de metri pătrați, echivalentul a 170 de terenuri de fotbal. Terminalul feroviar monumental,
23:30
Tragedie în Olanda: Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda # Unica.md
O persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald cu 34 de pasageri la bord a aterizat violent pe
23:20
Incident armat la Chișinău: Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a împușcat accidental în picior # Unica.md
Un bărbat a ajuns la spital în urma unui incident petrecut noaptea trecută, în jurul orei 23:30, la intersecția străzii Ginta Latină cu bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Potrivit
23:20
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a discutat cu pădurarii din Silva Sud despre reușitele programului de împădurire # Unica.md
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit astăzi, 14 august, cu pădurarii din cadrul Silva Sud, pentru a discuta despre progresele și provocările Programului de împădurire la nivel local. În cadrul
19:10
Număr record de dări în locațiune a bunurilor imobile, înregistrat la SFS în primele șapte luni ale anului # Unica.md
În primele șapte luni ale anului 2025, la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au fost înregistrate 17.171 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, marcând o creștere cu
19:00
Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” dedicat vinurilor spumante # Unica.md
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al vinurilor spumante, găzduind pentru prima dată prestigioasa competiție internațională „Concours Mondial de Bruxelles". Evenimentul va avea loc între 3 și 5 septembrie
19:00
Producția de înghețată din Republica Moldova atinge un nou record. Exporturile, în creștere către țări din Orientul Mijlociu și Europa # Unica.md
Producția de înghețată în Republica Moldova a atins în 2024 un volum record de 17,14 milioane de litri, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Cifra marchează o creștere
18:40
Melania Trump amenință cu un proces de peste un miliard de dolari împotriva lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden # Unica.md
Melania Trump, fosta primă-doamnă a Statelor Unite, a anunțat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden, și îi va cere despăgubiri de peste un
18:30
Bloggerul Ilya Varlamov care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat în lipsă la 8 ani de închisoare în Rusia # Unica.md
Tribunalul din Moscova l-a condamnat, în lipsă, pe cunoscutul blogger Ilya Varlamov la opt ani de închisoare cu regim general și la o amendă de 99,5 milioane de ruble (peste
18:30
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, furate de pe serverele hotelurilor din Italia și scoase la vânzare pe dark web # Unica.md
Agenția italiană de informații digitale (AGID) a anunțat că zeci de mii de acte de identitate scanate aparținând turiștilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia și
18:20
Incendiu de vegetație în cimitirul de lângă Biserica „Sfântul Nicolae” din Costești, Ialoveni # Unica.md
Un incendiu de vegetație a izbucnit astăzi în cimitirul de lângă Biserica „Sfântul Nicolae" din satul Costești, raionul Ialoveni. La fața locului au intervenit operativ echipajele de pompieri, care au
18:10
Descoperire macabră în Chișinău: Un tânăr de 20 de ani, găsit decedat într-o fâșie forestieră # Unica.md
Oamenii legii au fost alertați astăzi, în jurul orei 11:30, de către un trecător, după ce acesta a descoperit trupul neînsuflețit al unui tânăr într-o fâșie forestieră de pe strada
18:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1.700
18:10
Căutări disperate la Tuzara, Călărași: Un copil de 14 ani, dat dispărut după ce hainele sale au fost găsite pe malul unui iaz # Unica.md
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază, iar hainele acestuia au fost descoperite pe malul unui iaz din apropierea localității
18:00
Peste 300 de milioane de lei investiți în infrastructura rutieră din Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii # Unica.md
Peste 300 de milioane de lei au fost investiți, în perioada 2021–2024, în infrastructura rutieră și drumurile din municipiul Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, suma a fost
18:00
Activitatea Centrului de Medicină Legală, paralizată timp de două zile din cauza unei defecțiuni digitale. Rudele nu au putut primi corpurile neînsuflețite la timp # Unica.md
Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală din Republica Moldova a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției a suferit o defecțiune majoră. Din această cauză,
18:00
Accident grav la intrarea în Anenii Noi: O femeie, în stare critică după o coliziune între două automobile Honda # Unica.md
O femeie se zbate între viață și moarte, după ce mașina cu care se deplasa s-a ciocnit violent cu un alt autoturism. Accidentul s-a produs ieri, în jurul orei 11:19,
17:50
Suspecții în cazul atentatului asupra primarului din Stăuceni, reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău # Unica.md
Poliția anunță că persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând un obiect exploz
