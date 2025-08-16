Trump, după summitul cu Putin: „Am talentul de a încheia războaie.” Acordul pentru Ucraina depinde de Zelenski

18:10

Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază, iar hainele acestuia au fost descoperite pe malul unui iaz din apropierea localității