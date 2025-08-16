Accident grav la Ivancea, Orhei: Patru persoane rănite în urma coliziunii dintre două automobile

18:00

Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală din Republica Moldova a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției a suferit o defecțiune majoră. Din această cauză, ... Post-ul Activitatea Centrului de Medicină Legală, paralizată timp de două zile din cauza unei defecțiuni digitale. Rudele nu au putut primi corpurile neînsuflețite la timp apare prima dată în Unica.md.