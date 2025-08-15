Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska. Aplauze de la Trump

ProTV.md, 15 august 2025 23:30

Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska. Aplauze de la Trump

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
23:40
Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la șapte ore - VIDEO ProTV.md
Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei”. Acestea ar urma să dureze până la șapte ore - VIDEO
23:40
Reuters: Limbajul corporal cald al lui Trump și Putin. S-au salutat ca niște vechi prieteni ProTV.md
Reuters: Limbajul corporal cald al lui Trump și Putin. S-au salutat ca niște vechi prieteni
Acum 15 minute
23:30
LIVE TEXT. Trump și Putin, întâlnire în Alaska. Summitul a început. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei - FOTO/VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Trump și Putin, întâlnire în Alaska. Summitul a început. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei - FOTO/VIDEO
23:30
Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska. Aplauze de la Trump ProTV.md
Indicațiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska. Aplauze de la Trump
Acum o oră
23:00
Incident neașteptat în timpul întâlnirii Putin-Trump: un bombardier strategic american B-2 a zburat chiar de asupra celor doi lideri - VIDEO ProTV.md
Incident neașteptat în timpul întâlnirii Putin-Trump: un bombardier strategic american B-2 a zburat chiar de asupra celor doi lideri - VIDEO
22:50
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei” - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump au început în format „trei la trei” - VIDEO
22:50
Moment tensionat în Alaska: întrebat când va înceta să ucidă civili ucraineni, liderul rus a zâmbit. Jurnaliștii, scoși de la negocieri - VIDEO ProTV.md
Moment tensionat în Alaska: întrebat când va înceta să ucidă civili ucraineni, liderul rus a zâmbit. Jurnaliștii, scoși de la negocieri - VIDEO
Acum 2 ore
22:40
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump încep în format „trei la trei” - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Discuțiile dintre Putin și Trump încep în format „trei la trei” - VIDEO
22:30
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. Urmează discuții între delegațiile ruse și americane / Ultimele declarații ale lui Zelenski ProTV.md
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. Urmează discuții între delegațiile ruse și americane / Ultimele declarații ale lui Zelenski
22:20
Ultima oră. Trump l-a întâmpinat pe Putin la trapa avionului, după care au plecat cu același automobil. Primele imagini cu cei doi șefi de stat - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Trump l-a întâmpinat pe Putin la trapa avionului, după care au plecat cu același automobil. Primele imagini cu cei doi șefi de stat - VIDEO
22:10
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. În scurt timp încep discuțiile despre războiul din Ucraina. Ultimele declarații ale lui Zelenski ProTV.md
LIVE TEXT. Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump. În scurt timp încep discuțiile despre războiul din Ucraina. Ultimele declarații ale lui Zelenski
22:10
Avionul lui Vladimir Putin a ajuns în Alaska, anunță presa rusă. Primele imagini de la aeroport - VIDEO ProTV.md
Avionul lui Vladimir Putin a ajuns în Alaska, anunță presa rusă. Primele imagini de la aeroport - VIDEO
22:00
Avionul lui Vladimir Putin a ajuns în Alaska, anunță presa rusă ProTV.md
Avionul lui Vladimir Putin a ajuns în Alaska, anunță presa rusă
22:00
Fiul lui Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania ProTV.md
Fiul lui Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania
21:50
Reprezentantul lui Putin a prezentat locul negocierilor cu Trump. Sloganul întâlnirii: „În căutarea păcii” ProTV.md
Reprezentantul lui Putin a prezentat locul negocierilor cu Trump. Sloganul întâlnirii: „În căutarea păcii”
Acum 4 ore
21:40
Avionul lui Putin încă se află în zbor. Jurnalistul propagandist a liderului de la Kremlin afirmă că a aterizat un avion cu persoanele care însoțesc președintele - VIDEO ProTV.md
Avionul lui Putin încă se află în zbor. Jurnalistul propagandist a liderului de la Kremlin afirmă că a aterizat un avion cu persoanele care însoțesc președintele - VIDEO
21:40
Avionul lui Trump a aterizat în Alaska, dar Putin întârzie: Casa Albă anunță că întâlnirea va fi în format restrâns - VIDEO ProTV.md
Avionul lui Trump a aterizat în Alaska, dar Putin întârzie: Casa Albă anunță că întâlnirea va fi în format restrâns - VIDEO
21:30
Covorul roșu și ochii lumii ațintiți spre aeroport: Ultimele pregătiri pentru întâlnirea istorică din Alaska- VIDEO ProTV.md
Covorul roșu și ochii lumii ațintiți spre aeroport: Ultimele pregătiri pentru întâlnirea istorică din Alaska- VIDEO
21:30
Avionul lui Trump a aterizat în Alaska, dar Putin întârzie: întâlnirea va fi în format restrâns - VIDEO ProTV.md
Avionul lui Trump a aterizat în Alaska, dar Putin întârzie: întâlnirea va fi în format restrâns - VIDEO
21:20
Avionul lui Putin încă se află în zbor. Jurnalistul Pavel Zarubin afirmă că a aterizat un avion cu persoanele care însoțesc președintele ProTV.md
Avionul lui Putin încă se află în zbor. Jurnalistul Pavel Zarubin afirmă că a aterizat un avion cu persoanele care însoțesc președintele
21:10
Avionul lui Putin a aterizat în Alaska pentru negocierile cu Trump. Peste 500.000 de persoane urmăresc în timp real - VIDEO ProTV.md
Avionul lui Putin a aterizat în Alaska pentru negocierile cu Trump. Peste 500.000 de persoane urmăresc în timp real - VIDEO
21:00
Avionul lui Putin a aterizat în Alaska pentru negocierile cu Trump. Peste 500.000 de persoane urmăresc în timp real ProTV.md
Avionul lui Putin a aterizat în Alaska pentru negocierile cu Trump. Peste 500.000 de persoane urmăresc în timp real
20:50
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska ProTV.md
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska
20:40
Delegațiile SUA și Rusiei s-au instalat în Alaska în așteptarea summitului Trump-Putin. Ce include agenda întâlnirii celor doi lideri - VIDEO ProTV.md
Delegațiile SUA și Rusiei s-au instalat în Alaska în așteptarea summitului Trump-Putin. Ce include agenda întâlnirii celor doi lideri - VIDEO
20:20
LIVE TEXT. Întâlnire crucială Trump – Putin, în scurt timp în Alaska. Kremlinul spune că poate dura până la 7 ore, dar Trump amenință că va părăsi summitul dacă nu decurge bine. Ultimele declarații ale lui Zelenski ProTV.md
LIVE TEXT. Întâlnire crucială Trump – Putin, în scurt timp în Alaska. Kremlinul spune că poate dura până la 7 ore, dar Trump amenință că va părăsi summitul dacă nu decurge bine. Ultimele declarații ale lui Zelenski
20:20
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine”. Ce va face liderul SUA în caz contrar - VIDEO ProTV.md
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine”. Ce va face liderul SUA în caz contrar - VIDEO
20:20
Avionul lui Vladimir Putin se pregătește de aterizare în Alaska. Peste 160.000 de persoane urmăresc zborul în timp real ProTV.md
Avionul lui Vladimir Putin se pregătește de aterizare în Alaska. Peste 160.000 de persoane urmăresc zborul în timp real
20:10
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine”. Ce va face liderul SUA în caz contrar ProTV.md
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine”. Ce va face liderul SUA în caz contrar
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 15.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 15.08.2025
Acum 6 ore
19:40
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO ProTV.md
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO
19:40
Avionul cu Vladimir Putin la bord a intrat în spațiul aerian al SUA: Zborul este urmărit în regim real de 70 de mii de persoane ProTV.md
Avionul cu Vladimir Putin la bord a intrat în spațiul aerian al SUA: Zborul este urmărit în regim real de 70 de mii de persoane
19:30
Ucraina a stabilit trei criterii-cheie pentru evaluarea summitului Trump–Putin de la Anchorage. Care sunt acestea ProTV.md
Ucraina a stabilit trei criterii-cheie pentru evaluarea summitului Trump–Putin de la Anchorage. Care sunt acestea
19:30
Zelenski: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă – iar asta spune multe” - VIDEO ProTV.md
Zelenski: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă – iar asta spune multe” - VIDEO
19:20
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe opozanții încarcerați. „Știu mai bine decât oricine costul întârzierilor în eliberarea prizonierilor” ProTV.md
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe opozanții încarcerați. „Știu mai bine decât oricine costul întârzierilor în eliberarea prizonierilor”
19:10
Accident în lanț la o intersecție din centrul orașului: Patru mașini avariate, circulație temporar îngreunată - VIDEO ProTV.md
Accident în lanț la o intersecție din centrul orașului: Patru mașini avariate, circulație temporar îngreunată - VIDEO
18:50
Peskov: Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea să dureze până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri ProTV.md
Peskov: Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea să dureze până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
18:40
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski ProTV.md
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski
18:40
Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea dura până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri ProTV.md
Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea dura până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
18:30
Trump și Putin se întâlnesc față în față în Alaska: Summitul începe în această seară și ar putea dura până la 7 ore ProTV.md
Trump și Putin se întâlnesc față în față în Alaska: Summitul începe în această seară și ar putea dura până la 7 ore
18:20
Victoria Sanduța a depus semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală: CEC va verifica documentele în termen de 7 zile ProTV.md
Victoria Sanduța a depus semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală: CEC va verifica documentele în termen de 7 zile
18:10
Mize globale pentru toată lumea de la summitul de la Alaska: Moscova își consolidează câștigurile teritoriale, iar UE și Ucraina se tem pentru securitatea și suveranitatea țării vecine - VIDEO ProTV.md
Mize globale pentru toată lumea de la summitul de la Alaska: Moscova își consolidează câștigurile teritoriale, iar UE și Ucraina se tem pentru securitatea și suveranitatea țării vecine - VIDEO
18:10
Măsuri de securitate fără precedent la Anchorage înaintea summitului dintre SUA și Rusia ProTV.md
Măsuri de securitate fără precedent la Anchorage înaintea summitului dintre SUA și Rusia
18:00
Trump și Putin se întâlnesc după șase ani. Istoria relației dintre cei doi lideri este cea a doi bărbați cu un ego supradimensionat - VIDEO ProTV.md
Trump și Putin se întâlnesc după șase ani. Istoria relației dintre cei doi lideri este cea a doi bărbați cu un ego supradimensionat - VIDEO
18:00
Perioada de înscriere pentru a putea vota prin corespondență la alegerile din toamnă s-a încheiat. Câți moldoveni s-au înscris în total - VIDEO ProTV.md
Perioada de înscriere pentru a putea vota prin corespondență la alegerile din toamnă s-a încheiat. Câți moldoveni s-au înscris în total - VIDEO
17:50
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia - VIDEO ProTV.md
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia - VIDEO
17:50
Echipele românești sunt cu gandul la meciurile decisive ce duc în grupele cupelor europene. FCSB speră să prindă Liga Europei, iar CFR și Unversitatea Craiova - Liga Conferinței - VIDEO ProTV.md
Echipele românești sunt cu gandul la meciurile decisive ce duc în grupele cupelor europene. FCSB speră să prindă Liga Europei, iar CFR și Unversitatea Craiova - Liga Conferinței - VIDEO
Acum 8 ore
17:40
POLITICO: Moldova ar putea deschide în septembrie primul capitol de negocieri pentru aderarea la UE. Cum arată scenariul aflat în discuție la nivelul UE - VIDEO ProTV.md
POLITICO: Moldova ar putea deschide în septembrie primul capitol de negocieri pentru aderarea la UE. Cum arată scenariul aflat în discuție la nivelul UE - VIDEO
17:40
Un nou rezultat șoc la Mastersul de la Cincinnati: Holger Rune, eliminat de jucătorul clasat pe locul 136 mondial - VIDEO ProTV.md
Un nou rezultat șoc la Mastersul de la Cincinnati: Holger Rune, eliminat de jucătorul clasat pe locul 136 mondial - VIDEO
17:40
SUA extind sancțiunile împotriva rețelelor financiare legate de Rusia și Ilan Șor: bursele Grinex și Garantex, vizate pentru spălare de bani și eludarea sancțiunilor - VIDEO ProTV.md
SUA extind sancțiunile împotriva rețelelor financiare legate de Rusia și Ilan Șor: bursele Grinex și Garantex, vizate pentru spălare de bani și eludarea sancțiunilor - VIDEO
17:40
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA ProTV.md
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.