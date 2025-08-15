Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine”. Ce va face liderul SUA în caz contrar - VIDEO
15 august 2025
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine". Ce va face liderul SUA în caz contrar
LIVE TEXT. Întâlnire crucială Trump – Putin, în scurt timp în Alaska. Kremlinul spune că poate dura până la 7 ore, dar Trump amenință că va părăsi summitul dacă nu decurge bine. Ultimele declarații ale lui Zelenski
LIVE TEXT. Întâlnire crucială Trump – Putin, în scurt timp în Alaska. Kremlinul spune că poate dura până la 7 ore, dar Trump amenință că va părăsi summitul dacă nu decurge bine. Ultimele declarații ale lui Zelenski
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine". Ce va face liderul SUA în caz contrar
Avionul lui Vladimir Putin se pregătește de aterizare în Alaska. Peste 160.000 de persoane urmăresc zborul în timp real
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că totul va decurge foarte bine". Ce va face liderul SUA în caz contrar
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 15.08.2025
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest". Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO
Avionul cu Vladimir Putin la bord a intrat în spațiul aerian al SUA: Zborul este urmărit în regim real de 70 de mii de persoane # ProTV.md
Avionul cu Vladimir Putin la bord a intrat în spațiul aerian al SUA: Zborul este urmărit în regim real de 70 de mii de persoane
Ucraina a stabilit trei criterii-cheie pentru evaluarea summitului Trump–Putin de la Anchorage. Care sunt acestea # ProTV.md
Ucraina a stabilit trei criterii-cheie pentru evaluarea summitului Trump–Putin de la Anchorage. Care sunt acestea
Zelenski: „În ziua negocierilor, rușii continuă să ucidă – iar asta spune multe"
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe opozanții încarcerați. „Știu mai bine decât oricine costul întârzierilor în eliberarea prizonierilor” # ProTV.md
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe opozanții încarcerați. „Știu mai bine decât oricine costul întârzierilor în eliberarea prizonierilor"
Accident în lanț la o intersecție din centrul orașului: Patru mașini avariate, circulație temporar îngreunată - VIDEO # ProTV.md
Accident în lanț la o intersecție din centrul orașului: Patru mașini avariate, circulație temporar îngreunată
Peskov: Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea să dureze până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri # ProTV.md
Peskov: Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea să dureze până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski # ProTV.md
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski
Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea dura până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri # ProTV.md
Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea dura până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
Trump și Putin se întâlnesc față în față în Alaska: Summitul începe în această seară și ar putea dura până la 7 ore # ProTV.md
Trump și Putin se întâlnesc față în față în Alaska: Summitul începe în această seară și ar putea dura până la 7 ore
Victoria Sanduța a depus semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală: CEC va verifica documentele în termen de 7 zile # ProTV.md
Victoria Sanduța a depus semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală: CEC va verifica documentele în termen de 7 zile
Mize globale pentru toată lumea de la summitul de la Alaska: Moscova își consolidează câștigurile teritoriale, iar UE și Ucraina se tem pentru securitatea și suveranitatea țării vecine - VIDEO # ProTV.md
Mize globale pentru toată lumea de la summitul de la Alaska: Moscova își consolidează câștigurile teritoriale, iar UE și Ucraina se tem pentru securitatea și suveranitatea țării vecine
Măsuri de securitate fără precedent la Anchorage înaintea summitului dintre SUA și Rusia
Trump și Putin se întâlnesc după șase ani. Istoria relației dintre cei doi lideri este cea a doi bărbați cu un ego supradimensionat - VIDEO # ProTV.md
Trump și Putin se întâlnesc după șase ani. Istoria relației dintre cei doi lideri este cea a doi bărbați cu un ego supradimensionat
Perioada de înscriere pentru a putea vota prin corespondență la alegerile din toamnă s-a încheiat. Câți moldoveni s-au înscris în total - VIDEO # ProTV.md
Perioada de înscriere pentru a putea vota prin corespondență la alegerile din toamnă s-a încheiat. Câți moldoveni s-au înscris în total
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia - VIDEO # ProTV.md
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia
Echipele românești sunt cu gandul la meciurile decisive ce duc în grupele cupelor europene. FCSB speră să prindă Liga Europei, iar CFR și Unversitatea Craiova - Liga Conferinței - VIDEO # ProTV.md
Echipele românești sunt cu gandul la meciurile decisive ce duc în grupele cupelor europene. FCSB speră să prindă Liga Europei, iar CFR și Unversitatea Craiova - Liga Conferinței
POLITICO: Moldova ar putea deschide în septembrie primul capitol de negocieri pentru aderarea la UE. Cum arată scenariul aflat în discuție la nivelul UE - VIDEO # ProTV.md
POLITICO: Moldova ar putea deschide în septembrie primul capitol de negocieri pentru aderarea la UE. Cum arată scenariul aflat în discuție la nivelul UE
Un nou rezultat șoc la Mastersul de la Cincinnati: Holger Rune, eliminat de jucătorul clasat pe locul 136 mondial - VIDEO # ProTV.md
Un nou rezultat șoc la Mastersul de la Cincinnati: Holger Rune, eliminat de jucătorul clasat pe locul 136 mondial
SUA extind sancțiunile împotriva rețelelor financiare legate de Rusia și Ilan Șor: bursele Grinex și Garantex, vizate pentru spălare de bani și eludarea sancțiunilor - VIDEO # ProTV.md
SUA extind sancțiunile împotriva rețelelor financiare legate de Rusia și Ilan Șor: bursele Grinex și Garantex, vizate pentru spălare de bani și eludarea sancțiunilor
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA # ProTV.md
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei - VIDEO # ProTV.md
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei
Eliminare rușinoasă pentru Milsami. Campioana Moldovei, umilită de gruparea modestă din San Marino, Virtus - VIDEO # ProTV.md
Eliminare rușinoasă pentru Milsami. Campioana Moldovei, umilită de gruparea modestă din San Marino, Virtus
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil - VIDEO # ProTV.md
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cu ce pedeapsă se poate alege edilul - VIDEO # ProTV.md
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cu ce pedeapsă se poate alege edilul
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.08.2025
Moldova a rămas fără nici o echipă în cupele europene, după ce și vicecampioana Sheriff a fost eliminată - VIDEO # ProTV.md
Moldova a rămas fără nici o echipă în cupele europene, după ce și vicecampioana Sheriff a fost eliminată
CEC a înregistrat primii concurenți electorali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Despre cine este vorba # ProTV.md
CEC a înregistrat primii concurenți electorali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Despre cine este vorba
Alegerile parlamentare din Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus # ProTV.md
Alegerile parlamentare din Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus
Elveția oferă circa 5,4 milioane de euro pentru susținerea proiectului „Viață sănătoasă” în Republica Moldova, destinat reducerii poverii bolilor netransmisibile # ProTV.md
Elveția oferă circa 5,4 milioane de euro pentru susținerea proiectului „Viață sănătoasă" în Republica Moldova, destinat reducerii poverii bolilor netransmisibile
Donald Trump a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko înaintea summitului cu Vladimir Putin în Alaska # ProTV.md
Donald Trump a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko înaintea summitului cu Vladimir Putin în Alaska
Donald Trump mizează pe progrese la summitul din Alaska și va discută cu Putin despre schimbul de teritorii, dar subliniază că Ucraina decide în final # ProTV.md
Donald Trump mizează pe progrese la summitul din Alaska și va discută cu Putin despre schimbul de teritorii, dar subliniază că Ucraina decide în final
TÂRG NAȚIONAL DE COVOARE – Sărbătoarea Confortului și a Familiei
Promova un magazin de droguri pe Telegram, scriind adresa pe mașini din Chișinău: bărbatul a fost reținut. Ce a declarat acesta – VIDEO # ProTV.md
Promova un magazin de droguri pe Telegram, scriind adresa pe mașini din Chișinău: bărbatul a fost reținut. Ce a declarat acesta
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # ProTV.md
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în aret preventiv pentru 30 de zile
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane” # ProTV.md
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane"
Summitul din Alaska, scena unei noi încercări de mediere: Trump vrea să discute cu Putin despre Ucraina, însă recunoaște dreptul suveran al Kievului # ProTV.md
Summitul din Alaska, scena unei noi încercări de mediere: Trump vrea să discute cu Putin despre Ucraina, însă recunoaște dreptul suveran al Kievului
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația # ProTV.md
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația
Accident grav la Orhei. Patru persoane - transportate în stare gravă la spital, după ce trei automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Orhei. Patru persoane - transportate în stare gravă la spital, după ce trei automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev” pentru jurnaliștii ruși # ProTV.md
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev" pentru jurnaliștii ruși
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei # ProTV.md
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei
Atac armat la o moschee din Suedia. Mai multe persoane au fost rănite
Donald Trump zboară în prezent spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină - VIDEO # ProTV.md
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină
