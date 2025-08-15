LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski
15 august 2025
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski
Peskov: Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea să dureze până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
Peskov: Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea să dureze până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Trump și Putin sunt în drum spre Anchorage. Noi declarații făcute de Zelenski
Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea dura până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
Discuțiile dintre Trump și Putin ar putea dura până la 7 ore. Noi informații despre întâlnirea celor doi lideri
Trump și Putin se întâlnesc față în față în Alaska: Summitul începe în această seară și ar putea dura până la 7 ore
Trump și Putin se întâlnesc față în față în Alaska: Summitul începe în această seară și ar putea dura până la 7 ore
Victoria Sanduța a depus semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală: CEC va verifica documentele în termen de 7 zile
Victoria Sanduța a depus semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală: CEC va verifica documentele în termen de 7 zile
Mize globale pentru toată lumea de la summitul de la Alaska: Moscova își consolidează câștigurile teritoriale, iar UE și Ucraina se tem pentru securitatea și suveranitatea țării vecine - VIDEO
Mize globale pentru toată lumea de la summitul de la Alaska: Moscova își consolidează câștigurile teritoriale, iar UE și Ucraina se tem pentru securitatea și suveranitatea țării vecine - VIDEO
Măsuri de securitate fără precedent la Anchorage înaintea summitului dintre SUA și Rusia
Trump și Putin se întâlnesc după șase ani. Istoria relației dintre cei doi lideri este cea a doi bărbați cu un ego supradimensionat - VIDEO
Trump și Putin se întâlnesc după șase ani. Istoria relației dintre cei doi lideri este cea a doi bărbați cu un ego supradimensionat - VIDEO
Perioada de înscriere pentru a putea vota prin corespondență la alegerile din toamnă s-a încheiat. Câți moldoveni s-au înscris în total - VIDEO
Perioada de înscriere pentru a putea vota prin corespondență la alegerile din toamnă s-a încheiat. Câți moldoveni s-au înscris în total - VIDEO
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia - VIDEO
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia - VIDEO
Echipele românești sunt cu gandul la meciurile decisive ce duc în grupele cupelor europene. FCSB speră să prindă Liga Europei, iar CFR și Unversitatea Craiova - Liga Conferinței - VIDEO
Echipele românești sunt cu gandul la meciurile decisive ce duc în grupele cupelor europene. FCSB speră să prindă Liga Europei, iar CFR și Unversitatea Craiova - Liga Conferinței - VIDEO
POLITICO: Moldova ar putea deschide în septembrie primul capitol de negocieri pentru aderarea la UE. Cum arată scenariul aflat în discuție la nivelul UE - VIDEO
POLITICO: Moldova ar putea deschide în septembrie primul capitol de negocieri pentru aderarea la UE. Cum arată scenariul aflat în discuție la nivelul UE - VIDEO
Un nou rezultat șoc la Mastersul de la Cincinnati: Holger Rune, eliminat de jucătorul clasat pe locul 136 mondial - VIDEO
Un nou rezultat șoc la Mastersul de la Cincinnati: Holger Rune, eliminat de jucătorul clasat pe locul 136 mondial - VIDEO
SUA extind sancțiunile împotriva rețelelor financiare legate de Rusia și Ilan Șor: bursele Grinex și Garantex, vizate pentru spălare de bani și eludarea sancțiunilor - VIDEO
SUA extind sancțiunile împotriva rețelelor financiare legate de Rusia și Ilan Șor: bursele Grinex și Garantex, vizate pentru spălare de bani și eludarea sancțiunilor - VIDEO
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei - VIDEO
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei - VIDEO
Eliminare rușinoasă pentru Milsami. Campioana Moldovei, umilită de gruparea modestă din San Marino, Virtus - VIDEO
Eliminare rușinoasă pentru Milsami. Campioana Moldovei, umilită de gruparea modestă din San Marino, Virtus - VIDEO
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil - VIDEO
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil - VIDEO
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cu ce pedeapsă se poate alege edilul - VIDEO
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cu ce pedeapsă se poate alege edilul - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.08.2025
Moldova a rămas fără nici o echipă în cupele europene, după ce și vicecampioana Sheriff a fost eliminată - VIDEO
Moldova a rămas fără nici o echipă în cupele europene, după ce și vicecampioana Sheriff a fost eliminată - VIDEO
CEC a înregistrat primii concurenți electorali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Despre cine este vorba
CEC a înregistrat primii concurenți electorali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Despre cine este vorba
Alegerile parlamentare din Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus
Alegerile parlamentare din Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus
Elveția oferă circa 5,4 milioane de euro pentru susținerea proiectului „Viață sănătoasă" în Republica Moldova, destinat reducerii poverii bolilor netransmisibile
Elveția oferă circa 5,4 milioane de euro pentru susținerea proiectului „Viață sănătoasă” în Republica Moldova, destinat reducerii poverii bolilor netransmisibile
Donald Trump a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko înaintea summitului cu Vladimir Putin în Alaska
Donald Trump a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko înaintea summitului cu Vladimir Putin în Alaska
Donald Trump mizează pe progrese la summitul din Alaska și va discută cu Putin despre schimbul de teritorii, dar subliniază că Ucraina decide în final
Donald Trump mizează pe progrese la summitul din Alaska și va discută cu Putin despre schimbul de teritorii, dar subliniază că Ucraina decide în final
TÂRG NAȚIONAL DE COVOARE – Sărbătoarea Confortului și a Familiei
Promova un magazin de droguri pe Telegram, scriind adresa pe mașini din Chișinău: bărbatul a fost reținut. Ce a declarat acesta – VIDEO
Promova un magazin de droguri pe Telegram, scriind adresa pe mașini din Chișinău: bărbatul a fost reținut. Ce a declarat acesta – VIDEO
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane"
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane”
Summitul din Alaska, scena unei noi încercări de mediere: Trump vrea să discute cu Putin despre Ucraina, însă recunoaște dreptul suveran al Kievului
Summitul din Alaska, scena unei noi încercări de mediere: Trump vrea să discute cu Putin despre Ucraina, însă recunoaște dreptul suveran al Kievului
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația
Accident grav la Orhei. Patru persoane - transportate în stare gravă la spital, după ce trei automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
Accident grav la Orhei. Patru persoane - transportate în stare gravă la spital, după ce trei automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev" pentru jurnaliștii ruși
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev” pentru jurnaliștii ruși
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei
Atac armat la o moschee din Suedia. Mai multe persoane au fost rănite
Donald Trump zboară în prezent spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin - VIDEO
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină - VIDEO
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină - VIDEO
„Mitingurile care se pregătesc de Șor vor fi unele violente, provocatoare și ar putea avea vărsări de sânge. Scopul este provocarea unui război civil." Avertizarea unui fost apropiat al oligarhului fugar - VIDEO
„Mitingurile care se pregătesc de Șor vor fi unele violente, provocatoare și ar putea avea vărsări de sânge. Scopul este provocarea unui război civil.” Avertizarea unui fost apropiat al oligarhului fugar - VIDEO
Donald Trump zboară în prezent spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin
Record periculos la alcoolemie. Un biciclist, prins băut criță, la Dondușeni - VIDEO
Maia Sandu, despre posibilitatea ca Moldova să adera la UE înaintea Ucrainei: „Nu există nicio prevedere și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză"
Maia Sandu, despre posibilitatea ca Moldova să adera la UE înaintea Ucrainei: „Nu există nicio prevedere și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză”
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî", temporar sistat. Precizările IGPF
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit." Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit.” Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital
Record periculos la alcoolemie. Un bărbat, prins băut criță, la Dondușeni - VIDEO
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
POLITICO: Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înaintea Ucrainei
