Rusia stăpânește aproape o cincime din Ucraina. Detalii despre teritoriile ocupate

Sinteza, 15 august 2025 17:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, pentru a discuta un posibil acord de încetare a focului în Ucraina. Liderul american a declarat că atât Moscova, cât și Kievul vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului, potrivit Reuters. Cât din Ucraina […]
Acum 10 minute
17:30
Acum 30 minute
17:20
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în următorii ani, acces la servicii publice mai bune, drumuri modernizate, obiective turistice atractive și condiții îmbunătățite pentru dezvoltarea economică. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat, astăzi, rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consiliul Național […]
17:20
CEC a înregistrat doi concurenți electorali pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat doi concurenți electorali pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, a fost înregistrată lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc și lista de 64 candidați din partea Partidului Politic Partidul […]
17:20
Membrii CEC au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii OSCE/BIDDO pentru observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au avut o întrevedere introductivă cu reprezentanții misiunii OSCE/BIDDO pentru observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Președinta CEC, Angelica Caraman, a relatat despre acțiunile întreprinse de autoritatea electorală pentru organizarea scrutinului parlamentar, evidențiind modificările operate la Codul electoral și legislația conexă, precum și perfecționarea proceselor electorale. Șefa Misiunii, Jillian Stirk, a […]
Acum o oră
16:40
„Renașterea” lui Șor nu a fost înregistrată în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din această toamnă # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în ședința de astăzi, să nu înregistreze Partidul „Renaștere” în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din această toamnă. Hotărârea a fost adoptată în urma examinării documentelor depuse de formațiune și a constatării unor neconformități care, potrivit CEC, împiedică înregistrarea partidului în cursa electorală. Detaliile privind motivele […]
Acum 2 ore
16:20
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Astfel, conform datelor de pe platforma https://vpc.cec.md, în total s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență 2 606 persoane, după cum urmează: 1. Australia – 57 înregistrări; 2. Canada – 682 […]
16:20
Dorin Recean a participat la ediția a XI-a a Congresului Diasporei. Ce mesaj a transmis cetățenilor # Sinteza
Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate. Mesajul a fost transmis de către prim-ministrul Dorin Recean, la ediția a XI-a a Congresului Diasporei, în cadrul panelului „Integrare europeană”, la care a participat împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Prim-ministrul a îndemnat cetățenii care vor să contribuie la procesul de […]
16:20
Peste 100 de tineri din Republica Moldova și țările parteneriatului estic au participat la Conferința Internațională a Tineretului # Sinteza
100 de tineri din Republicii Moldova, Armenia, Ucraina și alte țări ale Parteneriatului Estic, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, precum și ai structurilor europene, instituțiilor publice și partenerilor internaționali, au participat astăzi la Conferința Internațională a Tineretului organizată în cadrul Festivalului Tineretului 2025. Evenimentul a oferit un spațiu de dialog și schimb de idei despre […]
16:20
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română, la Iași # Sinteza
200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate în cadrul Taberei de vară de limbă română. Activitatea va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 18–29 august, […]
16:20
Șeful Poliției de Frontieră a avut o întrevedere de curtoazie cu reprezentanți din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și București # Sinteza
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a avut în data de 14 august a. c., o întrevedere de curtoazie cu reprezentanți din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova și București (România). Discuțiile s-au axat pe situația actuală la frontiera de stat, inclusiv asupra provocărilor, riscurilor și vulnerabilităților identificate în contextul de securitate […]
16:10
La data de 14 august 2025, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri”, în cadrul controlului coordonat cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus verificărilor de specialitate un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Republica Moldova spre Italia. Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească […]
16:10
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut # Sinteza
Poliția Capitalei a identificat și reținut bărbatul care a inscripționat mesaje publicitare pentru un canal de comercializare a drogurilor pe mai multe mașini din sectorul Buiucani. Incidentul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 august, iar imaginile au ajuns rapid în spațiul public, determinând polițiștii să se autosesizeze. În urma investigațiilor, ofițerii Inspectoratului […]
15:40
Mesajul de felicitare al directoarei Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, cu ocazia Zilei financiarului # Sinteza
Cu ocazia Zilei Financiarului, marcată anual la data de 15 august, Serviciul Fiscal de Stat vă adresează cele mai calde și sincere felicitări! Anul acesta, sărbătoarea capătă o semnificație aparte, întrucât marcăm 30 de ani de la instituirea acestei zile dedicate profesioniștilor din domeniul financiar. Este un moment de bilanț, dar și de mândrie pentru […]
Acum 4 ore
15:30
Adevărul ascuns al întâlnirii Putin-Trump. Cine câștigă, cine pierde și cine decide în jocul geopolitic al imprevizibilului? # Sinteza
În lumea de astăzi, conflictele și negocierile la nivel înalt nu mai sunt doar despre interese economice sau strategie militară, ci devin acte de redefinire a echilibrului global. Întâlnirea care are loc astăzi între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, a stârnit dezbateri aprinse și a adus în prim-plan un mecanism complex […]
15:20
VIDEO// Cazul primarului PAS reținut pentru omor. Procuror: ”Patru persoane au fost reținute pentru comiterea unei infracțiuni destul de grave” # Sinteza
Procurorul care instrumentează cazul primarului satului Frumușica, ales din partea PAS și reținut pentru un omor săvârșit în anul 2018, a oferit astăzi detalii despre anchetă și motivele pentru care oamenii legii au solicitat mandat de arestare pentru 30 de zile. Potrivit acestuia, în dosar sunt implicate patru persoane, toate fiind din aceeași localitate și […]
15:20
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane # Sinteza
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui bărbat învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei, fapt ce a cauzat din imprudență decesul a două persoane (art. 264 alin. (5) din […]
15:10
Ministrul Mediuluis-a întâlnit cu noul manager de țară al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova # Sinteza
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu Ulrich Schmitt, noul manager de țară al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. Cu această ocazie, l-a felicitat pentru numire și a subliniat rolul esențial al Băncii Mondiale în sprijinirea proiectelor de mediu din țară. Ministrul a mulțumit pentru suportul oferit de Banca Mondială pentru proiectele de mediu, […]
15:10
În perioada 13–15 august 2025 a avut loc atelierul „Elaborarea documentelor de politici publice pentru ciclul de planificare strategică 2026–2030” # Sinteza
Ministerul Afacerilor Interne își definește direcțiile de acțiune pentru următorii cinci ani printr-un proces strategic care pune în centrul său rezultatele vizibile pentru cetățeni. În perioada 13–15 august 2025, la sediul MAI, a avut loc atelierul „Elaborarea documentelor de politici publice pentru ciclul de planificare strategică 2026–2030”, organizat cu sprijinul Centrului de la Geneva pentru […]
15:10
A fost semnat Memorandumul de înțelegere pentru implementarea fazei a III-a a Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” # Sinteza
Astăzi, 15 august, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) pentru implementarea fazei a III-a a Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”. Documentul consolidează cooperarea dintre Republica Moldova și Confederația Elvețiană pentru îmbunătățirea sănătății populației prin prevenirea, controlul și […]
15:10
Înecul este o cauză principală de deces accidental, în special în rândul copiilor, și se poate întâmpla rapid și silențios. La nivel mondial, se estimează că 300.000-360.000 de persoane mor prin înec în fiecare an. De fapt, înecul este principala cauză de deces prin vătămări corporale la copiii cu vârste cuprinse între 1 și 4 […]
15:00
Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat proiectul ordinii de zi a ședinței # Sinteza
Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a Parlamentului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială. Astfel, pe data de 17 august 2025 urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați […]
14:40
O femeie a fost arestată după ce a jefuit mai multe secții de poliție. Oamenii legii au rămas fără cătușe, legitimații și bani # Sinteza
O femeie de 55 de ani a fost arestată miercuri după-amiază de Mossos d’Esquadra, în Sant Adrià de Besòs, după ce a fost prinsă furând obiecte din vestiarele mai multor secții de poliție din Catalonia. Angajată ca femeie de serviciu din luna iunie, ea este acuzată că a sustras, în mod repetat, uniforme, accesorii și […]
14:20
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit înaintea discursului pe care l-a susținut la Constanța, de Ziua Marinei Române. Șeful executivului și-a încheiat alocuțiunea făcând un apel la angajații din sistemul public că „niciun efort nu este prea mare” pentru a crea condiții mai bune și pentru a trece „de această perioadă dificilă”. „Dacă astăzi aici […]
14:10
Zborurile au fost suspendate temporar vineri dimineață pe aeroportul Manchester după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-și aripile în timp ce se deplasau spre pistă pentru decolare, scrie The Guardian. Avioanele, care urmau să zboare spre Paris și Gibraltar, au intrat în contact în jurul orei 6:30, dar au reușit să se întoarcă la un […]
14:10
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, sub un pretext inventat, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina […]
14:00
UE ia în considerare acordarea unui pas important Republicii Moldova în procesul său de aderare la UE, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o înaintea Ucrainei, tranmite timpul.md. Conform scenariului analizat de oficialii europeni, țările membre ale Uniunii Europene ar urma să voteze pentru deschiderea unui prim „cluster de negociere” […]
13:50
Poliția de Frontieră informează că, în prezent, la punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, pe direcția ieșire din Republica Moldova, transmite libertv.md. Autoritățile de control acționează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației, fiind implementate măsuri suplimentare pentru reducerea timpului de așteptare. Călătorii sunt îndemnați […]
Acum 6 ore
13:30
Suspecții atentatului cu explozibil asupra primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Chișinău # Sinteza
Persoanele bănuite că au aruncat un obiect exploziv în fața casei primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, au fost reținute astăzi de poliție pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova, transmite libertv.md. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la această oră sunt desfășurate mai multe percheziții în cadrul anchetei. Primele constatări […]
13:30
VIDEO// Andrei Năstase lansează un program amplu pentru diaspora: „O singură țară, oriunde am fi” # Sinteza
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, a prezentat un set de măsuri dedicate cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menite să consolideze legătura dintre aceștia și țară. Programul, intitulat „O singură țară, oriunde am fi”, propune stimulente fiscale, sprijin pentru investiții și mecanisme pentru participarea civică directă a diasporei, transmite […]
13:10
Primăria municipiului Chișinău anunță că, începând cu 15 august, ora 00:01, și până pe 17 august, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe următoarele tronsoane din centrul capitalei. str. Vlaicu Pârcălab – segmentul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. 31 August 1989 str. Veronica Micle – între str. A. Pușkin […]
13:10
Franța se situează pe locul șapte în rândul celor mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană # Sinteza
Franța se situează pe locul șapte în rândul celor mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În 2024, valoarea comerțului bilateral a atins 260,4 milioane dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023. Comparativ, în 2017 schimburile comerciale însumau 163,5 milioane dolari, ceea ce evidențiază o evoluție stabilă și continuă a relațiilor […]
13:10
Rusia are o poziție clară și bine definită pentru summit-ul din Alaska, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, scrie Interfax. „Nu facem niciodată presupuneri dinainte. Știm că avem argumente și o poziție clară, bine definită. Le vom prezenta”, a spus ministrul, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre șansele de succes ale viitorului summit. „S-a […]
13:10
Un nou avertisment privind sănătatea atrage atenția asupra unui efect surprinzător al unui superaliment popular: semințele de chia. O simulare video arată ce se poate întâmpla dacă le consumi zilnic fără a respecta recomandările, punând în pericol siguranța digestivă. Semințele de chia sunt apreciate pentru aportul lor bogat de omega-3, fibre și proteine, fiind frecvent […]
13:10
Peste 2500 de persoane s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență – mai mult de jumătate sunt din SUA # Sinteza
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Astfel, conform datelor de pe platforma https://vpc.cec.md/, în total s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență 2 606 persoane, după cum urmează: Conform procedurii, CEC urmează să desfășoare etapa de verificare […]
13:00
Un bărbat de 71 ani din Chișinău a fost condamnat la 20 ani pușcărie pentru omor comis cu deosebită cruzime # Sinteza
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 71 de ani, acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime. Astfel, potrivit sentinței, recent emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 20 […]
13:00
Suport pentru jurnaliști în acoperirea scrutinului din toamnă. CJI și BBC au elaborat un Ghid privind reflectarea mediatică a alegerilor # Sinteza
Reflectarea alegerilor în mass-media joacă un rol esențial în formarea percepției publice, precum și în conturarea opțiunii electorale. Din acest considerent, este imperios necesară o acoperire imparțială, echitabilă și cât mai largă a concurenților electorali, dar și a subiectelor legate de alegeri. Întrucât exprimarea unui vot în cunoștință de cauză este condiționată de existența în […]
12:50
VIDEO// Fostul lider al partidului ȘOR, Dinu Țurcanu, îndeamnă oamenii să nu iasă la protestul organizat de Ilan Șor: „Riscă să fie scăldat în sânge” # Sinteza
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a transmis un mesaj public în care își exprimă îngrijorarea față de protestul de lungă durată anunțat de Ilan Șor pentru mâine, în Aleea Gării din Chișinău. Într-un live pe Facebook, Țurcanu a precizat că vorbește atât din postura de fost lider raional, ales din partea Partidului Politic […]
12:50
VIDEO// Ion Ceban: „În funcția de premier, aș rezolva majoritatea problemelor țării în cel mult un an și jumătate” # Sinteza
Majoritatea problemelor țării, cum ar fi prețul la gaze, veniturile populației, infrastructura și multe altele, ar fi soluționate dacă Ion Ceban ar deține funcția de premier, având suportul majorității parlamentare. Declarațiile au fost făcute de Ion Ceban, liderul MAN, parte a Blocului ALTERNATIVA, în cadrul emisiunii Gonța Media, transmite libertv.md. „Dacă aș fi prim-ministru și […]
12:50
Șoferul care a provocat accident la Cahul soldat cu decesul a două persoane a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Sinteza
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui bărbat învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei, fapt ce a cauzat din imprudență decesul a două persoane (art. 264 alin. (5) din […]
12:10
Radu Marian: „Republica Moldova urcă în topul mondial al investițiilor construite de la zero – așa numitele investiții greenfield” # Sinteza
„Direcția este corectă! Republica Moldova urcă în topul mondial al investițiilor construite de la zero – așa numitele investiții greenfield”, scrie deputatul PAS, Radu Marian. „Moldova s-a clasat pe locul 18 la nivel global în clasamentul performanței investițiilor de tip greenfield, potrivit analizei Financial Times / FDI Intelligence, urcând 19 poziții față de anul precedent. […]
12:00
VIDEO// Ion Ceban, despre coalițiile post-alegeri: „Vom colabora cu oricine susține proiectele pentru cetățeni” # Sinteza
Primarul capitalei și unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că formațiunea este gata să colaboreze în viitorul Parlament atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga, atâta timp cât acestea vor susține proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova. „Blocul ALTERNATIVA are fixate mai […]
Acum 24 ore
18:00
Bloggerul rus Ilya Varlamov a fost condamnat la 8 ani de pușcărie și amendă de 1 milion de euro pentru răspândirea de falsuri despre armata rusă # Sinteza
Magistrații judecătoriei Meșcenski din Moscova l-au condamnat în lipsă pe bloggerul rus Ilia Varlamov la opt ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de „răspândire de falsuri despre armata rusă”. Pe lângă detenție, tânărului i-a fost aplicată o amendă în mărime 99,5 milioane de ruble, transmite IPN. Dosarul în care a fost condamnat Varlamov […]
Ieri
17:30
Patru partide și o candidată independentă, vizate de CEC pentru finanțări ilegale în alegerile prezidențiale 2024 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală a decis să sesizeze Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile a patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. În vizor se află Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Partidul „Victorie”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere” – toate parte a […]
17:00
Atacatorii primarului din Stăuceni, reținuți la Aeroportul Chișinău în timp ce încercau să părăsească țara # Sinteza
Persoanele suspectate că au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând un obiect exploziv în apropierea locuinței sale, au fost reținute astăzi pe Aeroportul Internațional Chișinău, în momentul în care încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în prezent se desfășoară mai multe percheziții în cadrul dosarului. Din primele constatări, […]
17:00
Membrii Consiliului Audiovizualului au aprobat o analiză a rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media # Sinteza
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aprobat, în ședința publică din această săptămână, o analiză a rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media de televiziune pentru 2024. Prin elaborarea acestui document se urmărește consolidarea transparenței proprietății și a finanțării mass-media, înțelegerea mecanismelor de funcționare a pieței audiovizuale; reflectarea situației furnizorilor de servicii media, dar și a […]
16:50
O nouă plecare din partidul lui Chicu. Alexandru Pleșca demisionează din funcția de președinte al Organizației Teritoriale Sîngerei # Sinteza
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) continuă să piardă lideri locali. Alexandru Pleșca, președintele Organizației Teritoriale Sîngerei, a anunțat public că renunță la calitatea de membru și la funcția de conducere pe care o deținea în partid. Într-o declarație pe pagina sa de Facebook, Pleșca a precizat că decizia a fost una asumată personal, fără […]
16:50
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat în prezența prim-ministrului Dorin Recean. Șeful Executivului a menționat că 380 de întreprinderi, din […]
16:40
Raportul SUA: Abuzurile continuă în Moldova, progresele în protecția drepturilor omului rămân limitate # Sinteza
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru 2024, analiză care arată că, față de anul precedent, nu s-au produs schimbări majore. Persistă probleme grave, în special legate de tortură, tratamente inumane și ingerințe în libertatea de exprimare, deși autoritățile au depus eforturi pentru prevenirea abuzurilor. […]
16:30
Secretarul de stat, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu șefa Misiunii, ambasadoarea Jillian Stirk # Sinteza
Secretarul de stat, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu șefa Misiunii, ambasadoarea Jillian Stirk. Întâlnirea a avut lor în contextul lansării mandatului Misiunii Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (OSCE/ODIHR) pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Discuțiile au vizat planul de activitate al misiunii pe întreaga durată a mandatului, precum […]
16:20
Victoria Furtună avertizează: „”Vremurile bune” promise de Sandu ar putea deveni o dezamăgire” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o critică dur pe președinta Maia Sandu, acuzând-o că se bazează pe sprijinul unei Uniuni Europene aflate în declin și că promovează politici care ar putea costa scump cetățenii Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Furtună a comentat viitoarele negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar […]
