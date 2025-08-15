Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil - VIDEO
ProTV.md, 15 august 2025 17:20
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
17:20
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
17:20
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil - VIDEO # ProTV.md
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil - VIDEO
17:20
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cu ce pedeapsă se poate alege edilul - VIDEO # ProTV.md
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Cu ce pedeapsă se poate alege edilul - VIDEO
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.08.2025
17:20
Moldova a rămas fără nici o echipă în cupele europene, după ce și vicecampioana Sheriff a fost eliminată - VIDEO # ProTV.md
Moldova a rămas fără nici o echipă în cupele europene, după ce și vicecampioana Sheriff a fost eliminată - VIDEO
17:20
CEC a înregistrat primii concurenți electorali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Despre cine este vorba # ProTV.md
CEC a înregistrat primii concurenți electorali pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Despre cine este vorba
Acum 10 minute
17:30
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei - VIDEO # ProTV.md
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei - VIDEO
17:30
Eliminare rușinoasă pentru Milsami. Campioana Moldovei, umilită de gruparea modestă din San Marino, Virtus - VIDEO # ProTV.md
Eliminare rușinoasă pentru Milsami. Campioana Moldovei, umilită de gruparea modestă din San Marino, Virtus - VIDEO
Acum 15 minute
17:10
Alegerile parlamentare din Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus # ProTV.md
Alegerile parlamentare din Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare în Belarus
17:10
Elveția oferă circa 5,4 milioane de euro pentru susținerea proiectului „Viață sănătoasă” în Republica Moldova, destinat reducerii poverii bolilor netransmisibile # ProTV.md
Elveția oferă circa 5,4 milioane de euro pentru susținerea proiectului „Viață sănătoasă” în Republica Moldova, destinat reducerii poverii bolilor netransmisibile
17:10
Donald Trump a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko înaintea summitului cu Vladimir Putin în Alaska # ProTV.md
Donald Trump a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko înaintea summitului cu Vladimir Putin în Alaska
Acum 30 minute
17:00
Donald Trump mizează pe progrese la summitul din Alaska și va discută cu Putin despre schimbul de teritorii, dar subliniază că Ucraina decide în final # ProTV.md
Donald Trump mizează pe progrese la summitul din Alaska și va discută cu Putin despre schimbul de teritorii, dar subliniază că Ucraina decide în final
Acum o oră
16:50
TÂRG NAȚIONAL DE COVOARE – Sărbătoarea Confortului și a Familiei
16:50
Promova un magazin de droguri pe Telegram, scriind adresa pe mașini din Chișinău: bărbatul a fost reținut. Ce a declarat acesta – VIDEO # ProTV.md
Promova un magazin de droguri pe Telegram, scriind adresa pe mașini din Chișinău: bărbatul a fost reținut. Ce a declarat acesta – VIDEO
16:40
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # ProTV.md
Omorul de la Frumușica: Primarul, medicul legist și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
16:30
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane” # ProTV.md
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane”
Acum 2 ore
16:20
Summitul din Alaska, scena unei noi încercări de mediere: Trump vrea să discute cu Putin despre Ucraina, însă recunoaște dreptul suveran al Kievului # ProTV.md
Summitul din Alaska, scena unei noi încercări de mediere: Trump vrea să discute cu Putin despre Ucraina, însă recunoaște dreptul suveran al Kievului
16:20
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația # ProTV.md
Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația
16:00
Accident grav la Orhei. Patru persoane - transportate în stare gravă la spital, după ce trei automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Orhei. Patru persoane - transportate în stare gravă la spital, după ce trei automobile s-au lovit violent. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
15:50
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev” pentru jurnaliștii ruși # ProTV.md
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev” pentru jurnaliștii ruși
15:40
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei # ProTV.md
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei
15:40
Atac armat la o moschee din Suedia. Mai multe persoane au fost rănite
Acum 4 ore
15:20
Donald Trump zboară în prezent spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin - VIDEO
15:10
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină - VIDEO # ProTV.md
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină - VIDEO
15:00
„Mitingurile care se pregătesc de Șor vor fi unele violente, provocatoare și ar putea avea vărsări de sânge. Scopul este provocarea unui război civil.” Avertizarea unui fost apropiat al oligarhului fugar - VIDEO # ProTV.md
„Mitingurile care se pregătesc de Șor vor fi unele violente, provocatoare și ar putea avea vărsări de sânge. Scopul este provocarea unui război civil.” Avertizarea unui fost apropiat al oligarhului fugar - VIDEO
15:00
Donald Trump zboară în prezent spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin
14:40
Record periculos la alcoolemie. Un biciclist, prins băut criță, la Dondușeni - VIDEO
14:30
Maia Sandu, despre posibilitatea ca Moldova să adera la UE înaintea Ucrainei: „Nu există nicio prevedere și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză” # ProTV.md
Maia Sandu, despre posibilitatea ca Moldova să adera la UE înaintea Ucrainei: „Nu există nicio prevedere și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză”
14:10
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO # ProTV.md
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO
14:10
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF # ProTV.md
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF
14:00
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit.” Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital # ProTV.md
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit.” Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital
14:00
Record periculos la alcoolemie. Un bărbat, prins băut criță, la Dondușeni - VIDEO
13:40
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul # ProTV.md
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul
13:40
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
POLITICO: Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înaintea Ucrainei
13:30
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO # ProTV.md
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO
Acum 6 ore
13:20
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi” # ProTV.md
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi”
13:10
Primarul din Șoldănești, sub lupa ANI, după ce și-a angajat rudele în cadrul primăriei
13:10
Procurorul de caz, noi detalii despre omorul de la Frumușica: „Un risc important este că persoanele reținute, dar și cele audiate, în orice moment pot fi influențate” - VIDEO # ProTV.md
Procurorul de caz, noi detalii despre omorul de la Frumușica: „Un risc important este că persoanele reținute, dar și cele audiate, în orice moment pot fi influențate” - VIDEO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.08.2025
12:50
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News # ProTV.md
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News
12:40
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova # ProTV.md
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova
12:40
„Categoric nu.” Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO # ProTV.md
„Categoric nu.” Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO
12:30
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final # ProTV.md
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final
12:20
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia # ProTV.md
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia
12:20
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO # ProTV.md
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO
12:00
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO
12:00
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul # ProTV.md
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul
11:50
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem”. Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO # ProTV.md
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem”. Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO
11:50
Cod galben de caniculă, emis de meteorologi. Cât va dura acesta
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.