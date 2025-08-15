Victoria Furtună o acuză pe deputata PAS Efimia Bandalac de trădare profesională și implicare în acapararea Uniunii Avocaților
Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, o acuză pe deputata PAS și avocata Efimia Bandalac de „trădare față de propria profesie” și de încercarea de a acapara Uniunea Avocaților printr-o inițiativă legislativă controversată.Potrivit Victoriei Furtună, proiectul promovat de Bandalac ar reprezenta „un instrument de control asupra avocaturii” și ar face parte din „mecanismele corupte promovate de USAID/Soros, aplicate anterior asupra magistraților și procurorilor”.„Bandalac, deși a jurat loialitate față de justiție, a încălcat jurământul profesional al avocatului. Rezultatul? Compromiterea imaginii avocaturii și declanșarea unei greve generale fără precedent. Când un avocat lovește în propriii colegi, vorbim de criză și rușinea sistemului”, a declarat Furtună.Lidera Moldova Mare susține că a reacționat imediat, depunând o sesizare la Comisia de etică a Uniunii Avocaților, în urma căreia a fost deschis un dosar disciplinar pe numele Efimiei Bandalac.„Legea pe care a încercat să o subordoneze intereselor de partid s-a întors împotriva ei. Legea este egală pentru toți, iar dreptatea ajunge la oricine. Nici funcția, nici relațiile politice nu pot proteja pe nimeni de responsabilitate”, a adăugat Victoria Furtună.Aceasta a subliniat că partidul Moldova Mare va continua să lupte împotriva abuzurilor din justiție: „Tăcerea nu este o opțiune! Cereți dreptate cu voce tare și clară. Adevărul are întotdeauna putere!”.
