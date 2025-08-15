Atac armat la o moschee din Suedia. Mai multe persoane au fost rănite
ProTV.md, 15 august 2025 15:40
Atac armat la o moschee din Suedia. Mai multe persoane au fost rănite
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
15:50
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev” pentru jurnaliștii ruși # ProTV.md
LIVE TEXT. Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere. Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska. Trump a plecat spre Anchorage. „Pui a la Kiev” pentru jurnaliștii ruși
15:40
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei # ProTV.md
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna septembrie. Care este motivul vizitei
15:40
Atac armat la o moschee din Suedia. Mai multe persoane au fost rănite
Acum 30 minute
15:20
Donald Trump zboară în prezent spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin - VIDEO
Acum o oră
15:10
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină - VIDEO # ProTV.md
Patru bărbați din capitală - reținuți, după ce timp de trei luni, au amenințat psihologic, dar și cu moartea o persoană. Ce vroiau să obțină - VIDEO
15:00
„Mitingurile care se pregătesc de Șor vor fi unele violente, provocatoare și ar putea avea vărsări de sânge. Scopul este provocarea unui război civil.” Avertizarea unui fost apropiat al oligarhului fugar - VIDEO # ProTV.md
„Mitingurile care se pregătesc de Șor vor fi unele violente, provocatoare și ar putea avea vărsări de sânge. Scopul este provocarea unui război civil.” Avertizarea unui fost apropiat al oligarhului fugar - VIDEO
15:00
Donald Trump zboară în prezent spre Alaska pentru a se întâlni cu Vladimir Putin
Acum 2 ore
14:40
Record periculos la alcoolemie. Un biciclist, prins băut criță, la Dondușeni - VIDEO
14:30
Maia Sandu, despre posibilitatea ca Moldova să adera la UE înaintea Ucrainei: „Nu există nicio prevedere și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză” # ProTV.md
Maia Sandu, despre posibilitatea ca Moldova să adera la UE înaintea Ucrainei: „Nu există nicio prevedere și nu spune nimeni că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză”
14:10
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO # ProTV.md
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO
14:10
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF # ProTV.md
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF
14:00
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit.” Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital # ProTV.md
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit.” Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital
14:00
Record periculos la alcoolemie. Un bărbat, prins băut criță, la Dondușeni - VIDEO
Acum 4 ore
13:40
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul # ProTV.md
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul
13:40
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
POLITICO: Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înaintea Ucrainei
13:30
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO # ProTV.md
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO
13:20
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi” # ProTV.md
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi”
13:10
Primarul din Șoldănești, sub lupa ANI, după ce și-a angajat rudele în cadrul primăriei
13:10
Procurorul de caz, noi detalii despre omorul de la Frumușica: „Un risc important este că persoanele reținute, dar și cele audiate, în orice moment pot fi influențate” - VIDEO # ProTV.md
Procurorul de caz, noi detalii despre omorul de la Frumușica: „Un risc important este că persoanele reținute, dar și cele audiate, în orice moment pot fi influențate” - VIDEO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.08.2025
12:50
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News # ProTV.md
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News
12:40
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova # ProTV.md
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova
12:40
„Categoric nu.” Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO # ProTV.md
„Categoric nu.” Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO
12:30
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final # ProTV.md
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final
12:20
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia # ProTV.md
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia
12:20
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO # ProTV.md
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO
12:00
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO
12:00
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul # ProTV.md
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul
11:50
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem”. Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO # ProTV.md
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem”. Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO
11:50
Cod galben de caniculă, emis de meteorologi. Cât va dura acesta
Acum 6 ore
11:40
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO # ProTV.md
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO
11:30
Îmbrăcat într-un pulover cu inscripția URSS, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska. Primele declarații ale șefului diplomației ruse - VIDEO # ProTV.md
Îmbrăcat într-un pulover cu inscripția URSS, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska. Primele declarații ale șefului diplomației ruse - VIDEO
11:30
Șeful IGP: „Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Ilan Șor, vor fi amendați.” Ce sume vor fi puși să achite # ProTV.md
Șeful IGP: „Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Ilan Șor, vor fi amendați.” Ce sume vor fi puși să achite
11:20
Ce venituri a înregistrat domeniul transportului aerian din Republica Moldova în prima jumătate a anului 2025. Datele AAC # ProTV.md
Ce venituri a înregistrat domeniul transportului aerian din Republica Moldova în prima jumătate a anului 2025. Datele AAC
11:10
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei # ProTV.md
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei
11:10
Casa Albă anunță un alt program pentru întâlnirea Trump-Putin de astăzi, din Alaska. Modificările făcute # ProTV.md
Casa Albă anunță un alt program pentru întâlnirea Trump-Putin de astăzi, din Alaska. Modificările făcute
11:10
Traficul rutier - restricționat în centrul capitalei. Ce eveniment va avea loc
10:40
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
10:30
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil # ProTV.md
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil
10:20
Omor din gelozie cu deosebită cruzime. Un bărbat din capitală, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a omorât iubita # ProTV.md
Omor din gelozie cu deosebită cruzime. Un bărbat din capitală, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a omorât iubita
10:10
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:10
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă și o ofertă avantajoasă până pe 31 august # ProTV.md
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă și o ofertă avantajoasă până pe 31 august
Acum 8 ore
09:40
Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO # ProTV.md
Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO
09:30
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Explicațiile AAC # ProTV.md
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Explicațiile AAC
09:10
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină # ProTV.md
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină
09:10
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin # ProTV.md
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin
09:00
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
08:50
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
08:50
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și „unii lideri europeni” # ProTV.md
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și „unii lideri europeni”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.