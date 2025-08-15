VIDEO // Răfuieli „hoțești” pentru controlul unei afaceri de peste 100.000 de euro: Patru bărbați din Chișinău, reținuți pentru șantaj

18:00

Partidul Republican „Inima Moldovei" constată că a devenit ţinta unui atac dirijat de către Partidul Acţiune şi Solidaritate, în care sunt implicate unele instituţii media şi jurnalişti aserviţi puterii. „Acest atac a început după ce PAS s-a plâns la Comisia Electorală Centrală că Partidul Republican „Inima Moldovei" îi foloseşte, în timpul protestelor sale, denumirea în […]