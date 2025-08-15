Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF
ProTV.md, 15 august 2025 14:10
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF
• • •
Acum 5 minute
14:10
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO
Doi bărbați - reținuți pentru cultivarea marijuanei și a ciupercilor halucinogene în laboratoare improvizate. O persoană urmează să fie dată în căutare internațională - VIDEO
14:10
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî", temporar sistat. Precizările IGPF
Traficul rutier prin punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî”, temporar sistat. Precizările IGPF
Acum 15 minute
14:00
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit." Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital
CNAMUP vine cu detalii despre accidentul de la Leova: „Trei ambulanțe au intervenit.” Trei persoane, printre care o adolescentă și un copil - transportați la spital
14:00
Record periculos la alcoolemie. Un bărbat, prins băut criță, la Dondușeni - VIDEO
Acum o oră
13:40
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul
Ce spun medicii despre starea copiilor, internați la Institutul Mamei și Copilului în urma tragicului accident de la Cahul
13:40
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții se ieftinesc în acest weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
POLITICO: Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană înaintea Ucrainei
13:30
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest". Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO
Șor nu se lasă: În afara cadrului legal, acesta încearcă să organizeze așa-numitul „protest”. Poliția atenționează cetățenii și să nu dea curs invitațiilor ilegale - VIDEO
13:20
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi"
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi”
Acum 2 ore
13:10
Primarul din Șoldănești, sub lupa ANI, după ce și-a angajat rudele în cadrul primăriei
13:10
Procurorul de caz, noi detalii despre omorul de la Frumușica: „Un risc important este că persoanele reținute, dar și cele audiate, în orice moment pot fi influențate" - VIDEO
Procurorul de caz, noi detalii despre omorul de la Frumușica: „Un risc important este că persoanele reținute, dar și cele audiate, în orice moment pot fi influențate” - VIDEO
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.08.2025
12:50
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News
12:40
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova
12:40
„Categoric nu." Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO
„Categoric nu.” Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO
12:30
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final
12:20
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia
12:20
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO
Acum 4 ore
12:00
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO
12:00
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul
11:50
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem". Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem”. Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO
11:50
Cod galben de caniculă, emis de meteorologi. Cât va dura acesta
11:40
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO
11:30
Îmbrăcat într-un pulover cu inscripția URSS, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska. Primele declarații ale șefului diplomației ruse - VIDEO
Îmbrăcat într-un pulover cu inscripția URSS, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska. Primele declarații ale șefului diplomației ruse - VIDEO
11:30
Șeful IGP: „Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Ilan Șor, vor fi amendați." Ce sume vor fi puși să achite
Șeful IGP: „Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Ilan Șor, vor fi amendați.” Ce sume vor fi puși să achite
11:20
Ce venituri a înregistrat domeniul transportului aerian din Republica Moldova în prima jumătate a anului 2025. Datele AAC
Ce venituri a înregistrat domeniul transportului aerian din Republica Moldova în prima jumătate a anului 2025. Datele AAC
11:10
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei
11:10
Casa Albă anunță un alt program pentru întâlnirea Trump-Putin de astăzi, din Alaska. Modificările făcute
Casa Albă anunță un alt program pentru întâlnirea Trump-Putin de astăzi, din Alaska. Modificările făcute
11:10
Traficul rutier - restricționat în centrul capitalei. Ce eveniment va avea loc
10:40
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
10:30
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil
10:20
Omor din gelozie cu deosebită cruzime. Un bărbat din capitală, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a omorât iubita
Omor din gelozie cu deosebită cruzime. Un bărbat din capitală, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a omorât iubita
Acum 6 ore
10:10
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:10
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă și o ofertă avantajoasă până pe 31 august
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă și o ofertă avantajoasă până pe 31 august
09:40
Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO
Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO
09:30
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Explicațiile AAC
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Explicațiile AAC
09:10
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină
09:10
Kremlinul spune că „e puțin probabil" să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin
09:00
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
08:50
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
08:50
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și „unii lideri europeni"
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și „unii lideri europeni”
08:30
Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia - sondaj
Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia - sondaj
08:30
Al treilea deces provocat de incendiile din Spania. Căldura extremă sufocă Europa
08:20
Cea mai neagră lună din ultimii trei ani: Iulie a venit cu un bilanț teribil pentru Ucraina
Cea mai neagră lună din ultimii trei ani: Iulie a venit cu un bilanț teribil pentru Ucraina
Acum 8 ore
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 15 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:30
Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale" din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă
Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale” din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă
22:30
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire”
22:10
Cele mai noi detalii despre summitul din Alaska vin de la șeful diplomației americane. Principalul lucru pe care Trump vrea să îl obțină
Cele mai noi detalii despre summitul din Alaska vin de la șeful diplomației americane. Principalul lucru pe care Trump vrea să îl obțină
22:00
Jessica Pegula a pierdut în optimi contra polonezei Magda Linette, iar Madison Keys a fost eliminată de Elena Rybakina - VIDEO
Jessica Pegula a pierdut în optimi contra polonezei Magda Linette, iar Madison Keys a fost eliminată de Elena Rybakina - VIDEO
