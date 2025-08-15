LIVE TEXT/ Delegații ruși au ajuns în Alaska, așteptându-l pe Putin să participe la summitul cu Trump. Război în Ucraina, ziua 1269

17:00

Două persoane care ar fi atentat la securitatea primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, aruncând în noaptea de duminică, 10 august, în adiacentul casei sale un obiect exploziv, au fost reținute joi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul R. Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General...