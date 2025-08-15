În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova

15 august 2025 12:40

În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova

Acum 10 minute
12:50
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News ProTV.md
Trump îl va întâmpina personal pe Putin la sosirea în Alaska, unde îl așteaptă un covor roșu - NBC News
Acum 30 minute
12:40
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova ProTV.md
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din Moldova
12:40
„Categoric nu.” Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO ProTV.md
„Categoric nu.” Primarul de la Frumușica nu își recunoaște vina: Acesta a fost adus încătușat în fața judecătorilor - VIDEO
12:30
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final ProTV.md
Șeful Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, și-ar putea afla sentința peste câteva ședințe de judecată. Examinarea dosarului său se aproapie de final
Acum o oră
12:20
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia ProTV.md
Șoferul, care s-ar face vinovat de accidentul de la Cahul unde doi soți au murit, plasat în arest. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs tragedia
12:20
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO ProTV.md
Omorul din Frumușica: Medicul legist, suspectat că ar fi falsificat certificatul de deces al persoanei bătute de primarul localității - adus în fața magistraților. Ce declarații a făcut - VIDEO
12:00
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO ProTV.md
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO/VIDEO
12:00
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul ProTV.md
Șoferul implicat în tragicul accident de la Cahul în care doi soți au murit, plasat în arest preventiv. Procurorii vin cu noi detalii despre cum s-a produs accidentul
Acum 2 ore
11:50
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem”. Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO ProTV.md
Declarațiile soției bărbatului care ar fi fost omorât de primarul din Frumușica: „Eu de dânsul mă tem”. Ce spun localnicii despre Victor Boicu - VIDEO
11:50
Cod galben de caniculă, emis de meteorologi. Cât va dura acesta ProTV.md
Cod galben de caniculă, emis de meteorologi. Cât va dura acesta
11:40
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO ProTV.md
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin în SUA a avut loc în Alaska - FOTO
11:30
Îmbrăcat într-un pulover cu inscripția URSS, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska. Primele declarații ale șefului diplomației ruse - VIDEO ProTV.md
Îmbrăcat într-un pulover cu inscripția URSS, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska. Primele declarații ale șefului diplomației ruse - VIDEO
11:30
Șeful IGP: „Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Ilan Șor, vor fi amendați.” Ce sume vor fi puși să achite ProTV.md
Șeful IGP: „Cetățenii, care vor merge la protestele plătite de Ilan Șor, vor fi amendați.” Ce sume vor fi puși să achite
11:20
Ce venituri a înregistrat domeniul transportului aerian din Republica Moldova în prima jumătate a anului 2025. Datele AAC ProTV.md
Ce venituri a înregistrat domeniul transportului aerian din Republica Moldova în prima jumătate a anului 2025. Datele AAC
11:10
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei ProTV.md
Fost deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Este obligat să achite circa 2,5 milioane de lei
11:10
Casa Albă anunță un alt program pentru întâlnirea Trump-Putin de astăzi, din Alaska. Modificările făcute ProTV.md
Casa Albă anunță un alt program pentru întâlnirea Trump-Putin de astăzi, din Alaska. Modificările făcute
11:10
Traficul rutier - restricționat în centrul capitalei. Ce eveniment va avea loc ProTV.md
Traficul rutier - restricționat în centrul capitalei. Ce eveniment va avea loc
Acum 4 ore
10:40
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Grav accident la Grătiești. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
10:30
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil ProTV.md
Accident tragic la Orhei. Un bărbat a murit, iar un copil a ajuns la spital, după ce motocultorul în care se aflau s-a ciocnit cu un automobil
10:20
Omor din gelozie cu deosebită cruzime. Un bărbat din capitală, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a omorât iubita ProTV.md
Omor din gelozie cu deosebită cruzime. Un bărbat din capitală, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a omorât iubita
10:10
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:10
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă și o ofertă avantajoasă până pe 31 august ProTV.md
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă și o ofertă avantajoasă până pe 31 august
09:40
Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO ProTV.md
Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO
09:30
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Explicațiile AAC ProTV.md
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Explicațiile AAC
09:10
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină ProTV.md
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină
09:10
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin ProTV.md
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin
09:00
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
Acum 6 ore
08:50
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
08:50
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și „unii lideri europeni” ProTV.md
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și „unii lideri europeni”
08:30
Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia - sondaj ProTV.md
Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia - sondaj
08:30
Al treilea deces provocat de incendiile din Spania. Căldura extremă sufocă Europa ProTV.md
Al treilea deces provocat de incendiile din Spania. Căldura extremă sufocă Europa
08:20
Cea mai neagră lună din ultimii trei ani: Iulie a venit cu un bilanț teribil pentru Ucraina ProTV.md
Cea mai neagră lună din ultimii trei ani: Iulie a venit cu un bilanț teribil pentru Ucraina
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 15 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 15 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:30
Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale” din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă ProTV.md
Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale” din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă
22:30
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire” ProTV.md
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire”
22:10
Cele mai noi detalii despre summitul din Alaska vin de la șeful diplomației americane. Principalul lucru pe care Trump vrea să îl obțină ProTV.md
Cele mai noi detalii despre summitul din Alaska vin de la șeful diplomației americane. Principalul lucru pe care Trump vrea să îl obțină
22:00
Jessica Pegula a pierdut în optimi contra polonezei Magda Linette, iar Madison Keys a fost eliminată de Elena Rybakina - VIDEO ProTV.md
Jessica Pegula a pierdut în optimi contra polonezei Magda Linette, iar Madison Keys a fost eliminată de Elena Rybakina - VIDEO
22:00
Barbie joacă și hochei. Compania producătoare de jucării, în colaborare cu liga nord-americană feminină de hochei, a lansat păpuși cu patine și crose - VIDEO ProTV.md
Barbie joacă și hochei. Compania producătoare de jucării, în colaborare cu liga nord-americană feminină de hochei, a lansat păpuși cu patine și crose - VIDEO
21:40
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri - VIDEO ProTV.md
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri - VIDEO
21:40
Circumstanțe diferite, dar același obiectiv pentru Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol în returul fazei a treia preliminare din Conference League - VIDEO ProTV.md
Circumstanțe diferite, dar același obiectiv pentru Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol în returul fazei a treia preliminare din Conference League - VIDEO
21:40
Șoc la Cincinnati! Taylor Fritz, eliminat de un francez necunoscut venit din calificări - VIDEO ProTV.md
Șoc la Cincinnati! Taylor Fritz, eliminat de un francez necunoscut venit din calificări - VIDEO
21:40
Scene din luptele MMA la un meci din campionatul feminin de fotbal al Mexicului. Două jucătoare s-au încăierat pe teren, stârnind haosul, ce a dus la înretruperea partidei - VIDEO ProTV.md
Scene din luptele MMA la un meci din campionatul feminin de fotbal al Mexicului. Două jucătoare s-au încăierat pe teren, stârnind haosul, ce a dus la înretruperea partidei - VIDEO
21:30
Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - VIDEO ProTV.md
Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - VIDEO
21:30
Escaladare majoră în Serbia: Proteste antiguvernamentale degeneră în violențe, iar Vucic acuză „implicarea unor puteri străine” - VIDEO ProTV.md
Escaladare majoră în Serbia: Proteste antiguvernamentale degeneră în violențe, iar Vucic acuză „implicarea unor puteri străine” - VIDEO
21:20
Trump, mesaj dur pentru Putin înaintea summitului din Alaska: „Vor exista consecințe grave dacă războiul nu se oprește” - VIDEO ProTV.md
Trump, mesaj dur pentru Putin înaintea summitului din Alaska: „Vor exista consecințe grave dacă războiul nu se oprește” - VIDEO
21:10
Alertă în Călărași: Un copil a dispărut fără urmă după ce a plecat de acasă. Hainele lui au fost găsite pe marginea unui iaz ProTV.md
Alertă în Călărași: Un copil a dispărut fără urmă după ce a plecat de acasă. Hainele lui au fost găsite pe marginea unui iaz
20:40
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei: Trei oameni au murit, iar mii au fost evacuați din calea flăcărilor - VIDEO ProTV.md
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei: Trei oameni au murit, iar mii au fost evacuați din calea flăcărilor - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.08.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.08.2025
20:00
Întâlnire istorică în Alaska: Liderii SUA și Rusiei se întâlnesc mâine într-un summit așteptat cu interes global - VIDEO ProTV.md
Întâlnire istorică în Alaska: Liderii SUA și Rusiei se întâlnesc mâine într-un summit așteptat cu interes global - VIDEO
