Atenționare pentru moldovenii care merg în Grecia: Risc mare de incendii

Melania Trump l-a amenințat pe Hunter Biden cu un proces, cerând daune de peste 1 miliard de dolari, după ce acesta a afirmat că Jeffrey Epstein ar fi prezentat-o președintelui Donald Trump. L-a acuzat de afirmații „false și defăimătoare". Avocații Melaniei Trump au calificat afirmația drept „falsă, defăimătoare, denigratoare și inflamatoare". Într-o scrisoare trimisă avocatului […]