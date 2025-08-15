Expert economic: Diaspora moldovenească ar fi trimis acasă 56,5 miliarde dolari în 25 de ani
Agora.md, 15 august 2025 12:40
Expert economic: Diaspora moldovenească ar fi trimis acasă 56,5 miliarde dolari în 25 de ani
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
12:50
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:20
12:10
Acum 2 ore
11:50
11:30
11:10
11:00
Acum 4 ore
10:50
10:30
10:10
09:20
09:00
Acum 6 ore
Acum 24 ore
22:00
21:40
21:10
20:40
19:50
19:30
18:40
18:30
17:30
16:50
16:00
14:50
14:30
14:30
14:00
13:40
13:20
13:10
13:00
Ieri
12:30
12:20
12:20
12:00
11:50
11:40
11:40
11:40
11:30
11:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.