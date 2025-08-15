Știri din inima terroir-ului la Purcari
Fine Wine, 15 august 2025 12:30
Așa ceva am văzut, în premieră, la o vinărie din Republica Moldova și cred că nu întâmplător are loc la Purcari. Timp de un an de zile, cele peste 300 de hectare la Purcari...Articolul Știri din inima terroir-ului la Purcari a apărut prima dată pe Fine Wine.
Acum 15 minute
12:30
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Șase dintre cei mai emblematici producători de vin de autor din Republica Moldova — Casa Vinicolă Luca, Crama Mircești, Domeniu la Prut, Gogu Winery, MinisTerios și Vinum Estate — sunt cap de afiș la Soirée...Articolul Vinuri de autor, la Soirée Blanche 2.0 a apărut prima dată pe Fine Wine.
29 iulie 2025
11:50
Am gustat un spumant nou, produs în premieră, dintr-un soi relativ exotic pentru piața moldovenească — Citron Magaratcha. Un produs nou marca Maestro Wine. Citron Magaratcha (în Catalogul internațional al viei, cu denumirea Citronny...Articolul Premieră: spumant Citron Magaratcha a apărut prima dată pe Fine Wine.
25 iulie 2025
09:30
Doamnelor și domnilor, vă rog să întâmpinați un nou membru al familie regale MinisTerrios: Gri Împărăteasă. Trebuie să vă informez că — spre deosebire de personajele „reale din basm”, ca Negru sau Roșu Împărat...Articolul MinisTerrios lansează Gri Împărăteasă a apărut prima dată pe Fine Wine.
23 iulie 2025
15:20
10 lecții video, care te vor introduce simplu, în complicata lume a vinului.Articolul Premieră: curs de vin on-line a apărut prima dată pe Fine Wine.
16 iulie 2025
12:20
Cei care mă cunosc, știu că am fugit tot timpul de întrebarea care-i cel mai bun vin din Moldova. Cred că o singură dată în viață îmi voi permite o excepție. Fără să supăr...Articolul Cel mai bun vin din Moldova a apărut prima dată pe Fine Wine.
