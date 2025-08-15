Sfidarea lui Lavrov înainte de întâlnirea cu Trump. A ajuns în Alaska purtând un pulover pe care este inscripţionat „URSS”

15:00

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost prins cu peste un kilogram de cocaină în stomac. Drogurile le înghițise cu puțin timp înainte de a pleca din Olanda, iar destinația finală era Italia. Numai că polițiștii din Köln i-au dat planurile peste cap, descoperind substanțele interzise, relatează Bild. Acum, Biroul Vamal din […]