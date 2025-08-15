Anunț important pentru cetățeni! ASP anunță schimbări în procesul de primire a documentelor

12:20

Peste 2.500 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală, după ce joi, 14 august, a expirat termenul-limită pentru înregistrare. Astfel, numărul total al persoanelor înregistrate este de 2.606. Cei mai mulți solicitanți, 1.399 la număr, sunt […] Articolul Peste 2500 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. CEC urmează să verifice toate cererile depuse apare prima dată în Realitatea.md.