Anunț important pentru cetățeni! ASP anunță schimbări în procesul de primire a documentelor
Realitatea.md, 15 august 2025 12:30
Începând cu 18 august 2025, toate documentele pe suport de hârtie, potrivite următoarelor domenii de activitate: licențierea activității de întreprinzător; autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice; clasificarea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare vor fi depuse și înregistrate la sediul central al Agenției Servicii Publice (ASP) din municipiul Chișinău. Acesta este situat pe strada
• • •
Acum 5 minute
12:40
Ambasada Republicii Moldova în Grecia avertizează cetățenii aflați, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară asupra riscului ridicat de incendii de vegetație. Autoritățile elene au anunțat că pericolul se menține din cauza temperaturilor foarte ridicate, lipsei precipitațiilor, umidității scăzute și vântului puternic. Cetățenii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare despre
Acum 15 minute
12:30
12:30
Cifre din sudul Moldovei: 170 de hectare de terenuri, împădurite în primăvară acestui an # Realitatea.md
Silvicultorii din sudul țării au reușit să împădurească 170 de hectare în primăvară acestui an, anunță ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, care a efectuat o vizită de lucru în teritoriu. Funcționarul a mers să discute cu pădurarii despre despre reușitele Programului de împădurire, cât și provocările cu care se confruntă zilnic specialiștii din teren. „În această
Acum 30 minute
12:20
Peste 2500 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. CEC urmează să verifice toate cererile depuse # Realitatea.md
Peste 2.500 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală, după ce joi, 14 august, a expirat termenul-limită pentru înregistrare. Astfel, numărul total al persoanelor înregistrate este de 2.606. Cei mai mulți solicitanți, 1.399 la număr, sunt
Acum o oră
11:50
Lucrările de reparație a căminelor studențești sunt în toi. Unii tineri se implică activ # Realitatea.md
Se lucrează în ritm susţinut la reparaţia căminelor studențești din Republica Moldova, cu două săptămâni înaintea începerii noului an de studii. Șapte cămine de la cele mai mari universități din țară sunt reabilitate capital, cu finanţare de Banca Mondială. În paralel, alte clădiri beneficiază de lucrări cosmetice şi, deseori, studenţii iar parte, alături de muncitori,
Acum 2 ore
11:40
Manifestanți pro-ucraineni au ieșit pe străzile din Anchorage, Alaska, înaintea întâlnirii planificate între președintele american și omologul său rus. Presa locală scrie că steagurile Ucrainei au fost prezente peste tot, alături de o fanfară, jurnaliști străini și pancarte creative, unele criticând politicile lui Trump fără legătură directă cu summitul, altele vizând în mod specific întâlnirea
11:30
Avocatul Poporului s-a autosesizat după mai multe accidente fatale pe șantierele din Chișinău # Realitatea.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație după mai multe accidente de muncă soldate cu decese, produse pe șantierele de construcții din Chișinău în ultimele luni. Cazurile ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Între 16 iunie și 11 august 2025 au fost raportate trei cazuri mortale: un
11:30
Codul galben de caniculă a fost prelungit până duminică, 17 august, în Republica Moldova. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35°C. „În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate", transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru
11:20
Șeful Poliției Naționale către minorii exploatați de partidele pro-ruse: Cazierul va fi pătat pentru toată viața # Realitatea.md
„Cazierul va fi pătat pentru toată viața", este mesajul transmis de șeful Poliției Naționale către minorii care se lasă exploatați de partidele pro-ruse în campania electorală pentru alegerile din 28 septembrie. Viorel Cernăuțeanu s-a referit la investigația jurnaliștilor de la deschide.md, care au scris despre faptul că partidele „Moldova Mare" al Victoriei Furtună și „Viitorul
11:20
Ziua Financiarului, marcată anual pe 15 august, împlinește 30 de ani de la instituire. Sărbătoarea este dedicată profesioniștilor din domeniul financiar, a căror activitate contribuie decisiv la consolidarea și dezvoltarea sistemului economic al Republicii Moldova. Cu această ocazie, Olga Golban, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, a transmis un mesaj de felicitare tuturor specialiștilor din domeniu:
11:10
VIDEO Polițiștii le-au dat planurile peste cap! Un bărbat și un minor, prinși în nordul țării cu droguri # Realitatea.md
Un bărbat și un minor sunt suspectați de distribuirea drogurilor în municipiul Bălți. În urma acțiunilor polițiștilor, asupra băiatului de 16 ani au fost găsite 20 de pachețele cu substanțe narcotice, pregătite pentru a fi ascunse în ascunzișuri și vândute. Potrivit Poliției, acesta acționa ca și curier pentru un magazin online administrat prin aplicația mobilă
11:00
Vulcanul Etna a început să erupă joi dimineață, prin două cratere, însă autoritățile italiene au transmis că riscul pentru comunitățile din jur este scăzut. Imagini spectaculoase surprinse cu drona arată râuri de lavă incandescentă care curg pe versanții celui mai activ vulcan din Europa. Noua erupție a avut loc între Bocca Nuova și Craterul Sud-Estic,
10:50
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, locuitorii Capitalei își împărtășesc opiniile despre importanța votului și motivația de a participa la alegeri. Grupul de presă Realitatea a efectuat un sondaj printre moldoveni și i-a întrebat ce părere au despre importanța scrutinului. Unii respondenți au vorbit cu entuziasm despre rolul fiecărui cetățean
Acum 4 ore
10:40
Fost deputat și ambasador, Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită. Ce a decis instanța # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 14 august 2025 sentința de condamnare fostului deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, pentru îmbogățire ilicită. Potrivit probatoriului, în perioadele 25 februarie 2014 – 9 martie 2019 și 8 aprilie 2019 – 23 iulie 2019, Stati a deținut, personal și prin
10:30
Trump dă asigurări înainte de plecarea în Alaska: „Zelenski și liderii europeni vor participa la următoarea întâlnire” # Realitatea.md
Președintele american a declarat că se așteaptă ca întâlnirea de vineri cu omologul său rus să decurgă bine, însă consideră că mult mai importantă va fi a doua rundă de discuții, planificată după summitul din Alaska, informează Euronews. La acea întâlnire, pe lângă Trump și Putin, ar urma să participe și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,
10:30
Gimnaziul din satul de baștină al Maiei Sandu va fi modernizat. Investițiile se ridică la peste 800.000 de euro # Realitatea.md
Clădire termoizolată, mobilier ergonomic, panouri interactive și legături educaționale transfrontaliere — toate acestea vor deveni realitate pentru cei 140 de elevi ai Gimnaziului „Diomid Gherman" din comuna Risipeni, raionul Fălești, grație unui proiect educațional cu finanțare europeană în valoare totală de peste 800.000 de euro, scrie tvn.md. „Suntem la începutul sau la lansarea acestui proiect,
10:20
Restricții de circulație în centrul Chișinăului între 15 și 17 august. Care este motivul? # Realitatea.md
Vineri, 15 august, ora 00:01 și până duminică, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Vlaicu Pârcălab, pe tronsonul bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – strada 31 August 1989 și pe strada Veronica Micle, tronsonul strada Aleksandr Pușkin – strada Mihai Eminescu, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată
10:20
Forța fermierilor: În plin sezon de recoltare, agricultorii din Cahul sunt executați silit # Realitatea.md
Deși anul agricol 2025 a adus ploi și recolte bune, agricultorii din raionul Cahul se confruntă cu o criză majoră. În plin sezon de recoltare, mai mulți fermieri au primit notificări de executare silită din partea instituției de microfinanțare Microinvest SRL, cu termen pentru săptămâna viitoare, transmite BANI.MD. Potrivit Asociației „Forța Fermierilor", cei vizați se
10:20
Astăzi, 15 august, Consulatul României la Chișinău va presta mai puține servicii. Reprezentanții instituției au anunțat, într-un comunicat oficial, că nu vor avea program de lucru cu publicul. „Vor fi asigurate doar serviciile consulare de urgență, care pot fi anunțate telefonic, la numărul +373 68 33 63 63 (dedicat cetățenilor români care se confruntă cu
10:00
Ion Iovcev și Grigore Vasilache, invitați la „Realitatea te privește”, ediția din 15 august # Realitatea.md
Acum 34 de ani, în ziua de 27 august 1991, Republica Moldova își proclama independența. A fost un moment de speranță, de trezire națională, de promisiune. Sunt trei decenii și jumătate în care am oscilat între Est și Vest, între speranță și dezamăgire. Suntem încă o țară divizată geopolitic. În timp ce o parte din societate
10:00
Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău, renovat pentru a primi mai mulți elevi, inclusiv refugiați ucraineni # Realitatea.md
Cantina, sala de sport și spațiile comune ale Gimnaziului „Taras Șevcenko" din Capitală se află în plin proces de reparație, pentru a asigura condiții mai bune de studiu și activitate. Lucrările fac parte din efortul municipalității de a pregăti școala pentru noul an școlar și pentru a primi un număr tot mai mare de elevi.
09:50
Un bătrân orbit de gelozie și-a ucis concubina cu toporul: Condamnat la 20 de ani de închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 71 de ani din Chișinău a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea concubinei sale. Crima a fost comisă cu deosebită cruzime, în decembrie 2024. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Ancheta
09:50
Ion Creangă este internat în spital. Avocat: 6 luni la domiciliu, fără condiţioner la ultimul etaj, s-au agravat bolile # Realitatea.md
Şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi audiat în dosarul în care e acuzat de trădare de patrie. Acesta s-a îmbolnăvit şi este internat în spital, spune avocatul. Şedinţa a fost amânată pentru săptămâna viitoare, transmite tvrmoldova. „Şase luni în detenţie şi ulterior încă şase
09:40
VIDEO Tragedie în raionul Orhei. O persoană a murit, alta a ajuns la spital în urma unui accident violent # Realitatea.md
O persoană a decedat, iar alta a fost transportată la spital, după ce un autovehicul și un motobloc s-au tamponat violent. Tragedia s-a produs joi seara, 14 august, în apropiere de satul Fedoreuca, raionul Orhei. Un Mercedes Sprinter a lovit un motobloc cu remorcă, în care se aflau un tată și fiul său, transmite Nordnews.md.
09:30
Prinse pe Aeroportul Chișinău! Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi zburat împreună la Mosova, în ajunul alegerilor # Realitatea.md
Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei", și Victoria Furtună, lidera „Moldova Mare" și apropiată a fugarului Ilan Șor, au bifat încă o excursie la Moscova, în ajunul campaniei electorale. Cele două au ajuns pe Aeroportul Chișinău, joi seara, 14 august, având escală în Istanbul. Întrebate de jurnaliștii ONE TV care a fost scopul vizitei, Vlah
09:20
Întâlnirea Trump – Putin va începe mai devreme decât era planificată. Noul program anunțat de Casa Albă # Realitatea.md
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00, ora Republicii Moldova), în Anchorage, Alaska – cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțase inițial partea rusă. Informația a fost confirmată joi de Casa Albă, printr-un comunicat de presă. Potrivit programului oficial, Trump
09:20
VIDEO Impact grav pe șoseaua Balcani: Două camioane s-au ciocnit, unul a luat foc. Sunt răniți # Realitatea.md
Trei persoane au fost transportate la spital, după ce au avut de suferit într-un accident violent. Totul s-a produs vineri dimineața, pe șoseaua Balcani, la intrare în comuna Grătiești, municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, impactul a avut loc între două camioane, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. În urma coliziunii, unul dintre vehicule a fost
09:00
Indonezia: Toxiinfecție de proporții în școli. Mesele gratuite au dus la spitalizări în masă # Realitatea.md
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în orașul Sragen, situat în centrul insulei Java, după ce au consumat prânzul oferit în școli prin programul guvernamental de mese gratuite. Incidentul reprezintă cel mai grav caz de toxiinfecție alimentară înregistrat până acum în cadrul acestui program
Acum 6 ore
08:40
Fiul cel mic al lui Kadîrov, în semifinala concursului „Cecenii au talent”. A dansat lezginka pe scenă # Realitatea.md
Adam, fiul cel mic al șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a participat la concursul regional de muzică și talente „Deca san az” („Cecenii au talent”), ajungând până în semifinală. În cadrul evenimentului desfășurat la Filarmonica de Stat Cecenă, tânărul de 17 ani a dansat lezginka – un dans tradițional din zona Caucazului, înconjurat de femei în […] Articolul Fiul cel mic al lui Kadîrov, în semifinala concursului „Cecenii au talent”. A dansat lezginka pe scenă apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 15 august, o zi în general frumoasă, cu cer predominant însorit în cea mai mare parte a Republicii Moldova. Doar în nordul țării, cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare temporară. Valorile termice vor urca semnificativ în cursul zilei, cu maxime cuprinse între +28°C și +33°C, în […] Articolul Zi perfectă de vară pe 15 august: Soare, cer senin și temperaturi ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Campania de propagandă care zguduie alegerile din Moldova. Șeful Poliției: Rețeaua Georgescu–Simion, implicată # Realitatea.md
Șeful Poliției Naționale din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul emisiunii News Hour with CNN de la Antena 3 CNN, că țara noastră se confruntă cu o campanie de dezinformare fără precedent, desfășurată în special pe platforma TikTok. Potrivit acestuia, în spatele propagandei pro-ruse s-ar afla persoane afiliate unui fost candidat la alegerile […] Articolul Campania de propagandă care zguduie alegerile din Moldova. Șeful Poliției: Rețeaua Georgescu–Simion, implicată apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Klaus Iohannis, obligat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa obținută ilegal la Sibiu # Realitatea.md
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească 4,7 milioane de lei românești, echivalentul a aproape un milion de euro – reprezentând sumele încasate din chirii, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care l-a pierdut definitiv în instanță, potrivit surselor Antena 3 CNN. Evaluarea a fost realizată de un […] Articolul Klaus Iohannis, obligat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa obținută ilegal la Sibiu apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Washingtonul lovește în rețeaua cripto a lui Ilan Șor: sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, acuzate că au contribuit la eludarea restricțiilor internaționale impuse Moscovei. Printre entitățile vizate se numără și trei companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor – „A7”, „A71” și „A7-AGENT” – folosite, potrivit autorităților americane, pentru […] Articolul Washingtonul lovește în rețeaua cripto a lui Ilan Șor: sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Trump și Putin se întâlnesc astăzi în Alaska pentru încetarea focului în Ucraina. Cum se va desfășura întrevederea? # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se întâlnesc astăzi, la ora 22:30, într-o bază militară din Alaska. Întâlnirea, organizată într-un cadru restrâns, va începe cu o discuție tête-à-tête între cei doi președinți, urmând ca ulterior să li se alăture delegațiile oficiale — formate din miniștri, consilieri și experți. Europa cere […] Articolul Trump și Putin se întâlnesc astăzi în Alaska pentru încetarea focului în Ucraina. Cum se va desfășura întrevederea? apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Pentru a asigura o calitate superioară a serviciilor oferite, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că astăzi, 15 august 2025, vor fi efectuate lucrări planificate de întreținere, modernizare și reabilitare a rețelelor electrice. Chişinău, sectorul Botanica: str. Dacia bd. 10, 10/1, 10A, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16/1, Hristo Botev 5, 9/2, 19/6, 16/7 în […] Articolul Capitala și alte localități rămân temporar fără energie electrică. Adresele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:30
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și ”unii lideri europeni” # Realitatea.md
Donald Trump a avansat posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski. Preşedintele american Donald Trump a avansat posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi […] Articolul Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și ”unii lideri europeni” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:20
Adoptarea euro este văzută de primarii și experții din turism ca o șansă importantă pentru ca Bulgaria să atragă mai mulți turiști și investitori, potrivit Televiziunii Naționale (BNT). Ei cred că țara poate deveni mai atractivă pe plan internațional dacă se promovează rapid ca destinație cu bogăție de obiective istorice, evenimente culturale și experiențe prietenoase […] Articolul Bulgaria ar urma să atragă mai mulți turiști în urma aderării la euro apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Inelul spectaculos de logodnă primit de Georgina Rodriguez de la Cristiano Ronaldo a generat un adevărat fenomen viral la nivel global, inclusiv pe TikTok, unde utilizatoarele au transformat trendul în parodii creative cu accesorii în locul pietrei prețioase, scrie Cancan.md cu referire la presa internațională. View this post on Instagram A post shared […] Articolul FOTO Glume pe seama inelului de logodnă oferit de Cristiano Ronaldo apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Căutări disperate în raionul Călărași: hainele unui băiat de 14 ani, găsite pe malul unui iaz # Realitatea.md
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază, 14 august curent. Hainele acestuia au fost găsite pe malul unui iaz din proximitatea localității Tuzara, din raionul Călărași, scrie Pulsmedia.md. Potrivit sursei citate, rudele din orașul Călărași au alertat poliția despre faptul că nepotul acestora, un băiat […] Articolul Căutări disperate în raionul Călărași: hainele unui băiat de 14 ani, găsite pe malul unui iaz apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Președintele României, după videoconferința liderilor UE cu Trump: Pacea trebuie însoțită de garanții de securitate # Realitatea.md
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că, în cadrul reuniunii „Coaliției Bunăvoinței”, a subliniat că „pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale” și că liderii europeni sunt cu toții de acord că e nevoie de un armistițiu în Ucraina, înainte de orice negocieri. Președintele român a transmis că salută intenția lui Donald Trump de a […] Articolul Președintele României, după videoconferința liderilor UE cu Trump: Pacea trebuie însoțită de garanții de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Fostul ministru al Economiei Dumitru Alaiba a indicat în declarația de avere și interese personale cheltuieli de 25.000 de euro pentru organizarea nunții sale cu jurnalista estoniană Marian Männi. Evenimentul a avut loc pe 3 august 2024 și a reunit familie, prieteni și colegi ai cuplului. VIDEO Niciodată nu-i târziu să-ți joci nunta! Ministrul Dumitru […] Articolul Ex-ministrul Dumitru Alaiba a dezvăluit cât l-a costat nunta în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Cea mai mică pensie plătită la nivelul județului Timiș, România, este încasată de o persoană care a lucrat doar o zi. În același județ, un alt pensionar încasează de peste 46.000 de ori mai mult. Cea mai mică pensie aflată în plată în Timiș este de 1 leu (echivalentul a circa 4 lei moldovenești) și […] Articolul Pensia unui român care a lucrat o singură zi este de 1 leu apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Biden susține că „Epstein i-a făcut cunoștință Melaniei cu Trump”. Prima Doamnă îl amenință cu proces de 1 miliard $ # Realitatea.md
Melania Trump l-a amenințat pe Hunter Biden cu un proces, cerând daune de peste 1 miliard de dolari, după ce acesta a afirmat că Jeffrey Epstein ar fi prezentat-o președintelui Donald Trump. L-a acuzat de afirmații „false și defăimătoare”. Avocații Melaniei Trump au calificat afirmația drept „falsă, defăimătoare, denigratoare și inflamatoare”. Într-o scrisoare trimisă avocatului […] Articolul Biden susține că „Epstein i-a făcut cunoștință Melaniei cu Trump”. Prima Doamnă îl amenință cu proces de 1 miliard $ apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Republica Moldova se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, scrie Bani.md cu referire la datele publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2025. Conform clasamentului, țara noastră are un PIB pe cap de locuitor de 8.260 de dolari, ceea ce […] Articolul Republica Moldova – printre ultimele în Europa la PIB pe cap de locuitor apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
OFICIAL! Trei aeronave ucrainene vor fi parcate temporar pe Aeroportul din Mărculești # Realitatea.md
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești pentru păstrare temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță. Aeronavele, destinate misiunilor de căutare și salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC, după o coordonare prealabilă prin canale […] Articolul OFICIAL! Trei aeronave ucrainene vor fi parcate temporar pe Aeroportul din Mărculești apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Comisia Electorală Centrală a recepționat joi, 14 august, două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Primul dosar a fost depus de Partidul Politic „Liga Orașelor și Comunelor”, care a prezentat o listă cu 53 de candidați. A doua solicitare a fost […] Articolul LOC și AUR au depus actele la CEC pentru înregistrarea în cursa electorală apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare # Realitatea.md
Instanța raională Meșanski din Moscova l-a condamnat în lipsă pe bloggerul rus Ilia Varlamov la 8 ani de închisoare în regim general, precum și la plata unei amenzi în valoare de 99,5 milioane de ruble (echivalentul a puțin peste 1 milion de euro). Decizia a fost anunțată de procuratura capitalei ruse și confirmată de presa […] Articolul Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Persoanele care au aruncat un exploziv în curtea primarului din Stăuceni, reținute. Poliția vine cu detalii # Realitatea.md
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, municipiul Chișinău, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul țării prin Aeroportul Internațional Chișinău ”Eugen Doga”. Oamenii legii desfășoară, în prezent, mai multe percheziții în acest caz. Din primele constatări, motivația suspecților […] Articolul Persoanele care au aruncat un exploziv în curtea primarului din Stăuceni, reținute. Poliția vine cu detalii apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Un incendiu de vegetație a izbucnit în cimitirul de lângă biserica „Sfântul Nicolae” din satul Costești, raionul Ialoveni. Potrivit autorităților locale, la fața locului au intervenit câțiva pompieri. „Primăria va evalua pagubele produse și va acorda ajutor material pentru restabilirea crucilor sau altor elemente afectate”, se arată în mesajul publicat de autorități. Pentru cele mai […] Articolul Cimitir în flăcări, la Costești. Autoritățile locale promit sprijin financiar apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Au adormit pe asfalt… Fotografia virală cu pompierii români în Grecia, unde luptă cu flăcări și pompierii moldoveni # Realitatea.md
Pompierii români trimiși în Grecia pentru a sprijini stingerea incendiilor, unde sunt mobilizați în misiune și pompierii moldoveni, au fost surprinși dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție. Fotografia a devenit virală, dar și un simbol al curajului și sacrificiului lor. Fotografia cu pompierii români întinși pe marginea drumului, adormiți în uniformă după 48 de […] Articolul Au adormit pe asfalt… Fotografia virală cu pompierii români în Grecia, unde luptă cu flăcări și pompierii moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
