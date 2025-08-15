Arest preventiv pentru șoferul care a produs un accident la Cahul, în urma căruia trei copii au rămas orfani

15:10

Circa 297.000 de elevi din clasele I–IX vor primi un ajutor financiar unic de 1000 de lei pentru pregătirea noului an școlar. Sprijinul, oferit automat de Casa Națională de Asigurări Sociale, se acordă părinților sau tutorilor copiilor și poate fi ridicat până pe 26 decembrie 2025. În continuare, vă prezentăm cine are dreptul la suportul...