Partidul Republican „Inima Moldovei” a protestat la sediul PAS. Irina Vlah: Vom continua să luptăm! Vom continua să spunem adevărul!
„PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei” - despre aceasta au declarat activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” în cadrul unui protest în fața sediului partidului de guvernământ. Participanții la acțiune au prezentat „dovezi ale crimelor dictatoriale ale regimului galben și au lăsat pentru conducerea PAS un exemplar al Constituției Republicii Moldova, a cărei încălcare constantă a dus la distrugerea democrației în țară” Potrivit liderului Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, formațiunea politică de opoziție a devenit principala țintă a terorii din partea puterii. „Poliția reține activiștii noștri, confiscă ziare, arestează corturi. Reprezentanții noștri sunt chemați la interogatorii după ce participă la acțiuni pașnice. La Chișinău, Basarabeasca, Dubăsari și în alte raioane, vandalii PAS rup bannerele publicitare. Vom continua să luptăm! Vom continua să spunem adevărul! Vom continua să apărăm oamenii și vom elibera Moldova de PAS!”, a declarat Irina Vlah. „PAS a subordonat totul! Poliția, serviciile secrete, judecătoriile, procuratura, Comisia Electorală Centrală – toate aceste instituții lucrează acum nu pentru popor, ci pentru Maia Sandu și partidul ei. Aceste structuri nu mai apără cetățenii, ci au devenit un instrument de intimidare și represiune”, a declarat Lilia Cazac, liderul „Inima Moldovei” din Dubăsari. „Puterea vrea să ne închidă gura pe internet – ultimul loc unde se mai poate spune adevărul. Deja a fost adoptată o lege represivă, iar Consiliul lor de buzunar pentru Audiovizual se grăbește să elaboreze reguli pentru a putea oricând șterge, bloca și pedepsi pe cei care spun adevărul”, a declarat Alexandr Caraivan, reprezentantul „Inima Moldovei” din Comrat. „Maia Sandu a creat un analog al „Ministerului Propagandei” fascist – așa-numitul Centru „Patriot”. Acolo, propagandiștii PAS decid, pentru un salariu de 40 de mii de lei, ce avem voie să spunem și ce nu. Aceasta nu este doar cenzură, ci și deturnare de fonduri publice. Doar în 2025, au primit din buget 12 milioane de lei! După alegeri, acest centru va fi lichidat împreună cu regimul galben”, a declarat Victor Topal, membru al Consiliului Național Politic al partidului.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.