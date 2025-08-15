VIDEO Polițiștii le-au dat planurile peste cap! Un bărbat și un minor, prinși în nordul țării cu droguri

16:20

Un apartament de la etajul șapte al unui bloc din Bender a luat foc joi, 14 august. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Potrivit autorităților din regiune, proprietarii locuinței nu se aflau acasă, motiv pentru care salvatorii au fost nevoiți să spargă ușa pentru a stinge flăcările. Doi adolescenți au fost evacuați