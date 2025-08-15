Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Un fost ofițer la un penitenciar din California a fost condamnat joi la 224 de ani de închisoare. Gregory Rodriguez, în vârstă de 57 de ani, a lucrat ca gardian la Centrul de detenție pentru femei din California Centrală (CCWF), cea mai mare închisoare pentru femei din stat, și a fost găsit vinovat în ianuarie
Șeful IGP: Promisiunea de 3000 de dolari a lui Șor ar putea costa protestatarilor o amendat de 7500 lei pe zi
Inspectoratul General al Poliției (IGP) trage un semnal de alarmă în legătură cu protestul anunțat de gruparea Șor, care ar urma să înceapă sâmbătă, 16 august. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, persoanele care se lasă atrase de promisiunea unei „remunerații" de 3000 de dolari pe lună riscă să acumuleze sancțiuni mult mai costisitoare. Cernăuțeanu a
Fost deputat și ex-ambasador, condamnat pentru îmbogățire ilicită: Amendă de 450.000 lei, interdicție de 12 ani și confiscări de aproape 2 milioane
Un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova și fost ambasador cu misiuni speciale a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Acesta a primit o amendă penală de 450.000 de lei, a fost privat de dreptul de a deține funcții publice timp de 12 ani, iar statul va confisca
Cea mai mare captură de cocaină din acest an în România. Unde au ascuns doi cetățeni sârbi de peste 66 kg de droguri
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-un pat dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră" de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an, transmite News.ro. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc
Un nou accident pe șoselele din Moldova: Patru mașini, distruse în această dimineață lângă Pelivan
Un nou accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul Orhei – Bălți, în apropiere de satul Pelivan. Patru autoturisme au fost implicate în coliziune, evenimentul soldându-se cu perturbarea traficului în zonă. Deocamdată, nu au fost raportate informații oficiale despre posibile victime sau cauzele exacte ale accidentului. Din imaginile publicate pe rețelele sociale se
LIVE // Congresul Diasporei 2025
Și-a ucis concubina de 81 de ani cu toporul, din gelozie: Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare
Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea concubinei sale, săvârșită cu deosebită cruzime. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpatul a recunoscut vinovăția și va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip închis. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu
Descoperire macabră în capitală: Cadavrul unui tânăr găsit spânzurat într-o zonă forestieră
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost descoperit fără suflare într-o pădure situată pe strada Mircești din capitală. Cazul a fost semnalat autorităților în dimineața zilei de 14 august, în jurul orei 11:30. Potrivit datelor preliminare, trupul neînsuflețit al băiatului prezenta urme vizibile de strangulare. Totuși, în urma primelor verificări efectuate la
Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când un președinte rus a venit în Statele Unite
Vladimir Putin (72 de ani) este primul lider de la Kremlin care vizitează Alaska, un teritoriu pe care Imperiul Rus l-a vândut Statelor Unite în 1867. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în Statele Unite în calitate de „preşedinte", funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei
Campanie controversată în Italia: vicepremierul Salvini cere demolarea taberelor de romi. De la ce a pornit scandalul
Vicepremierul italian Matteo Salvini, liderul partidului de extremă-dreaptă Lega, cere, într-o acțiune pe rețelele sociale, suportul italienilor pentru desființarea taberelor de romi, chiar dacă unele au fost înființate legal. Scandalul a pornit după un accident mortal la Milano, provocat de minori romi aflați la volanul unei mașini furate. O italiancă a murit după ce a
FOTO // Accident grav pe șoseaua Balcani. Unul dintre camioane a luat foc. Sunt trei victime
Două autocamioane au intrat în coliziune, vineri dimineață, pe șoseaua Balcani, la intrarea în comuna Grătiești. În urma impactului, unul dintre autoturisme a luat foc. Trei persoane au ajuns la spital. Accidentul rutier a avut loc la ora 05:39. „Potrivit informațiilor preliminare, două autocamioane au fost implicate într-o coliziune, în circumstanțe care urmează a fi
Coreea de Nord ar putea trimite alți 6.000 de soldați și tehnică de luptă pe frontul din Ucraina
Coreea de Nord ar putea trimite în curând aproximativ 6.000 de soldați și între 50 și 100 de echipamente militare în Rusia, scrie Ukrainska Pravda. Kirilo Budanov a declarat că unitățile nord-coreene în cauză sunt înregistrate oficial ca trupe de geniu, care ar trebui să se ocupe de deminare și construirea de fortificații în regiunea
VIDEO // Represiunile și acuzațiile de abuz din Republica Moldova – prezentate într-un interviu difuzat în presa americană
Victoria Șapa, reprezentant al blocului de opoziție „Victorie" și fost candidat la funcția de primar al municipiului Bălți, a acordat un interviu popularului blogger și antreprenor american Mario Nawfal, în care a vorbit despre ceea ce ea califică drept „represiuni sistematice" și „condamnări politice" în Republica Moldova. În materialul intitulat „Regimul din Moldova: Deputați și
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi inaugurat oficial în septembrie. La eveniment va participa Roberta Metsola. În aceeași zi va fi prezentat și noul șef al biroului, care va fi unul dintre cetățenii României. Un cetățean român va conduce Biroul Parlamentului European de la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Moldova
Ucraina estimează că a stabilizat frontul, după străpungerea reușită de trupele ruse în Donețk
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional. Potrivit surselor ucrainene, în special bloguri militare, mici grupuri de infanterie ruse au pătruns pe două culoare înguste pe o distanță de circa 10 kilometri
Rusia declară „indezirabilă" organizația Reporteri Fără Frontiere. Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei
Ministerul rus al Justiției a anunțat joi că a desemnat organizația internațională pentru libertatea presei Reporteri Fără Frontiere, cu sediul în Franța, drept „organizație indezirabilă", conform Reuters. Rusia etichetează în mod regulat drept „indezirabile" organizațiile pe care le acuză că subminează securitatea națională. Statutul respectiv înseamnă că cetățenii ruși care colaborează cu astfel de grupuri sau
Un Su-30SM rusesc a căzut în Marea Neagră. Aeronava efectua o misiune aproape de insula Șerpilor
Marina ucraineană a raportat că rușii au pierdut contactul cu avionul Su-30SM, care s-ar fi prăbușit în Marea Neagră, lângă insula Șerpilor. Rusia a pierdut un avion Su-30SM care efectua o misiune la sud-est de insula Șerpilor, au anunțat Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Defenseromania.ro. Potrivit interceptărilor serviciilor de informații ucrainene, mesajele rușilor
VIDEO // Victoria Furtună, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Sandu mizează pe calul greșit. Sau poate că ea însăși este acel cal?"
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o critică dur pe președinta Maia Sandu, acuzând-o că se bazează pe sprijinul unei Uniuni Europene aflate în declin și că promovează politici care ar putea costa scump cetățenii Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Furtună a comentat viitoarele negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar
Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane, anunțǎ Zelenski
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, informează Reuters. „Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promişi. Prin intermediul iniţiativei NATO Lista de Necesităţi Prioritare a Ucrainei (PURL),membrii NATO pot coopera pentru a achiziţiona
Accident grav între un motocultor și o mașină, la Orhei. Cel puțin o persoană ar fi murit
Cel puțin o persoană ar fi murit, iar alta a ajuns la spital în urma unui accident rutier grav produs joi noaptea, în raionul Orhei, în care au fost implicate un motocultor și o mașină. Impactul a avut loc în jurul orei 22:10, în apropierea satului Fedoreuca, pe traseul R6. Un Mercedes Sprinter a lovit
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) a rămas fără doi dintre liderii săi
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector. Utilizatori de pe mai multe continente semnalează că întâmpină probleme pe site-ul Down for everyone or just me. Însă se pare că această pană nu […] Articolul Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială apare prima dată în SafeNews.
Cazul Epstein. Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari # SafeNews
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. […] Articolul Cazul Epstein. Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari apare prima dată în SafeNews.
Au adormit pe asfalt… Fotografia virală cu pompierii români în Grecia, unde luptă cu flăcări și pompierii moldoveni # SafeNews
Pompierii români trimiși în Grecia pentru a sprijini stingerea incendiilor, unde sunt mobilizați în misiune și pompierii moldoveni, au fost surprinși dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție. Fotografia a devenit virală, dar și un simbol al curajului și sacrificiului lor. Fotografia cu pompierii români întinși pe marginea drumului, adormiți în uniformă după 48 de […] Articolul Au adormit pe asfalt… Fotografia virală cu pompierii români în Grecia, unde luptă cu flăcări și pompierii moldoveni apare prima dată în SafeNews.
Stat din flancul estic al NATO, vizat de un atac cibernetic care amenința să lase „fără apă” un „oraș mai mare” # SafeNews
Polonia a dejucat un atac cibernetic care viza sistemul de apă și canalizare al unui oraș din țară, a declarat joi vicepremierul Krzysztof Gawkowski, care nu a atribuit atacul, dar a menționat că este „în desfășurare” un război cibernetic cu Rusia, transmite AFP. „În ultimul moment, am reușit să ne asigurăm că atunci când a […] Articolul Stat din flancul estic al NATO, vizat de un atac cibernetic care amenința să lase „fără apă” un „oraș mai mare” apare prima dată în SafeNews.
Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare # SafeNews
Instanța raională Meșanski din Moscova l-a condamnat în lipsă pe bloggerul rus Ilia Varlamov la 8 ani de închisoare în regim general, precum și la plata unei amenzi în valoare de 99,5 milioane de ruble (echivalentul a puțin peste 1 milion de euro). Decizia a fost anunțată de procuratura capitalei ruse și confirmată de presa rusă. […] Articolul Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
Criză de cadre didactice: Anul școlar începe cu un deficit de peste 1.500 de profesori în școlile din ţară # SafeNews
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din R. Moldova. Matematica se situează pe primul loc în topul disciplinelor afectate de lipsa cadrelor didactice. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării (MEC),numărul posturilor […] Articolul Criză de cadre didactice: Anul școlar începe cu un deficit de peste 1.500 de profesori în școlile din ţară apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, scrie Bani.md cu referire la datele publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2025. Conform clasamentului, țara noastră are un PIB pe cap de locuitor de 8.260 de dolari, ceea ce o plasează […] Articolul Republica Moldova – printre ultimele în Europa la PIB pe cap de locuitor apare prima dată în SafeNews.
Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă precizează că relocarea temporară a acestor aeronave are loc în urma unei solicitări oficiale din partea Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. Solicitarea vizează un total de cinci aeronave utilizate […] Articolul Trei aeronave ucrainene, relocate temporar pe Aeroportul Mărculești apare prima dată în SafeNews.
Înainte de a intra la o petrecere cu tequila în Ibiza, poliția nu l-a recunoscut pe actorul american Leonardo DiCaprio și l-a oprit pe el și pe prietenii lui pentru a-i percheziționa. DiCaprio, percheziționat de poliție la o petrecere privată în Ibiza. În imaginile video de la fața locului se vede cum actorul, în vârstă […] Articolul VIDEO // DiCaprio, percheziționat de poliție la o petrecere privată în Ibiza apare prima dată în SafeNews.
Marian Lupu, despre sesiunea Parlamentului de duminică: „Când este vorba despre ceea ce este „a lor”, se găsesc timp şi resurse” # SafeNews
Liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a criticat decizia deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a organiza, duminică, 17 august, o sesiune specială a Parlamentului pentru depunerea jurământului noilor judecători ai Curții Constituționale. „Deputații PAS își întrerup, pentru câteva ore, activitățile electorale, cum ar fi împărțirea ziarelor și alte acțiuni de partid, pentru a […] Articolul Marian Lupu, despre sesiunea Parlamentului de duminică: „Când este vorba despre ceea ce este „a lor”, se găsesc timp şi resurse” apare prima dată în SafeNews.
FOTO // AUR din Republica Moldova și-a depus actele la CEC pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a depus joi, la Comisia Electorală Centrală (CEC), actele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Liderul formațiunii, Boris Volosatîi, a declarat că depunerea documentelor marchează încheierea unei etape importante de pregătire și este rezultatul „muncii, seriozității și unității echipei”. […] Articolul FOTO // AUR din Republica Moldova și-a depus actele la CEC pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
„Inima Moldovei”: PAS a decis să acţioneze în stil banditesc. În rezultat, au început să apară public halucinaţii, care sunt prezentate ca investigaţii, despre nu ştiu ce legături şi asocieri între denumirea partidului # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” constată că a devenit ţinta unui atac dirijat de către Partidul Acţiune şi Solidaritate, în care sunt implicate unele instituţii media şi jurnalişti aserviţi puterii. „Acest atac a început după ce PAS s-a plâns la Comisia Electorală Centrală că Partidul Republican „Inima Moldovei” îi foloseşte, în timpul protestelor sale, denumirea în […] Articolul „Inima Moldovei”: PAS a decis să acţioneze în stil banditesc. În rezultat, au început să apară public halucinaţii, care sunt prezentate ca investigaţii, despre nu ştiu ce legături şi asocieri între denumirea partidului apare prima dată în SafeNews.
Doi suspecți în cazul atacului asupra primarului din Stăuceni, reținuți la Aeroportul Chișinău # SafeNews
Două persoane bănuite că ar fi implicate în incidentul cu dispozitivul exploziv plasat în apropierea locuinței primarului din Stăuceni au fost reținute joi, în timp ce încercau să părăsească Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit autorităților, ancheta preliminară indică faptul că acțiunea ar fi fost motivată de interese economice. În paralel, ofițerii efectuează mai […] Articolul Doi suspecți în cazul atacului asupra primarului din Stăuceni, reținuți la Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Războiul cipurilor. Americanii au montat trackere pentru a vedea dacă ajung ilegal în China # SafeNews
Războiul cipurilor dintre SUA şi China, la un nou nivel. Autoritățile americane au introdus în secret dispozitive de localizare în transporturi de cipuri avansate, evaluate ca având un risc ridicat de a fi deturnate ilegal către China, a dezvăluit Reuters, citând două persoane aflate la curent cu această strategie. Măsurile vizează detectarea cipurilor cu inteligenţă artificială care ajung […] Articolul Războiul cipurilor. Americanii au montat trackere pentru a vedea dacă ajung ilegal în China apare prima dată în SafeNews.
Un tânăr din Moldova cu dublă cetățenie, prins la vama Albița cu un pistol și peste 1.900 de bile metalice, fără autorizație # SafeNews
Un bărbat cu cetățenie italiană și moldovenească a fost depistat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița în timp ce încerca să introducă ilegal în România un pistol neletal, un încărcător, 1.933 de bile metalice și 28 de butelii de gaz, fără a deține autorizația necesară pentru deținerea și transportul acestora. Incidentul a avut loc […] Articolul Un tânăr din Moldova cu dublă cetățenie, prins la vama Albița cu un pistol și peste 1.900 de bile metalice, fără autorizație apare prima dată în SafeNews.
Doi adolescenți au fost evacuați, iar unul dintre ei a necesitat îngrijiri medicale după ce a inhalat fum, în urma unui incendiu produs joi, 14 august, într-un apartament de la etajul șapte al unui bloc din Bender. Flăcările au cuprins rapid locuința, distrugând o cameră, un coridor, un balcon și afectând și balconul apartamentului de […] Articolul Doi adolescenți evacuați în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din Bender apare prima dată în SafeNews.
Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale # SafeNews
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters. Oficialul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este oraşul vizat. El a făcut […] Articolul Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale apare prima dată în SafeNews.
Începând de joi, 15 august 2025, ora 08:00, punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va activa în regim permanent, 24 de ore din 24. Măsura a fost stabilită de comun acord de către autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, în scopul îmbunătățirii mobilității și confortului pentru cetățeni. Noua organizare […] Articolul Punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa 24/24. Află mai multe detalii apare prima dată în SafeNews.
Putin îl laudă pe Trump înainte de întâlnirea din Alaska: „Americanii fac eforturi sincere pentru încetarea războiului” # SafeNews
Președintele rus, Vladimir Putin, a organizat joi, o întâlnire cu principalii oficiali implicați în procesul de negociere cu Ucraina și Statele Unite ale Americii. Liderul de la Kremlin nu s-a ferit să laude eforturile președintelui american pentru a rezolva „criza ucraineană”, transmite oficiosul de la Moscova. Liderul rus a precizat că a decis să informeze […] Articolul Putin îl laudă pe Trump înainte de întâlnirea din Alaska: „Americanii fac eforturi sincere pentru încetarea războiului” apare prima dată în SafeNews.
Poliția avertizează: Infractorii fură bani direct din aplicațiile bancare. Vezi cum funcționează noua metodă de fraudă # SafeNews
O nouă metodă de fraudă informatică permite escrocilor să intre de la distanță în telefoanele mobile ale victimelor și să golească conturile bancare în doar câteva minute, fără ca acestea să observe tranzacțiile în timp real. Potrivit Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al INI, atacul începe printr-un apel telefonic din partea unor persoane care se […] Articolul Poliția avertizează: Infractorii fură bani direct din aplicațiile bancare. Vezi cum funcționează noua metodă de fraudă apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
Pentru 2.000 de euro, un bărbat a înghițit 1,3 kg de cocaină și a promis că duce drogul intact de la Amsterdam în Italia # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost prins cu peste un kilogram de cocaină în stomac. Drogurile le înghițise cu puțin timp înainte de a pleca din Olanda, iar destinația finală era Italia. Numai că polițiștii din Köln i-au dat planurile peste cap, descoperind substanțele interzise, relatează Bild. Acum, Biroul Vamal din […] Articolul Pentru 2.000 de euro, un bărbat a înghițit 1,3 kg de cocaină și a promis că duce drogul intact de la Amsterdam în Italia apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, nerezident, a fost prins încercând să introducă ilegal în Republica Moldova 380 de pastile cu efect psihotrop, pe care le ascunsese în bagajul personal. Captura a fost realizată de funcționarii postului vamal Palanca, în urma unui control fizic detaliat al bagajelor pasagerilor unui autocar care venea din […] Articolul Sute de pastile interzise, în bagajul unui bărbat venit din Ucraina, depistate la vamă apare prima dată în SafeNews.
Spania, sub asediul caniculei: MAE emite avertizare de călătorie și recomandări pentru moldovenii aflați în regiune # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova le adresează o atenționare importantă tuturor cetățenilor moldoveni care se află în Spania sau urmează să călătorească în această țară în perioada următoare. Autoritățile spaniole anunță un val de căldură intens, care cuprinde întreaga Peninsulă Iberică, precum și Insulele Canare. Potrivit Agenției de Meteorologie din Spania (AEMET), perioada de […] Articolul Spania, sub asediul caniculei: MAE emite avertizare de călătorie și recomandări pentru moldovenii aflați în regiune apare prima dată în SafeNews.
Angajare contra mită: Un funcționar public reținut după ce ar fi cerut 1700 de euro pentru un loc de muncă # SafeNews
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut pentru că a pretins și primit mită în valoare de 1700 de euro, pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de stat. Potrivit informațiilor oferite de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub supravegherea Procuraturii municipiului Chișinău, bărbatul ar fi cerut suma respectivă în schimbul sprijinului acordat […] Articolul Angajare contra mită: Un funcționar public reținut după ce ar fi cerut 1700 de euro pentru un loc de muncă apare prima dată în SafeNews.
Accident fatal la scăldat: Salvatorii au scos din apă trupul unei femei care s-a înecat în raionul Ungheni # SafeNews
Miercuri seara, 13 august, o femeie în vârstă de 41 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în iazul din localitatea Bușila, raionul Ungheni. Autoritățile au fost alertate prin apel la 112, în jurul orei 18:33, iar la fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul postului teritorial Pârlița, precum și echipa […] Articolul Accident fatal la scăldat: Salvatorii au scos din apă trupul unei femei care s-a înecat în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
Summitul crucial Trump-Putin. Discuțiile față în față între cei doi lideri încep vineri, la ora 22:30 # SafeNews
Întâlnirea Trump-Putin. Discuțiile în format față în față dintre președintele SUA și cel al Rusiei, desfășurate în Alaska, vor începe vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (ora României 22:30). Cei doi lideri vor fi însoțiți de translatori, apoi vor începe negocieri într-un format extins, cu participarea membrilor delegațiilor. Negocierile dintre președinții Rusiei și Statelor […] Articolul Summitul crucial Trump-Putin. Discuțiile față în față între cei doi lideri încep vineri, la ora 22:30 apare prima dată în SafeNews.
Fentanil contaminat cu bacterii în spitale din Argentina. 87 de pacienţi au murit: „L-a ucis în câteva zile” # SafeNews
Justiţia argentiniană anchetează moartea a 87 de pacienţi din mai multe spitale care au primit fentanil medical contaminat cu o bacterie, informează vineri AFP. O plângere a fost depusă de Administraţia Naţională a Medicamentelor, Alimentelor şi Tehnologiilor Medicale din Argentina (Anmat), după ce un spital a descoperit bacterii Klebsiella pneumoniae şi Ralstonia pickettii în fentanilul […] Articolul Fentanil contaminat cu bacterii în spitale din Argentina. 87 de pacienţi au murit: „L-a ucis în câteva zile” apare prima dată în SafeNews.
