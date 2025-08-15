Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, internat în spital. Avocat: „Șase luni de detenție i-au agravat bolile”

07:00

O zi cu accente frumoase. Facem treabă, dar ne vom da voie să ne și relaxăm – poate plecăm pe undeva, la umbră sau la soare, acolo unde ne priiește cel mai bine. LEU Aveți energie, chef de viață, de muncă și de plimbare prin lume – chiar dacă ați fost plecați recent. Veți reuși […] The post Horoscop 15 august 2025. Emoții pozitive și vești bune pe mai multe planuri appeared first on Omniapres.