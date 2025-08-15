Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, internat în spital. Avocat: „Șase luni de detenție i-au agravat bolile”
Omniapres, 15 august 2025 11:10
Ședința în dosarul în care Ion Creangă este acuzat de trădare de patrie a fost amânată, după ce șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului nu s-a prezentat în instanță din cauza unor probleme medicale și a fost internat în spital, notează TVR Moldova. Avocatul lui Creangă, Iurie Florea, a explicat că starea de sănătate […] The post Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, internat în spital. Avocat: „Șase luni de detenție i-au agravat bolile” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Partidul lui Usatîi anunță proiecte concrete pentru economie și condiții de trai mai bune # Omniapres
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost […] The post VIDEO // Partidul lui Usatîi anunță proiecte concrete pentru economie și condiții de trai mai bune appeared first on Omniapres.
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o nouă reformă administrativ-teritorială # Omniapres
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o necesitate stringentă, deoarece fără o astfel de reformă Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare. Potrivit formațiunii, astăzi, în Republica Moldova practic nu există unităţi administrativ-teritoriale care să activeze în baza principiului de autogestiune, iar micile excepţii care […] The post Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru o nouă reformă administrativ-teritorială appeared first on Omniapres.
VIDEO// Șeful IGP: Cetățenii care merg la protestele plătite de Șor vor fi amendați zilnic cu 7 500 de lei # Omniapres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că persoanele care aleg să participe la protestele anunțate de Ilan Șor, în schimbul unor sume de bani, riscă amenzi contravenționale zilnice și devin automat subiecți ai anchetelor autorităților. Potrivit acestuia, în toate raioanele țării au fost deja inițiate proceduri contravenționale, care vizează acceptarea recompenselor pentru […] The post VIDEO// Șeful IGP: Cetățenii care merg la protestele plătite de Șor vor fi amendați zilnic cu 7 500 de lei appeared first on Omniapres.
Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim permanent, 24 de ore din 24, începând cu 15 august 2025, ora 08:00. Decizia a fost luată de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România pentru a facilita traversarea frontierei și a fluidiza traficul. Măsura oferă posibilitatea trecerii frontierei la […] The post Punctul de trecere „Leova–Bumbăta” va funcționa non-stop, începând de azi appeared first on Omniapres.
VIDEO // Accident grav pe șoseaua Balcani: Două TIR-uri s-au ciocnit, unul dintre vehicule a luat foc # Omniapres
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de joi, 14 august, pe șoseaua Balcani, în apropiere de comuna Grătiești. Incidentul a avut loc în jurul orei 05:39 și a implicat două autocamioane de mare tonaj. În urma impactului, unul dintre TIR-uri a fost cuprins de flăcări. Din fericire, echipele de intervenție au reușit […] The post VIDEO // Accident grav pe șoseaua Balcani: Două TIR-uri s-au ciocnit, unul dintre vehicule a luat foc appeared first on Omniapres.
Trei aeronave ucrainene continuă să staționeză pe aeroportul din Mărculești. Noi detalii de la AAC # Omniapres
Autoritatea Aeronautică Civilă a Moldovei a anunțat că trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, în seara zilei de 13 august 2025, pentru păstrarea temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță. Aeronavele, aparținând categoriei de căutare-salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC, cu coordonare prealabilă prin canale diplomatice, […] The post Trei aeronave ucrainene continuă să staționeză pe aeroportul din Mărculești. Noi detalii de la AAC appeared first on Omniapres.
O zi cu accente frumoase. Facem treabă, dar ne vom da voie să ne și relaxăm – poate plecăm pe undeva, la umbră sau la soare, acolo unde ne priiește cel mai bine. LEU Aveți energie, chef de viață, de muncă și de plimbare prin lume – chiar dacă ați fost plecați recent. Veți reuși […] The post Horoscop 15 august 2025. Emoții pozitive și vești bune pe mai multe planuri appeared first on Omniapres.
VIDEO // Campioana mondială Leonida Ciobu se pregătește pentru Mr. Olympia cu tehnologia ROBOspine de la Revivamed # Omniapres
Clinica Revivamed continuă să sprijine sportivii de performanță din Republica Moldova. Înaintea celei mai prestigioase competiții de culturism din lume – Mr. Olympia 2025, renumita culturistă moldoveancă Leonida Ciobu, campioană la „Arnold Classic” și „Empro Classic” și aflată în top 10 mondial, a ales să-și protejeze sănătatea spatelui cu ajutorul tehnologiei ROBOspine. Aparatul, unic în Republica Moldova și disponibil […] The post VIDEO // Campioana mondială Leonida Ciobu se pregătește pentru Mr. Olympia cu tehnologia ROBOspine de la Revivamed appeared first on Omniapres.
Ala Nemerenco: De azi, tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil în spitalele raionale și la Bălți # Omniapres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat o schimbare majoră în tratamentul oncologic din Republica Moldova. Aceasta a semnat un ordin care permite începerea organizării și desfășurării tratamentului chimioterapeutic în spitalele raionale și în Spitalul Clinic Bălți, aducând astfel serviciile medicale mai aproape de pacienți. „De astăzi începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor […] The post Ala Nemerenco: De azi, tratamentul chimioterapeutic va fi disponibil în spitalele raionale și la Bălți appeared first on Omniapres.
„Inima Moldovei” cheamă cetăţenii să nu se lase induşi în eroare de campanii de manipulare dirijate de către PAS # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” afirmă, într-o declarație publică, că a devenit ținta unei campanii coordonate de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu implicarea unor instituții media și jurnaliști. Potrivit formațiunii, disputa a pornit după ce PAS a sesizat Comisia Electorală Centrală (CEC), acuzând „Inima Moldovei” că ar folosi, în timpul protestelor, denumirea partidului de guvernare […] The post „Inima Moldovei” cheamă cetăţenii să nu se lase induşi în eroare de campanii de manipulare dirijate de către PAS appeared first on Omniapres.
Un bărbat de 42 de ani și soția acestuia, de 36 de ani, au fost reținuți în flagrant de oamenii legii în timp ce se deplasau cu automobilul personal pe străzile din Chișinău. Cei doi sunt bănuiți că făceau parte dintr-o rețea de distribuție a drogurilor în proporții deosebit de mari, activă în sectorul Ciocana […] The post VIDEO // Un cuplu din Chișinău, reținut în flagrant cu droguri de 400 000 de lei appeared first on Omniapres.
Continuă plecările de la PDCM! Organizațiile teritoriale din Rezina și Sângerei, cu tot cu consilieri și primari, părăsesc partidul condus de Ion Chicu # Omniapres
Alte două organizații teritoriale ale Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) părăsesc partidul în ajunul alegerilor parlamentare. Președintele raionului Rezina, Teodor Coculescu, împreună cu organizația teritorială din raion, și-a anunțat astăzi decizia de a se retrage din PDCM. Motivul invocat este faptul că nu mai rezonează cu viziunile și direcția de dezvoltare a formațiunii condusă […] The post Continuă plecările de la PDCM! Organizațiile teritoriale din Rezina și Sângerei, cu tot cu consilieri și primari, părăsesc partidul condus de Ion Chicu appeared first on Omniapres.
În ultima săptămână, în Republica Moldova au fost înregistrate 67 de cazuri noi de COVID-19 în rândul copiilor cu vârste până la 14 ani, ceea ce reprezintă o creștere cu 59,5% față de săptămâna precedentă. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 4–10 august 2025, numărul total de cazuri de COVID-19 raportate la […] The post COVID-19 în Moldova: 67 de copii infectați săptămâna trecută appeared first on Omniapres.
Raportul anual al SUA: Tortură și abuzuri în Transnistria, drepturile omului în Moldova sub semnul întrebării # Omniapres
În Republica Moldova continuă să existe probleme serioase în domeniul drepturilor omului, în special legate de tortură, tratamente inumane și ingerințe în libertatea de exprimare. Situația cea mai gravă este în regiunea transnistreană, unde abuzurile sistematice, inclusiv detenții arbitrare și represiuni politice, rămân larg răspândite. Concluziile sunt cuprinse în raportul anual al Departamentului de Stat […] The post Raportul anual al SUA: Tortură și abuzuri în Transnistria, drepturile omului în Moldova sub semnul întrebării appeared first on Omniapres.
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august își schimbă locația. Acțiunea, inițial prevăzută în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura la Gara Feroviară din Chișinău, începând cu ora 15:00. ”Regimul PAS se teme de noi, se teme de propriul popor. De aceea ne-a refuzat dreptul de a desfășura un protest pașnic. De aceea […] The post VIDEO// Șor mută protestul din 16 august la Gara Feroviară din Chișinău appeared first on Omniapres.
VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale # Omniapres
Peste 300 de milioane de lei au fost investite în infrastructura rutieră și în drumurile din municipiul Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Oficialul precizează că suma a fost alocată în perioada 2021 – 2024 în proiecte de reparații și întreținere a străzilor și șoselelor, scrie ZIUA.md. „Am finalizat podul de la șoseaua Balcani și […] The post VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale appeared first on Omniapres.
Transportatorii auto din întreaga țară au organizat joi, 14 august, un nou protest, de această dată în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), situat pe strada Piața Gării. Manifestarea a fost inițiată de Asociația Patronală a Operatorilor Auto, care și-a exprimat nemulțumirea față de unele decizii recente ale autorităților. Protestatarii au reiterat cele trei […] The post Transportatorii au protestat în fața ANTA. Reacția instituției appeared first on Omniapres.
Ambasadorul Jānis Mažeiks încheie mandatul în R. Moldova: întâlnire de rămas bun cu vicepremierul Mihai Popșoi # Omniapres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în perioada 2021–2025. A […] The post Ambasadorul Jānis Mažeiks încheie mandatul în R. Moldova: întâlnire de rămas bun cu vicepremierul Mihai Popșoi appeared first on Omniapres.
Moldovenii, avertizați de Ambasada SUA: Depășirea perioadei de ședere poate duce la interdicție permanentă # Omniapres
Ambasada Statelor Unite la Chișinău atenționează cetățenii moldoveni cu privire la consecințele depășirii perioadei autorizate de ședere pe teritoriul american. Într-un comunicat oficial, reprezentanții ambasadei subliniază că ”depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american”. ”Reprezentanții consulari au acces complet […] The post Moldovenii, avertizați de Ambasada SUA: Depășirea perioadei de ședere poate duce la interdicție permanentă appeared first on Omniapres.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) semnalează o tendință de stabilizare pe piața carburanților, însoțită de primele semne clare de scădere a prețurilor la principalele produse petroliere. În perioada 1–14 august 2025, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul au evoluat lent, dar cu o ușoară tendință descendentă. Această dinamică a fost influențată atât de […] The post Motorina și benzina, în ușoară scădere. Cât vor costa carburanții pe 15 august appeared first on Omniapres.
Escrocherie în turism: Peste 20 de moldoveni păcăliți, administratoare reținută pentru un prejudiciu de peste 1,8 milioane lei # Omniapres
Administratoarea unei agenții turistice din Chișinău, o femeie de 41 de ani, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari. Decizia a fost luată de procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025. Anchetatorii au stabilit că, în perioada septembrie 2024 – […] The post Escrocherie în turism: Peste 20 de moldoveni păcăliți, administratoare reținută pentru un prejudiciu de peste 1,8 milioane lei appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ion Ceban, despre coaliție în viitorul Parlament: ”Suntem gata să stăm la masa de dialog absolut cu toată lumea” # Omniapres
Blocul Alternativa este deschis pentru discuții și colaborări în viitorul Parlament atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga, în funcție de susținerea proiectelor ce vizează direct nevoile cetățenilor. Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului, a declarat că formațiunea nu este interesată de etichete politice, ci de soluții reale. „Blocul Alternativa are […] The post VIDEO // Ion Ceban, despre coaliție în viitorul Parlament: ”Suntem gata să stăm la masa de dialog absolut cu toată lumea” appeared first on Omniapres.
VIDEO// Trei avioane ucrainene au zburat deasupra Bălțiului. Precizările Autorității Aeronautice Civile # Omniapres
Trei avioane ucrainene au survolat, pe 13 august, orașul Bălți, îndreptându-se spre Aeroportul Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a confirmat că zborurile au fost coordonate prin canale diplomatice și că aeronavele dețin toate autorizațiile necesare. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonat prin canale diplomatice. Aeronavele au […] The post VIDEO// Trei avioane ucrainene au zburat deasupra Bălțiului. Precizările Autorității Aeronautice Civile appeared first on Omniapres.
Astăzi, 14 august 2025, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare se pot înregistra pentru votul prin corespondență, în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Despre aceasta anunță Comisia Electorală Centrală. Această opțiune este disponibilă pentru moldovenii cu drept de vot care, în ziua scrutinului, se vor afla în următoarele […] The post Moldovenii din diasporă pot solicita azi, ultima zi, votul prin corespondență appeared first on Omniapres.
Poliția vine cu noi informații despre crima în care este implicat primarul satului Frumușica # Omniapres
Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul unui omor comis în anul 2018, în localitatea Frumușica din raionul Florești. Deși crima a avut loc acum 7 ani, abia recent rudele victimei au decis să se adreseze organelor de drept, oferind informații esențiale care au dus la redeschiderea dosarului și reținerea a patru persoane, informează Poliția […] The post Poliția vine cu noi informații despre crima în care este implicat primarul satului Frumușica appeared first on Omniapres.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin lansarea unei noi rute directe către Wroclaw, Polonia. Începând de astăzi, zborurile spre acest oraș sunt operate de două ori pe săptămână de către compania Wizz Air, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor noi opțiuni de călătorie și posibilități de […] The post Zboruri directe din Chișinău către Wroclaw, Polonia au fost lansate oficial appeared first on Omniapres.
Peste 1,2 milioane de apeluri la 112 în primele șase luni ale anului: 35% nu reprezentau urgențe reale # Omniapres
În primele șase luni ale anului 2025, serviciul 112 a răspuns la peste 1,2 milioane de apeluri, inclusiv pentru incendii, accidente rutiere, urgențe medicale și alte situații critice. Operatorii au asigurat asistență permanentă, 24/7, pentru persoanele aflate în pericol. Aproape 9 din 10 apeluri au primit răspuns în mai puțin de 10 secunde, iar informațiile […] The post Peste 1,2 milioane de apeluri la 112 în primele șase luni ale anului: 35% nu reprezentau urgențe reale appeared first on Omniapres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 14 august 2025, un cod galben de caniculă pentru mai multe raioane din sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile maxime ale aerului vor atinge valori de până la +33°C. Zonele vizate sunt cele din sudul țării, conform hărții oficiale publicate de autoritate. Avertizarea […] The post Avertizare meteo: temperaturi de peste +33°C în raioanele de sud appeared first on Omniapres.
Alianța „Moldovenii” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # Omniapres
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat”, a remarcat președintele Alianței „Moldovenii”, Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova. A 7-a […] The post Alianța „Moldovenii” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc appeared first on Omniapres.
PAS se dezice de primarul din Frumușica, reținut pentru omor: a candidat din partea formațiunii, dar nu a fost membru # Omniapres
Primarul localității Frumușica, raionul Florești, suspectat de implicare într-un omor comis acum 7 ani, a rămas fără sprijin politic din partea PAS, pe listele căruia a obținut mandatul. Biroul Permanent Național al Partidului Acțiune și Solidaritate a decis în această dimineață retragerea susținerii acordate acestuia. „Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele […] The post PAS se dezice de primarul din Frumușica, reținut pentru omor: a candidat din partea formațiunii, dar nu a fost membru appeared first on Omniapres.
O zi solicitantă. Avem obiective clare de atins și e bine să ne dozăm energia, să ne calculăm resursele interioare ca să ajungem cu bine la punctul terminus. LEU Aveți o întrevedere cu niște oameni care vă propun o afacere ce pare promițătoare atât în ceea ce privește volumul de muncă, cât și câștigurile. Poate […] The post Horoscop 14 august 2025. Alegeri inspirate într-o zi cu multe provocări appeared first on Omniapres.
Procuratura Generală, acționată în instanță de 8 ofițeri CNA detașați la Anticorupție pentru reducerea salariului # Omniapres
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi […] The post Procuratura Generală, acționată în instanță de 8 ofițeri CNA detașați la Anticorupție pentru reducerea salariului appeared first on Omniapres.
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de marți, 13 august 2025, pe acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29 din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:39. La fața locului au fost direcționate operativ două echipe de […] The post VIDEO // Incendiu la o spălătorie din Chișinău: Panouri solare, cuprinse de flăcări appeared first on Omniapres.
Procuror din dosarul Evgheniei Guțul, amenințat cu moartea. CSP: Tentativele de intimidare nu își vor atinge scopul # Omniapres
Procurorul anticorupție Ghenadie Epure, care gestionează dosarul Evgheniei Guțul – condamnată recent la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” – a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în legătură cu o serie de mesaje de amenințare primite pe telefonul personal. Potrivit președintelui CSP, Dumitru Obadă, este vorba despre […] The post Procuror din dosarul Evgheniei Guțul, amenințat cu moartea. CSP: Tentativele de intimidare nu își vor atinge scopul appeared first on Omniapres.
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, susține că lideri PAS ar ruga oficiali din Uniunea Europeană să-l introducă și în lista de sancțiuni, înainte de parlamentare, pentru a fi scos din campania electorală. De cealaltă parte, partidul de la guvernare califică acuzațiile drept aberații, scrie UNIMEDIA.info. „Acum, din câte suntem informați, cei de la PAS mai […] The post Ion Ceban acuză PAS că face presiuni la Bruxelles pentru sancțiuni. Reacția partidului appeared first on Omniapres.
Marian Lupu, despre ședința Parlamentului din weekend: Cât ne costă ”a lor” Curte Constituțională” # Omniapres
Președintele partidului ”Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu, critică decizia deputaților PAS de a convoca o sesiune specială a Parlamentului duminică, sugerând că aceasta ar fi motivată politic și ar servi intereselor partidului de guvernare, nu ale cetățenilor. Într-o postare publică, Lupu acuză guvernarea că ignoră prioritățile reale ale țării în favoarea intereselor de partid: „Deputații […] The post Marian Lupu, despre ședința Parlamentului din weekend: Cât ne costă ”a lor” Curte Constituțională” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena”, reținuți în flagrant: șantajau o victimă pentru 5.000 de euro # Omniapres
Patru bărbați, cu vârste între 44 și 48 de ani, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS. Intervenția a avut loc cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și al […] The post VIDEO // Membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena”, reținuți în flagrant: șantajau o victimă pentru 5.000 de euro appeared first on Omniapres.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat dosarele celor doi candidați înscriși în cursa pentru funcția de procuror general și a stabilit desfășurarea probei interviului pentru data de 19 august, ora 14:00. În competiție au rămas Alexandru Machidon, procuror general interimar, și Victor Furtună, șef interimar al PCCOCS. Potrivit președintelui CSP, Dumitru Obadă, ambii candidați […] The post VIDEO// Noul procuror general va fi desemnat pe 19 august appeared first on Omniapres.
Vladimir Plahotniuc, primul mesaj audio: „Dincolo de dorința de a mă disculpa în instanțe, ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică” # Omniapres
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a publicat miercuri, 13 august 2025, primul său mesaj audio din Grecia, în care își reafirmă intenția de a reveni în Republica Moldova și de a-și relua activitatea politică. Mesajul vine la scurt timp după ce Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea depusă de […] The post Vladimir Plahotniuc, primul mesaj audio: „Dincolo de dorința de a mă disculpa în instanțe, ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică” appeared first on Omniapres.
Agentul economic responsabil de caruselul prăbușit duminică, 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, susține că accidentul soldat cu rănirea a șapte copii ar fi fost provocat de ignorarea regulilor de siguranță. Potrivit companiei, doi adolescenți ar fi schimbat locurile între ei chiar înainte de pornirea instalației, modificând astfel centrul de greutate și provocând răsturnarea […] The post Carusel răsturnat la Costești: Compania dă vina pe doi adolescenți appeared first on Omniapres.
Locuitorii comunei Băcioi se bucură de un trai confortabil, cu străzi moderne, parcuri construite, canalizare și iluminat public, un liceu model, grădinițe și centre de sănătate renovate, susține primarul Ilie Leahu. Într-un mesaj video, alesul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate susține că, în ultimii ani, a adus în comuna Băcioi cele mai mari investiții […] The post Raport de la primar PAS: Locuitorii comunei Băcioi se bucură de un trai confortabil appeared first on Omniapres.
Judecătorii din Grecia au acceptat cererea lui Vlad Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova # Omniapres
Curtea de Apel din Atena a decis astăzi, 13 august 2025, acceptarea cererii depuse de Vlad Plahotniuc privind extrădarea sa în Republica Moldova. Solicitarea a fost transmisă autorităților elene pe 25 iulie 2025, printr-o cerere scrisă, în care fostul lider democrat și-a exprimat acordul pentru revenirea în țară, scrie telegraph.md. Într-un comunicat din 1 august, […] The post Judecătorii din Grecia au acceptat cererea lui Vlad Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
VIDEO // O consilieră din Rezina pleacă din PAS: „Ne-am săturat de dictatură și decizii impuse” # Omniapres
Consiliera raională din Rezina, Aliona Cuiban, a anunțat, printr-un video, decizia de a părăsi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând conducerea formațiunii de „politică de dezbinare a societății”, aroganță și lipsă de transparență. În locul PAS, Cuiban a ales să se alăture partidului LOC, o formațiune susținută și de fosta activistă PAS, Elena Dragalin. „Am […] The post VIDEO // O consilieră din Rezina pleacă din PAS: „Ne-am săturat de dictatură și decizii impuse” appeared first on Omniapres.
„Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Alexei Buzu dă dovadă de indiferență totală! # Omniapres
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben” la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele cetățenilor, […] The post „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Alexei Buzu dă dovadă de indiferență totală! appeared first on Omniapres.
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova, a declarat președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii, desfășurată pe 11 august. La reuniune au fost aprobate, în unanimitate, lista candidaților pentru funcția de deputat și programul electoral al partidului. Potrivit lui Marian Lupu, scrutinul […] The post Marian Lupu: Alegerile din toamnă, decisive pentru soarta Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
VIDEO // Nicuşor Dan, mesaj după vizita în Republica Moldova: „Să privim cu încredere spre viitorul european” # Omniapres
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj pe rețelele sociale după vizita în Republica Moldova. „Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris şeful […] The post VIDEO // Nicuşor Dan, mesaj după vizita în Republica Moldova: „Să privim cu încredere spre viitorul european” appeared first on Omniapres.
În perioada 6–12 august 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate trei focare de pestă porcină africană (PPA): un focar la porci domestici în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, și două focare la porci domestici în satul Seliște, raionul Leova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită proprietarilor de porcine să anunțe imediat subdiviziunile teritoriale […] The post Alertă sanitară: Noi focare de pestă porcină africană depistate în Rîșcani și Leova appeared first on Omniapres.
VIDEO // Postica: Nu putem organiza votul în Rusia fără a expune oameni și echipamente la pericole # Omniapres
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, susține că deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă – la Moscova și Sankt Petersburg – este dictată de motive de securitate și nu de numărul cetățenilor moldoveni aflați în această țară. Deși în Rusia trăiesc zeci de mii de moldoveni cu drept de vot, autoritățile […] The post VIDEO // Postica: Nu putem organiza votul în Rusia fără a expune oameni și echipamente la pericole appeared first on Omniapres.
Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, în cadrul sesiunii speciale va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Totodată, speakerului, în acest scop, vineri, va convoca Biroul Permanent al Parlamentului. The post Parlamentul se întrunește în sesiune specială. Motivul anunțat de Igor Grosu appeared first on Omniapres.
